Wärtsilästä tunnetut Wallenbergit Saksan dieseljätin ostospekulaatioissa

Kuva: Everllence.

Saksan dieseljätin eli Everllencen myynti linkittyy Wärtsilä-konserniin sitä kautta, että Ruotsin talouden mahtisuvun eli Wallenbergien sijoitusyhtiö Investor omistaa noin 17 prosenttia Wärtsilästä ja 14,4 prosenttia ruotsalaisesta EQT-rahastosta.

Uutistoimisto Bloombergin torstaisen tiedon mukaan Tukholman pörssissä noteerattu EQT-rahasto on noussut yhtenä ehdokkaana esiin saksalaisen Ex-MAN Dieselin eli nykyisen Everllencen ostospekulaatioissa.

Markkinahuhujen mukaan EQT-rahasto on liittoutunut Saksan dieseljätin ostossa singaporelaisen rahaston GIC:n kanssa.

Everllencen ostosta voi kehkeytyä kova kilpajuoksu, jossa ottavat markkinoiden spekulaatioiden mukaan toisistaan mittaa maailman suurimmat pääomasijoittajat, kuten Advent, CVC Capital Partners ja teollisuuden puolelta japanilainen voimaloiden valmistaja Mitsubishi.

Everllence on yksi Wärtsilän kovimpia globaaleja kilpailijoita laiva- ja voimalakoneissa sekä huolloissa.

Saksalaisyhtiö on vetänyt vihreyttäkin eli päästöttömyyttä voimalla eteenpäin jopa yhtä vauhdikkaasti kuin Wärtsiläkin.

Everllence julkisti äskettäin yhtenä historiallisena voittonaan uuden ammoniakkipolttoisen hidaskäyntisen 2-tahtikoneen tilauksen.

Laivapuolella Wärtsilä pitää globaalisti markkinajohtajuutta muun muassa rahtialusten keskinopeissa moottoreissa. Everllence on puolestaan perinteisesti hallinnut ykköspaikkaa 2-tahtikoneissa, jotka pyörittävät esimerkiksi LNG-alusten eli kaasulaivojen potkureita.

Markkinaspekulaatiot eivät edes kuiskaa Wärtsilän mahdollisista intresseistä saksalaiskilpailijansa suuntaan.

Hinta noussut vauhdilla

Eri markkinalähteiden mukaan Saksan dieseljätin myyntihinta on noussut viime syksyn noin viidestä miljardista eurosta noin kuuteen miljardiin euroon.

Everllence teki vuonna 2024 noin 4,3 miljardin euron liikevaihdon ja 337 miljoonan euron liikevoiton.

VW Group yritti viisi vuotta sitten kaupitella silloista MAN Energy Solutionsia esimerkiksi amerikkalaiselle moottoriyhtiölle Cumminsille ja pääomasijoittajille. Eri ostajaehdokkaiden tarjoukset liikkuivat ilmeisesti 2,3 miljardin ja 2,8 miljardin euron haarukassa, mikä ei riittänyt dieseljätin omistajalle eli VW Groupille.

Ex-MAN Diesel tuli takavuosina tunnetuksi kovana hintakilpailijana, mutta yhtiö on tiukan saneerauksen ansiosta nostanut kannattavuutensa eli liikevoittonsa noin 8–9 prosentin tavoitetasolle, mikä avaa myyntiä.

Everllencen yhtenä valttina voi nyttemmin pitää myös turbiinivoimaloita, joita esimerkiksi myös Siemens Energyn ja amerikkalaisen GE Vernovan tehtaat kokoavat ennätystahtiin etenkin Yhdysvaltain ja Euroopan datakeskuksille.

GE Vernovan ja Siemens Energyn osavuosikatsausten mukaan turbiinien valmistajat myyvät tehdaskapasiteettia jo vuoden 2029 lopulle. Voimalapuolella vallitsee nyt kovan menekin seurauksena pula kapasiteetista eli tehtaiden seinät käyvät liian ahtaiksi.

