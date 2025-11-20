Wärtsilän kovin kilpailija tulossa jälleen myyntiin

Saksalainen VW-konserni ryhtyy ilmeisesti etsimään ostajaa tai ostajia Wärtsilän kilpailijalle ex-Man Dieselille.

Saksalaisen Everllencen voi nostaa Wärtsilän yhdeksi kovimmaksi globaaliksi kilpailijaksi laiva- ja voimalakoneissa sekä huolloissakin. Ruotsalainen mahtisuku eli Wallenbergit käyttävät suurinta valtaa Wärtsilässä, jonka osakekurssi on kuukaudessa vahvistunut lähes 12 prosenttia 28,6 euroon Helsingin pörssissä.

Markkinahuhujen mukaan saksalainen Volkswagen Group (VW) aikoo ensi vuoden aikana irtaantua tai ottaa spin-offit Everllencistä.

Saksan Augsburgin tehtaista tunnettu legendaarinen konepaja tuli vuosikymmeniä tunnetuksi MAN Dieselinä, jonka nimi vaihtui sitten MAN Energy Solutioniksi. VW putsasi yli viiden vuoden takaisessa nimen vaihdoksessa ”Dieselin” pois firman tunnuksesta ja nyt myös ”MAN” on siirtynyt historiaan.

VW-konserni lanseerasi vasta viime heinäkuussa yhtiön uudeksi nimeksi Everllencen, joka viestinee erinomaisuudesta tai jostakin vastaavasta. Ehkä uusi nimi vetää uusi omistajia puoleensa.

VW Groupin irtaantumista Everllencesta spekuloi viimeksi syyskuussa uutistoimisto Bloomberg.

Uutistoimiston lähteiden mukaan pankkiiriliikkeet Goldman Sachs ja JPMorgan ovat alkaneet seuloa potentiaalisia ostajaehdokkaita Everllencelle.

VW Group on kommentoinut spekulaatioita divestoinnista melko suppein sanankääntein, joiden mukaan konserni luo omistajana uusia ”strategisia optioita” Everllencelle. Saksalaisyhtiö on vetänyt vihreyttä eli päästöttömyyttä voimalla eteenpäin samaan tapaan kuin Wärtsiläkin.

Uusi ammoniakkikone kaupaksi

Everlence julkisti äskettäin yhtenä historiallisena tilausvoittonaan uuden ammoniakkipolttoisen hidaskäyntisen kaksitahti-koneen, joita käyttävät voimanlähteenäkään esimerkiksi suuret konttialukset.

Vaasan tehtaistaan tunnettu Wärtsilä on perinteisesti pitänyt ykköspaikkaa esimerkiksi rahtialusten keskinopeissa ja risteilijöiden moottoreissa. Molemmat yhtiöt myyvät niin sanottuja monipolttomoottoreita, joissa palaa dieselin ohella esimerkiksi kaasu ja vety.

Uusiutuvat polttoaineet eivät vielä toistaiseksi pystyneet paljonkaan syrjäyttämään perinteistä dieseliä.

Markkinaspekulaatioiden mukaan Everllencen hintalapuksi tulee noin viisi miljardia euroa, eli hinta on noussut noin kaksi miljardia euroa verrattuna yhtiön viiden vuoden takaiseen noin 2,8 miljardin euron tasoon.

Eri lähteiden mukaan VW Group yritti viisi vuotta sitten kaupitella silloista MAN Dieseliä pääomasijoittajille ja kilpailijoille, kuten amerikkalaiselle moottoreiden valmistajalle Cumminsille.

Eri ostajaehdokkaiden tarjoukset liikkuivat ilmeisesti 2,3 miljardin ja 2,8 miljardin euron haarukassa, mikä ei riittänyt VW-Groupille.

Tuottaa jo voittoa

Everlencen mahdollinen myynti myllertää laiva- ja voimalakoneiden markkinoita, mikä tulee ilmi liikevaihdoista.

Saksalaisyhtiölle kertyi noin 4,3 miljardia euroa liikevaihtoa vuoden 2 024 tilikaudella.

Liikevoittoa irtosi 337 miljoonaa euroa eli yli kahdeksan prosenttia liikevaihdosta. VW-konserni julkistaa vain suppeat luvut Everllencestä vuosikertomuksessaan.

Konepajayhtiön takavuosien vuosikertomuksista voi päätellä, että Everllence on vetänyt läpi rankan saneerauksen kannattavuuden noston nimissä.

Noin kahdeksan prosentin liikevoittoa voi samalla pitää riman ylityksenä sitä taustaa vasten, että VW Group on asettanut samaisen liikevoiton prosenttiluvun ehdoksi Everllencen myynnille, joka saattaa toteutua ensi vuoden aikana.

