Nokia panostaa yhä enemmän puolustusteollisuuden ratkaisuihin

Nokia kertoi tiistaina kahden uuden kehittyneen taktisen viestinnän ratkaisun lanseerauksesta. Näitä ovat Nokia Mission-Safe Phone -puhelin ja päivitetty Nokia Banshee 5G Tactical Radio -ratkaisu.

Yhtiö laajentaen puolustusportfoliotaan ja vahvistaen sitoutumistaan tarjota nykyaikaisiin sotilasoperaatioihin kattava, turvallinen ja suorituskykyinen järjestelmä.

”Nämä innovaatiot tuovat taktisen tason operaatioihin poikkeuksellista kaistanleveyttä, liikkuvuutta ja luotettavuutta mahdollistaen reaaliaikaisen tilannetiedon ja kriittisen viestinnän myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa”, kertoo Nokian Space and Defence -yksikön johtaja Giuseppe Targia.

Kun 5G-teknologia vauhdittaa taistelukenttien digitalisaatiota, puolustusvoimat tarvitsevat päätelaitteita, jotka kykenevät hyödyntämään sen täyden potentiaalin. Targina mukaan Nokia Mission-Safe Phone on erityisesti puolustuskäyttöön suunniteltu älypuhelin, joka on kehitetty kestävyyden, turvallisuuden ja suorituskyvyn ehdoilla.

5G mahdollistaa viestinnän puolustusteollisuuden vaativissa olosuhteissa

Tuote on kehitetty ja valmistettu Euroopassa, ja siinä on Qualcommin pitkäikäinen piirisarja. Nokia Mission-Safe Phone on avoin ja muokattava alusta, joka mahdollistaa uusien ominaisuuksien, sovellusten ja lisävarusteiden saumattoman integroinnin, mukautuen asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin ja mieltymyksiin. Vaativiin olosuhteisiin Targian mukaan Savox Communicationsin täydentävät ratkaisut tarjoavat ylivoimaisen äänenlaadun ja selkeän viestinnän.

”Yhteensopivaksi validoitu Nokia Banshee -tuoteperheen 4G- ja 5G-taktisen viestinnän ratkaisujen kanssa Nokia Mission-Safe Phone tarjoaa sotilastason kestävyyden ja tukee suurta kaistanleveyttä vaativia sovelluksia, kuten multimedia- ja dataraskaita operaatioita”. Targia toteaa.

Puhelin on saatavilla kolmessa eri versiossa, jotka on räätälöity tukemaan erilaisia tehtäviä ja operatiivisia tarpeita. Sen vankka rakenne ja vahva tietoturva tekevät siitä luotettavan valinnan puolustusjoukoille vaativissa operatiivisissa tilanteissa, Targia mainostaa.

Nokia tuo markkinoille myös päivitetyn Banshee 5G Tactical Radio -ratkaisun, joka on nyt varustettu 5G-ominaisuuksilla. Tämä kestävä, siirrettävä ja nopeasti käyttöön otettava ”verkko laatikossa” -ratkaisu on suunniteltu vahvaa tietoturvaa ja helppoa kuljetettavuutta varten.

”5G mahdollistaa suuremman kaistanleveyden, nopeammat yhteydet ja alhaisemman viiveen, mikä tekee viestinnästä entistä luotettavampaa vaativissa olosuhteissa. Päivitetty Banshee-radio tarjoaa joukoille tehokkaan taktisen verkon missä tahansa, mahdollistaen välittömän koordinaation, nopean tiedonjaon ja paremman tilannetietoisuuden kentällä.”

Puolustusteollisuus Nokian kasvualana

Nokia näkee puolustusteollisuuden tulevaisuuden erittäin lupaavana kasvualana ja yhtenä pitkän aikavälin strategisista painopisteistään.

Koska NATO:n jäsenmaat ovat sitoutuneet kasvattamaan puolustusmenojaan, suuri osa tästä rahoituksesta ohjautuu viestintäverkkoinfrastruktuuriin, jossa Nokialla on vahvaa teknologista etumatkaa.

Nokia hyötyy siitä, että kilpailijana ei ole kiinalaisia yhtiöitä, kuten Huawei tai ZTE, sillä länsimaiset standardit ja tietoturvavaatimukset sulkevat nämä pois NATO-hankkeista. Tämä tarkoittaa, että Nokia voi keskittyä korkeamman katteen liiketoimintaan ilman perinteisten teleoperaattorimarkkinoiden hintapainetta

Yhtiö keskittyy erityisesti 5G-teknologiaan perustuvien, turvallisten ja suorituskykyisten viestintäratkaisujen kehittämiseen, sillä modernit puolustusvoimat tarvitsevat reaaliaikaista tiedonsiirtoa, älykästä tilannekuvaa ja verkostokeskeistä sodankäyntiä tukevia järjestelmiä.

Nokia arvioi markkinan kasvavan nopeasti. Erityisesti 5G-puolustusratkaisujen kysyntä kasvaa kansainvälisesti, ja alan markkinan ennustetaan lähes kolminkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä.

Yhtiö panostaa geopoliittisiin haasteisiin vastaaviin ratkaisuihin, kuten läpinäkyvään toimitusketjuun ja komponenttien alkuperän hallintaan, ja pyrkii siten vastaamaan länsimaisten puolustusvoimien vaatimuksiin.

OP arvioi aamukatsauksessaan, että tietoturvalliset ja luotettavat tietoliikenneyhteydet ovat keskeisessä roolissa 2020-luvun puolustusteollisuudessa, jossa muun muassa droonit ovat isossa roolissa.

Puolustusteollisuus on Nokian mittakaavassa kuitenkin vielä pienessä suhteellisen pientä liiketoimintaa. Pankin mukaan se tarjoaa kuitenkin mittavan kasvupotentiaalin, mikäli Nokia onnistuu vakuuttamaan markkinat tuotteillaan.

OP:n mukaan puolustustoimiala vaatii merkittäviä panostuksia tuotekehitykseen ja tyypillisesti myös usean vuoden kehitystyön. Bittiumilla on kuitenkin usean vuoden kokemus taktisten verkkojen kehittämisestä sekä rakentamisesta ja Nokia lähtee siihen nähden selvältä takamatkalta tähän markkinaan, pankki arvioi.