Datakeskusten investoinnit energiaan ovat vahvistaneet myös Wärtsilän tilauskirjoja.

Tehtaat täynnä

Nykyisestä voimaloiden tilausbuumista voi puntaroida, laskiko Wärtsilä ehkä väärin kolme tai neljä vuotta sitten tehdaskapasiteettinsa ennusteet, joista puuttuivat vielä silloin datakeskusten invaasiot.

Wärtsilä keskitti kolme vuotta sitten Italian Triesten tehtaan nelitahtikoneiden tuotannon Vaasan tehtaille. Lähes 20 vuotta sitten Turun tehtaan moottorit menivät Triesteen, mitä yhtiö korosti silloin yhtenä kilpailuvalttinaan.

Wärtsilä ei ole kommentoinut nyttemmin kapasiteetin täyttöasteita Vaasan tehtaissaan, joissa uudet tilaukset ajoittuvat eri lähteiden mukaan jo vuodelle 2027.

Omaisuudenhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo arvioi, että datakeskusten investoinnit turvaavat tilausvirtoja useiksi vuosiksi tai jopa vuosikymmeneksi eteenpäin voimaloiden valmistajille, mikä taatusti vetää puoleensa pääomasijoittajia.

Huimat kurssien noussut voimaloissa

Everllencen ostohinta on taatusti ottanut nousuvauhtia myös voimaloiden valmistajien osakekurssien jyrkästä nousupiikistä.

Wärtsilän osakekurssi on vuodessa ampunut ylös 84 prosenttia, GE Vernovan 68 prosenttia ja Siemens Energyn 146 prosenttia. Amerikkalaisen Caterpillarin osakekurssi on kiitänyt ylös 74 prosenttia Yhdysvaltain Dow Jones -indeksin yhtiöistä.

Turbiinit ja perinteiset, kuten dieselit sekä monipoltto­moottorit kisaavat etenkin keskenään voimaloissa.

Wärtsilän osakekurssin kehitys viimeisen 12 kuukauden aikana. Kuva: Koyfin.

Wärtsilän ja Everllencen asemaa voi peilata sitä kautta, että esimerkiksi Caterpillar teki Powerissa eli voimaloissaan noin 2,6 miljardin dollarin liikevaihdon, joka nousi lähes kolmanneksen kolmannella kvartaalilla.

GE Vernovan tilauskertymä vahvistui kaasuturbiineissa yli seitsemän prosenttia eli 596 miljoonaan dollariin kolmannella vuosineljänneksellä. Saksalainen Siemens laittoi Vernovaa paremmaksi ja nosti lähes 40 prosenttia, 4,7 miljardiin euroon, uusia tilauksiaan kaasuturbiineissa.

Wärtsilä Energia saavutti lähes 30 prosentin kasvun uusissa tilauksissa, jotka tekivät 644 miljoonaa euroa kolmannella kvartaalilla verrattuna edellisvuoteen.

Ex-MAN Dieselin takavuosien ostajaehdokas eli amerikkalainen Cummins nosti liikevaihtoaan lähes 20 prosenttia 1,9 miljardiin dollariin eli 1,65 miljardiin euroon kolmannella kvartaalilla yksin voimalakoneissaan eli Cummins Powerissa.

Saksan Augsburgin tehtaista tunnettu legendaarinen konepaja tuli vuosikymmeniä tunnetuksi MAN Dieselinä, jonka nimi vaihtui sitten MAN Energy Solutionsiksi.

VW putsasi yli viisi vuotta sitten tehdyssä nimenvaihdoksessa ”dieselin” pois firman tunnuksesta, ja nyt myös ”MAN” on siirtynyt historiaan. VW-konserni myy dieselyhtiönsä mahdollisesti puolen vuoden tai vuoden sisällä.