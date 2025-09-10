Larry Ellison nousi maailman rikkaimmaksi henkilöksi ohi Elon Muskin – syynä Oraclen rakettimainen kurssinousu

Oraclen tuore osavuosikatsaus ja erityisesti tekoälyyn pohjautuvan pilvipalveluliiketoiminnan voimakas kasvu saivat yhtiön osakkeen jyrkkään yli 40 prosentin nousuun keskiviikkona. Vakuuttavan kurssinousun taustalla vaikuttavat yhtiön uudet asiakassopimukset, tulevaisuuden kasvunäkymät sekä 144 miljardin dollarin liikevaihtoennuste vuoteen 2030 mennessä.

Samalla Oraclen markkinaa-arvon nousukiito nosti kerralla yhtiön perustajan Larry Ellisonin maailman rikkaimmaksi henkilöksi ohi Elon Muskin.

Oraclen vahva tulosraportti alleviivaa Oraclen asemaa yhtenä markkinoiden johtavana tekoälypilvipalveluiden tuottajana.

Pilvipalveluiden kasvun juuret ovat strategisissa sopimuksissa. Oracle on solminut monen miljardin dollarin arvoisia sopimuksia muun muassa OpenAI:n, xAI:n ja Metan kanssa. Näiden myötä yrityksen tilauskanta on kohonnut lähes 360 prosenttia aiempaan vuoteen verrattuna, yltäen 455 miljardiin dollariin.

Kasvuun vaikuttavat myös merkittävät panostukset datakeskusinfrastruktuuriin ja globaalien kapasiteettien laajentamiseen. Oracle investoi ensi vuoden aikana 35 miljardia dollaria, mikä tukee teknologian yhä laajempaa käyttöönottoa ja uusien markkinoiden avaamista.

Talouslukujen valossa Oracle on vaikuttavassa kasvuvaiheessa. Liikevaihto parani yli kahdeksan prosenttia ja tulos nousi 17 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Toisaalta vapaan kassavirran lasku 113 prosentilla kertoo mittavista investoinneista, joita yhtiö tekee datakeskusten ja AI-infrastruktuurin rakentamiseen.

Analyytikot arvioivat Oraclen kasvuvauhdin jatkuvan vahvana. He nostavat esiin yhtiön pilvipalveluliiketoiminnan 52 prosentin kasvun ja kiinnittävät huomiota ennätykselliseen tilauskantaan.

Valtaosa ennustetusta liikevaihdosta perustuu jo solmittuihin asiakassopimuksiin, jolloin kasvupotentiaalin toteutuminen ei ole enää pelkkien ennusteiden varassa vaan sidottu todellisiin tilauksiin.

Oraclen onnistunut pilvistrategia

Teknologia-alan kilpailu on koventunut erityisesti pilvipalveluissa ja tekoälyratkaisuissa. Oracle on onnistunut kehittämään monipilvistrategian, jonka ansiosta yritys voi palvella asiakkaita joustavasti Amazonin AWS:n, Googlen ja Microsoftin alustojen rinnalla.

Yhtiön monipilvilisenssien myynti on kasvanut vuoden aikana huimat 100 prosenttia, ja liikevaihto näistä palveluista nousi yli 1 500 prosenttia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Oraclen monipilvistrategia tarkoittaa toimintamallia, jossa yritys ei sido IT-ympäristöään vain yhden pilvipalveluntarjoajan teknologiaan, vaan hyödyntää useiden eri pilvien palveluita rinnakkain.

Oraclen ratkaisuissa tämä näkyy konkreettisesti siten, että Oracle Cloud toimii saumattomasti yhteen kilpailijoiden kanssa mahdollistamalla datan ja sovellusten liikkumisen eri alustojen välillä. Tämä tarjoaa asiakasyrityksille huomattavan joustavuuden, sillä he voivat hyödyntää kunkin pilven parhaat ominaisuudet ilman, että olemassa olevista järjestelmistä tarvitsee luopua tai tehdä suuria investointeja.

Strategian etuja ovat muun muassa skaalautuvuus, kustannustehokkuus sekä laajat integraatiomahdollisuudet. Oracle Cloud tarjoaa työkaluja, joilla on helppoa integroida eri pilvistä, kuten Azuren tai AWS:n alustalta, olemassa olevat järjestelmät yhteen kokonaisuudeksi. Asiakas voi siirtää työkuormia pilvipalveluista toiseen tarpeen mukaan ja yhdistää dataa ulkoisista tietolähteistä, mikä mahdollistaa monipuolisemman analytiikan ja liiketoimintatiedon hyödyntämisen.

Kuka on Larry Ellison?

Larry Ellison on yksi teknologia-alan tunnetuimmista ja vaikutusvaltaisimmista johtajista. Hän syntyi New Yorkissa vuonna 1944 ja kasvoi Chicagon South Sidella adoptioperheessä, jossa hänestä odotettiin vähän, mutta Ellison osoitti jo nuorena itsenäisyyttä ja päättäväisyyttä.

Akateeminen polku jäi lyhyeksi: hän keskeytti opintonsa sekä Illinoisin että Chicagon yliopistossa. Siitä huolimatta juuri tuolla aikakaudella syttyi Ellisonin innostus matematiikkaan, tietojenkäsittelyyn ja ohjelmointiin, jotka myöhemmin loivat pohjan koko hänen uralleen.

1970-luvulla Ellison muutti Kaliforniaan ja työskenteli useissa teknologiayrityksissä. Inspiraation hän sai Edgar F. Coddin kehittämästä relaatiotietokantamallista, joka auttoi jäsentämään tietoa tehokkaasti suurissa yrityksissä.

Vuonna 1977 hän perusti Bob Minerin ja Ed Oatesin kanssa pienen ohjelmistoyrityksen, joka pian nimettiin Oracleksi.

Ellisonin johtama Oracle kehitti ensimmäisen kaupallisen relaatiotietokantaohjelmistonsa ja nousi nopeasti yhdeksi maailman suurimmista yritysohjelmistotaloista. Tässä vaiheessa Ellisonin into innovointiin ja aggressiiviseen markkinointiin oli ratkaisevaa Oraclen kasvulle. Yhtiö nousi pörssiin vuonna 1986 ja vakiinnutti pian asemansa ohjelmistomarkkinoiden kärkinimenä.

Oracle kasvoi Ellisonin johdolla läpi vaikeuksien ja menestyksen vuosikymmenten. Yhtiö nousi maailman johtavaksi tietokantojen, yritysohjelmistojen ja pilvipalvelujen tuottajaksi, eikä Ellison tyytynyt vain ohjelmistojen kehitykseen: hän laajensi Oraclen toimintaa yritysostoilla ja toi markkinoille lukuisia teknologisia innovaatioita.

Ellisonin henkilökohtainen johtajatyyli on ollut näkyvä, paikoin ristiriitainen, mutta hänen strategiset päätöksensä ovat tuoneet Oraclelle ja sen osakkeenomistajille huomattavaa kasvua.

Nykyisin Ellison toimii Oraclen hallituksen puheenjohtajana ja teknologiajohtajana.

Teknologian rinnalla Ellison tunnetaan myös yksityiselämästään: hän on intohimoinen purjehtija, voittanut America’s Cupin ja omistaa valtaosan Havaijin Lanain saaresta.