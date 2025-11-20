Öljy on strateginen luonnonvara. Se näkyy nyt öljyn hintaennusteissa.

Öljyn hinta paineessa varastojen kasvun ja ylitarjonnan pelkojen vuoksi

Öljyn hinta laski jyrkästi keskiviikkona, kun WTI -öljylaadun hinta putosi noin 59 dollariin barrelilta ja Brent-raakaöljyn hinta 63 dollariin.

Raaka-ainemarkkinat sulattelivat kolmatta peräkkäistä viikkoa Yhdysvaltain varastojen kasvua ja lisääntyviä todisteita siitä, että globaalit markkinat kohtaavat pitkittyneen ylitarjonnan, joka jatkuu vuoteen 2026 asti.

Lasku kiihtyi, kun American Petroleum Institute ilmoitti Yhdysvaltojen kaupallisten raakaöljyvarastojen kasvaneen 4,4 miljoonalla tynnyrillä 14. marraskuuta päättyneellä viikolla. Myöhemmin Energy Information Administration julkaisi kuitenkin viralliset tiedot, jotka osoittivat yllättävän 3,4 miljoonan tynnyrin laskun, joka johtui jalostamojen korkeammasta tuotannosta ja viennin kasvusta.

Ristiriitaisista tiedoista huolimatta hinnat pysyivät paineessa, kun markkinoiden tunnelmaa hallitsivat laajemmat ylitarjonnan huolet.

Analyytikot ennustavat hintojen heikkouden jatkuvan

Goldman Sachs ennustaa öljyn hintojen joutuvan jatkuvan laskupaineen alle vuoteen 2026 asti. Pankki arvioi Brent-raakaöljyn keskihinnaksi 56 dollaria barrelilta ja WTI:n 52 dollaria barrelilta, mikä on selvästi alle nykyisten termiinikurssien, jotka ovat noin 63 ja 60 dollaria.

Investointipankki odottaa maailmanlaajuisen ylijäämän olevan noin kaksi miljoonaa barrelia päivässä, kun viivästyneet pitkäkestoiset projektit Brasiliassa, Guyanassa ja Yhdysvalloissa käynnistyvät ja OPEC+ vähitellen purkaa tuotannon leikkauksia.

Kansainvälinen energiajärjestö julkaisi aiemmin tässä kuussa vieläkin pessimistisemmän arvion. Järjestö varoitti, että ylijäämä voi vuonna 2026 nousta 4,1 miljoonaan barreliin päivässä, mikä on lähes neljä prosenttia maailmanlaajuisesta kysynnästä.

Pariisissa sijaitseva järjestö viittasi OPEC+:n ulkopuolisen tarjonnan voimakkaaseen kasvuun, joka on 1,2 miljoonaa barrelia päivässä vuonna 2026, yhdistettynä vaatimattomaan kysynnän kasvuun, joka on vain 770 000 barrelia päivässä.

Kiinan varastointi lisää monimutkaisuutta

Kiinan raakaöljyn ostokäyttäytyminen nousi esiin kriittisenä tekijänä, joka muutti kysynnän rakenteita. Maailman suurin öljyntuojamaa varastoi lokakuussa noin 690 000 tynnyriä päivässä, kun syyskuussa määrä oli 570 000 tynnyriä päivässä, Kiinan virallisten tietojen perusteella tehtyjen laskelmien mukaan.

Maaliskuusta lähtien Kiina on lisännyt strategisiin ja kaupallisiin varastoihinsa noin 900 000 tynnyriä päivässä sen sijaan, että se olisi lisännyt jalostamojen tuotantoa.

Yhdysvaltojen raakaöljyn tuotanto saavutti marraskuun alussa 13,9 miljoonaa barrelia päivässä, mikä on lähellä ennätyslukemia, vaikka porausaktiviteetti on hidastunut.

Tarjonnan kasvu ja suurten tuojamaiden strateginen varastointi ovat yhdessä luoneet analyytikoiden mukaan rakenteellisen ylitarjonnan, joka voi jatkua pitkälle ensi vuoteen.

Öljyn hintaan kohdistui painetta myös uutisista, joiden mukaan Trumpin hallinto työskentelee Venäjän kanssa ehdotusten parissa Ukrainan sodan lopettamiseksi, mikä voisi vähentää öljyn geopoliittisia riskilisää.