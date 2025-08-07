Rahastojätti: Jenkkiosakkeet ylipainossa, tekoäly kannattelee tuloksia

BlackRockin asiantuntijat kertovat rahastoyhtiön viikkokatsauksessa, että riskisijoitukset ovat ristivedossa: toisaalta tulokset ovat nousussa tekoälyteeman ansiosta, ja toisaalta tullit heikentävät kasvunäkymiä ja nostavat inflaatiota.

”Toisen neljänneksen tulokset viittaavat siihen, että tekoälyteema on tällä hetkellä voitolla, mutta avoimia kysymyksiä on yhä siitä, kuka tullit lopulta maksaa. Ensimmäisten merkkien perusteella kyseessä on sekä kuluttajien että yritysten yhdistelmä”, BlackRockin asiantuntijat kertovat.

Yhdysvaltalaisten yritysten vahvuus voi pehmentää tullien iskua, ja siksi BlackRock pysyy ylipainossa tekoälyteemassa ja Yhdysvaltain osakkeissa.

Yhdysvaltain “vastavuoroiset” tullit, jotka aiheuttavat poikkeuksellista markkinavolatiliteettia, ovat nyt konkretisoitumassa, kun Yhdysvallat tekee sopimuksia tai määrää korkeampia tulleja.

Yhdysvaltain tuontitullit ovat nyt käytännössä 15–20 prosentin tasolla, mikä on korkeampi kuin BlackRockin aiempi arvio.

Tullit tuottivat kesäkuussa 27 miljardia dollaria tuloja USA:n valtiolle. BlackRockin mukaan kasvuun sekä inflaatioon kohdistuva vaikutus riippuu siitä, kuka tullit lopulta maksaa.

”Lopulta kustannukset jakautuvat ulkomaisille toimittajille, yhdysvaltalaisille yrityksille katteiden kautta ja kuluttajille hintojen nousuna”, BlackRockin asiantuntijat toteavat.

Silti yhdysvaltalaiset yritykset raportoivat vahvoja tuloksia. Toisen neljänneksen tulokset ovat noin kahdeksan prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin. Lisäksi Yhdysvaltain tulosmarginaalit ovat ennätyskorkeilla verrattuna Euroopan laimeisiin lukuihin.

Rahastojätin asiantuntijat arvioivat, että useat viime viikkoina julkaistut kauppasopimukset poistavat epävarmuutta tullien lopullisesta tasosta, vaikka ne ovat moninkertaisia verrattuna vuoden 2024 loppuun.

”Tullien vaikutus yhdysvaltalaisiin kuluttajiin on näkynyt hitaasti, koska yritykset kiirehtivät tuomaan tavaroita ennen uusia huhtikuun tulleja. Tullit eivät koske laivoja, jotka lähtivät satamasta aiemmin, ja kuljetus vie viikkoja ja yritykset voivat viivästää maksua, vaikka tuotteet olisivat jo maassa. Monet eivät ole nostaneet hintoja, kunnes tilanne selkiytyy. Nyt tämä vastavaikutus on hiipumassa: toisen kvartaalin inflaatiodata osoittaa kestokulutustavaroiden hintojen nousevan nopeammin kuin kertaakaan vuoden 1991 jälkeen, pandemia-aikaa lukuun ottamatta.”

Lähde: BlackRock Investment Institute, LSEG Datastream.

Yrityksetkin ovat jo alkaneet tuntea tullien vaikutukset. Globaalit autovalmistajat, jotka ovat erityisen alttiita tulleille, ovat raportoineet suurista tulosheikennyksistä.

BlackRockin asiantuntijoiden mukaan autovalmistajat osoittavat, miten monimutkainen vaikutus tulleista on. Yhdysvaltalaiset autovalmistajat kuten General Motors ja Ford ottavat tulososumiensa kautta tulleja kantaakseen. Japanilaiset ja eteläkorealaiset valmistajat leikkaavat puolestaan hintojaan kompensoidakseen tullit Yhdysvaltain markkinoilla.

Vastaavasti laadukkaat tuottajat kuten Ferrari nostavat hintoja – korostaen hinnoitteluvoiman merkitystä.

BlackRock siis pitää amerikkalaisosakkeet edelleen ylipainossa. Rahastojätin mukaan politiikasta johtuva volatiliteetti ja tarjontapuolen rajoitteet painavat kasvua, mutta tekoäly tukee yritysten tuloksia.

Yhdysvaltain osakkeiden arvostuksia tukevat vahvemmat tulokset ja kannattavuus verrattuna muihin kehittyneisiin markkinoihin.