Alun perin VW:n pitää irtaantua ex-MAN Dieselistä vuoden 2 024 loppuun mennessä.

Ennätyksellisesti uusia tilauksia

Everllence on VW Groupin mukaan voittanut ennätyksellisesti uusia tilauksia, jotka kattavat laiva- ja voimalamoottoreita sekä huoltoja. Yhtiö ei kuitenkaan anna julkisuuteen liikevaihdon jakautumista laiva- ja voimalakoneiden kesken, eikä myöskään huoltojen myyntiä euroissa.

Vertaukseksi voi ottaa Wärtsilän, joka saavutti vuoden 2024 tilikaudella noin 6,4 miljardin euron liikevaihdon.

Huollot toivat liikevaihdosta noin 3,4 miljardia euroa ja noin kolme miljardia tuli pääosin uusien laiva- ja voimalakoneiden myynnistä. Konsernin liikevoitto teki noin 11 prosenttia eli 716 miljoonaa euroa Wärtsilän konsernintason liikevaihdosta.

Wärtsilän markkina-arvo oli viikolla noin 15 miljardia euroa Helsingin pörssissä, mitä voi ehkä väljästi rinnastaa Everllensen mahdolliseen viiden miljardin euron myyntihintaan.

Saksan valtio esti lähes pari vuotta sitten Ex-MAN Dieselin kaasuturbiinien myynnin kiinalaisille, minkä voi nyttemmin nostaa strategiseksi voitoksi.

Jättimäiset investoinnit datakeskuksiin ovat vauhdittamassa esimerkiksi kaasupolttoisten turbiinivoimaloiden ja perinteisten dieselien sekä monipoltto-moottoreiden menekkiä etenkin Yhdysvalloissa ja Euroopassa sekä myös globaalisti.

Wärtsilä on jatkanut kasvuaan datakeskusten sähköntuotantoratkaisuissa. Yhtiö ilmoitti 20. marraskuuta toimittavansa 27 päävoimanlähteenä toimivaa moottoria uuteen Yhdysvalloissa rakenteilla olevaan datakeskukseen. Yhteensä 507 megawatin tehoiset Wärtsilä 50SG -moottorit tuottavat sähköä datakeskukselle paikan päällä.

Tilauksissa liikkuu miljardeja

Turbiinit ja perinteiset, kuten diesel ja monipolttomoottorit kisaavat etenkin keskenään voimaloissa. Markkinaosuudet ovat pysyneet melko stabiilina esimerkiksi Wärtsilän ja kaasuturbiinien valmistajan amerikkalaisen GE Vernovan välisessä mittelössä.

New Yorkin pörssissä noteerattu energian monialajätin GE Vernovan tilauskertymä vahvistui kaasuturbiineissa yli seitsemän prosenttia eli 596 miljoonaan dollariin eli 517 miljoonaan euroon kolmannella vuosikvartaalilla.

Saksalainen Siemens laittoi Vernovaa paremmaksi ja nosti lähes 40 prosenttia 4,7 miljardiin euroon uusia tilauksiaan kaasuturbiineissa kolmannella vuosikvartaalilla.

Siemensin myynti kulki rivakasti etenkin Yhdysvalloissa ja Saudi-Arabiassa, mikä tulee esiin osavuodessa.

Wärtsilä Energia saavutti lähes 30 prosenttia plussaa uusissa tilauksissa, jotka tekivät 644 miljoonaa euroa kolmannella kvartaalilla verrattuna edelliseen vuoteen. Yhtiö on pitänyt energian tilausten turbulensseissa.

Data nosti Cumminsia

Ex-MAN Dieselin takavuosien ostajaehdokas eli amerikkalainen Cummins nosti liikevaihtoaan lähes 20 prosenttia 1,9 miljardiin dollariin eli 1,65 miljardiin euroon kolmannella kvartaalilla yksin voimalakoneissaan eli Cummins Powerissa.

Yhtiö korostaa osavuodessaan voimaloiden liikevaihdon vauhdittajina investointeja uusiin datakeskuksiin etenkin Yhdysvalloissa.

Cummins tuottaa hieman pienempiä moottoreita esimerkiksi työkoneisiin ja osin myös voimaloihin verrattuna esimerkiksi Everllenceen ja Wärtsilään.

GE Vernova ja Siemens Energy valmistavat ja huoltavat myös tuulivoimaloita ja rakentavat sähköverkkoja, joista on tullut yhä kannattavampaa liiketoimintaa.

Yhtiö ennustavat jopa kaksinumeroisia kasvulukuja myös kaasuvoimaloiden menekilleen, joissa suuriin lukeutuu myös Everllencen yhteistyökumppani japanilainen Mitsubishi.