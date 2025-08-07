Ammattisijoittajan neljä kulmakiveä sijoitussuunnitelman laatimiseen

Sijoitussuunnitelma toimii sijoittajalle sekä karttana että kompassina – se antaa suunnan, auttaa pitämään päätökset johdonmukaisina ja hahmottamaan reitin myös silloin, kun markkinat ovat sumuiset ja reittiviitat hämärtyvät.

Ilman strategiaa sijoittajan päätöksiä ohjaavat helposti hetkelliset tunteet ja sattumanvaraiset liikkeet. Hyvin laadittu suunnitelma jäsentää salkkua, tukee pitkäjänteisyyttä ja helpottaa päätöksentekoa.

Yli 20 vuotta ammattisijoittajana toiminut Tapio Haavisto on 84 elinvuotensa aikana nähnyt sijoitusmaailman koko kirjon: talouden nousut, laskut, kuplat ja kriisit. Haaviston sanoin hän on ”ehtinyt kokea kaiken mahdollisen, mikä liittyy sijoittamiseen”. Eläkepäivinäänkin hän toimii aktiivisesti sijoituskurssien vetäjänä ja asiantuntijana, ja on ehtinyt kirjoittaa kaksi sijoituskirjaa – kolmas on parhaillaan työn alla.

Haaviston mukaan toimiva sijoitussuunnitelma rakentuu neljän keskeisen periaatteen ympärille. Ne auttavat sijoittajaa hahmottamaan markkinoiden mahdollisuuksia, hajauttamaan tehokkaasti ja hallitsemaan riskejä.

Sijoitussuunnitelman peruspilarit

Toimiva sijoitussuunnitelma nojaa Haaviston mukaan selkeyteen, ennakointiin, kustannustietoisuuteen ja hyvään hajautukseen.

Ensimmäinen askel on rakenteen luominen. Sijoitussuunnitelman tarkoitus on hahmottaa kokonaiskuva: millaisiin omaisuusluokkiin, esimerkiksi osakkeisiin, korkoihin tai kryptoihin, varat jakautuvat ja miten suurilla painotuksilla. Selkeä ja ymmärrettävä suunnitelma auttaa pitämään päätökset linjassa omien tavoitteiden kanssa. Tärkeää on, että suunnitelmaan voi palata ja tehdä siihen tarvittaessa muutoksia, kun oma näkemys tai markkinatilanne muuttuu.

Toinen keskeinen osa on ennakointi. Haaviston mukaan sijoittajan pitäisi osata katsoa horisonttiin aina vähintään vuoden päähän. Tällöin suunnitelma ei ole vain nykyhetken kuva, vaan toimii karttana tulevaan. Ennakoimalla sijoittaja voi reagoida hallitusti esimerkiksi keskuspankkien linjamuutoksiin tai korkojen nousuun, jotka voivat kasvattaa tai pienentää sijoitusriskien määrää.

Kolmas peruspilari on kustannustehokkuus – kriittinen tekijä sijoitustuottojen kannalta. Sijoittajan on tärkeää tiedostaa esimerkiksi rahastojen hallinnointipalkkiot, kaupankäyntikulut ja muut salkun hoitoon liittyvät kustannukset. Etenkin pitkän aikavälin sijoittamisessa pienetkin kulut syövät tuottoja yllättävän paljon. Tämä korostuu, kun sijoituksia tehdään usein tai laajasti hajauttaen.

Hajautus ja teemoihin pohjautuva salkunrakennus tukevat riskienhallintaa

Neljäs Haaviston korostama peruspilari on hajautus, joka on sijoittajan tärkeimpiä työkaluja riskienhallintaan. Haavisto korostaa erityisesti pörssinoteerattujen ETF- rahastojen etuja: ne tarjoavat kustannustehokkaan ja vaivattoman tavan hajauttaa sijoituksia sekä maantieteellisesti että toimialoittain. Toisin kuin perinteiset rahastot, ETF:ien kulut ovat usein selvästi pienempiä.

Sen sijaan erikoisrahastoihin Haavisto suhtautuu varauksella, sillä niiden kustannukset voivat olla korkeita ja varojen nostaminen on usein rajoitettua.

