Nokia perustaa puolustusyksikön – tähtäimessä kasvava markkina

Kuva: Nokia Oyj.

Nokia julkisti keskiviikkona oman puolustusyksikön, jonka tavoitteena on hyödyntää kasvavaa tarvetta turvallisille sotilasviestintäratkaisuille osana yhtiön laajempaa rakennemuutosta, joka esiteltiin pääomamarkkinapäivillä New Yorkissa.​

Nokia Defense toimii yrityksen puolustusliiketoiminnan keskuksena ja tuotekehitysyksikkönä, ja se kehittää puolustusluokan ratkaisuja hyödyntäen yhtiön 5G- ja verkkoinfrastruktuuriteknologioita. Kohdemarkkinoina ovat erityisesti Yhdysvallat, Suomi ja muut liittolaismaat.

Uusi yksikkö rakentuu jo aiemmin perustetun Nokia Federal Solutions -liiketoiminnan pohjalle, joka palvelee USA:n puolustussektoria.​

Puolustusliiketoiminnan avaaminen liittyy Nokian laajempaan strategiseen uudelleenjärjestelyä, jonka tavoitteena on hyödyntää tekoälyn ja pilvipalveluiden kasvavaa roolia.

Yhtiön uusi tavoite on nostaa vertailukelpoinen liikevoitto vuositasolla 2,7–3,2 miljardin euroon vuoteen 2028 mennessä – viimeisen 12 kuukauden lukema oli 2,0 miljardia euroa.

Nokia uudistaa toimintaansa kahteen pääsegmenttiin: verkkoinfrastruktuuriin ja mobiili-infrastruktuuriin, ja uusi rakenne astuu voimaan tammikuun alussa 2026.

Yhtiön mukaan Nokia Defense toimii lähtökohtana yhtiön puolustustuotteiden kaupallistamisessa ja tutkimus- ja kehitystyössä. Uusi yksikkö hyödyntää Nokian 4G-, 5G- ja yksityisverkkoteknologioita varmistaakseen turvalliset ja suorituskykyiset verkot sotilaallisiin operaatioihin.​

Viime kuukausina Nokia on solminut useita puolustusalan kumppanuuksia. Marraskuussa yhtiö sopi Latvian LMT:n kanssa 5G-taktisen viestintäratkaisun kehittämisestä Baltian alueelle. Syyskuussa Nokia aloitti yhteistyön norjalaisen Kongsberg Defence & Aerospace -yhtiön kanssa ja toi markkinoille uudet taktiset viestintälaitteet, kuten Nokia Mission-Safe -puhelimen sekä päivitetyn Banshee 5G Tactical Radio -laitteen.

​Puolustusteollisuus Nokian kasvualana

Nokia näkee puolustusteollisuuden tulevaisuuden erittäin lupaavana kasvualana ja yhtenä pitkän aikavälin strategisista painopisteistään.

Koska NATO:n jäsenmaat ovat sitoutuneet kasvattamaan puolustusmenojaan, suuri osa tästä rahoituksesta ohjautuu viestintäverkkoinfrastruktuuriin, jossa Nokialla on vahvaa teknologista etumatkaa.

Nokia hyötyy siitä, että kilpailijana ei ole kiinalaisia yhtiöitä, kuten Huawei tai ZTE, sillä länsimaiset standardit ja tietoturvavaatimukset sulkevat nämä pois NATO-hankkeista. Tämä tarkoittaa, että Nokia voi keskittyä korkeamman katteen liiketoimintaan ilman perinteisten teleoperaattorimarkkinoiden hintapainetta

Yhtiö keskittyy erityisesti 5G-teknologiaan perustuvien, turvallisten ja suorituskykyisten viestintäratkaisujen kehittämiseen, sillä modernit puolustusvoimat tarvitsevat reaaliaikaista tiedonsiirtoa, älykästä tilannekuvaa ja verkostokeskeistä sodankäyntiä tukevia järjestelmiä.

Nokia arvioi markkinan kasvavan nopeasti. Erityisesti 5G-puolustusratkaisujen kysyntä kasvaa kansainvälisesti, ja alan markkinan ennustetaan lähes kolminkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä.

Yhtiö panostaa geopoliittisiin haasteisiin vastaaviin ratkaisuihin, kuten läpinäkyvään toimitusketjuun ja komponenttien alkuperän hallintaan, ja pyrkii siten vastaamaan länsimaisten puolustusvoimien vaatimuksiin.

Uusi strategia, uudet johtajat

Nokian mobiiliverkkoliiketoiminnasta lähes seitsemän vuoden ajan vastannut Tommi Uitto jättää paikkansa konsernin johtoryhmässä vuoden lopussa. Toimitusjohtaja Justin Hotard ottaa toistaiseksi vastuulleen Mobile Infrastructure -segmentin johtamisen.

Uitto aloitti uransa Nokialla 1990-luvun puolivälissä ja on saanut kiitosta yhtiön 5G-tuotteiden kilpailukyvyn parantamisesta.

Rakennemuutosta edelsi Nvidian miljardin dollarin sijoitus Nokiaan, joka toteutettiin lokakuussa. Nvidia sai osuutensa Nokian osakkeista ja 2,9 prosentin omistusosuuden. Kumppanuuden tavoitteena on kiihdyttää tekoälyn hyödyntämistä radioverkoissa ja vauhdittaa molempien yhtiöiden asemaa tulevan 6G-kauden kynnyksellä.​