Omaa salkkuaan Haavisto rakentaa 4–6 sijoitusteeman ympärille. Tällä hetkellä hänen valitsemiaan teemoja ovat esimerkiksi pilvipalvelut, puolijohteet, tekoäly, Euroopan puolustusteollisuus sekä bitcoiniin sijoittaminen. Teemakohtainen lähestymistapa auttaa pitämään fokuksen selkeänä, mutta mahdollistaa silti hajautuksen eri toimialoille ja talouden ajureihin.

Hajautuksen ei kuitenkaan tarvitse rajoittua vain perinteisiin sijoituskohteisiin. Kryptovaluutat ovat nousseet osaksi monien sijoittajien salkkua. Ne tarjoavat uusia mahdollisuuksia, mutta myös uudenlaisia riskejä. Haaviston mukaan sijoittajan kannattaakin opetella seuraamaan kryptoihin liittyvää regulaatiota, erityisesti USA:n viranomaisten toimia, jotka vaikuttavat markkinoiden kehitykseen.

Kryptot voivat täydentää salkkua, mutta niiden osuutta tulisi suhteuttaa omaan osaamiseen ja riskinsietokykyyn riippuen siitä, kuinka hyvin sijoittaja ymmärtää niiden volatiliteetin riskit ja sääntelyn vaikutukset.

Markkinat murroksessa – tieto on valtaa, mutta vaatii suodattamista

Markkinaympäristön nopea muuttuminen edellyttää sijoitussuunnitelmilta aiempaa enemmän joustavuutta ja ennakointikykyä. Teknologian, algoritmien ja sosiaalisen median vaikutus on monipuolistanut sijoituskenttää, mutta samalla tehnyt olennaisen tiedon löytämisestä vaikeampaa.

”Tiedon määrä on kasvanut valtavasti, mutta luotettavan ja hyödyllisen tiedon löytäminen on entistä vaikeampaa”, Haavisto toteaa. Hän korostaa, että sijoittajan menestyksen edellytys on kyky suodattaa informaatiota ja hyödyntää parhaita, usein maksullisia lähteitä.

USA:n asema globaalissa sijoituskentässä on vahvistunut. Osuus maailman osakemarkkinoista on kasvanut noin 65 prosenttiin, mikä käytännössä pakottaa myös suomalaiset sijoittajat ottamaan Yhdysvallat huomioon. Finanssienglannin, datan analysoinnin ja kansainvälisten työkalujen hallinta on yhä useammin perusedellytys.

”USA:n osakemarkkinoiden seuranta on päivittäistä ja paras ilmainen tietolähde on Yahoo Finance. Sieltä näen kulloinkin parhaat menestyjät sekä häviäjät päivittäin”, Haavisto korostaa.

Haaviston salkku ja tulevaisuuden näkymät

Nykyisessä markkinaympäristössä Haavisto näkee sekä riskejä että mahdollisuuksia. Talouden ja osakemarkkinoiden tila näyttää tällä hetkellä erityisen sekavalta globaalin kauppasodan takia. Kesäkuukausina hän painottaa varovaisuutta:

”Itse olen hyvin varovainen ja pidän kesällä suurempaa käteistä salkussa kuin normaalisti suojatakseni salkkuani isolta kurssilaskulta.”

Haaviston salkku sisältää tällä hetkellä muun muassa Nordnetin Helsinki-indeksin, Nvidian osakkeita, ETF-sijoituksia, Wärtsilää ja Konecranesia sekä kryptovälittäjä Coinbase Globalin osakkeita. ”Laaja hajautus eri aloille on strategiani, vaikea sitoutua isosti mihinkään yksittäiseen teemaan tai toimialaan”, hän toteaa.

Kokemus on myös muovannut hänen sijoitustyyliään. ”Sijoitin aikoinaan Nokiaan ja hävisin merkittävästi – nyt kierrän sen kaukaa.” Parhaaksi päätöksekseen Haavisto nimeää ETF-sijoittamisen opettelun: ”Se on lisännyt hajautusta ja pienentänyt riskejä.