USA:ssa inflaatioyllätys – korot laskussa

Yhdysvaltain tuottajahinnat laskivat elokuussa yllättäen 0,1 prosenttia heinäkuusta, mikä viittaa siihen, että inflaatiopaineet taloudessa ovat hetkellisesti hellittäneet.

Tuottajahintainflaatio nousi elokuussa 2,6 prosenttia vuoden takaisesta, kun ekonomistien odotuksissa oli 3,3 prosentin nousu. Heinäkuussa tuottajahinnat nousivat 3,3 prosenttia edellisvuodesta.

Työministeriön keskiviikkona julkaisemat luvut osoittavat, että tuottajahintaindeksin nousuvauhti hidastui merkittävästi verrattuna heinäkuuhun, jolloin hinnat kohosivat 0,7 prosenttia. Kyseinen indeksi mittaa inflaatiota tuotantoketjussa ennen kuin hintapaineet siirtyvät kuluttajille.

Kun erittäin herkästi muuttuvat erät, kuten ruoka ja energia, jätetään pois, hinnat nousivat heinäkuusta 0,3 prosenttia ja vuodentakaisesta 2,8 prosenttia. Myös tuottajahintojen pohjainflaation nousu oli selvästi odotuksia alhaisempaa.

Odotuksia selvästi alhaisempi tuottajahintojen nousu sai USA:n korot laskuun. Esimerkiksi 10-vuoden valtiolainan korko painui jo lähelle neljää prosenttia, alle 4,06 prosenttiin.

Tuottajahintojen raportti antaa kuvan inflaatiosta, joka ei ole Yhdysvalloissa kiihtymässä tukkuportaassa merkittävästi. Tuoreet luvut vahvistavat sijoittajien odotuksia, että Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve toteuttaa koronlaskun vielä tämän kuukauden aikana.

PPI 🥶🥶🥶



PPI MoM: -0.1% vs 0.3% exp.

PPI YoY: 2.6% vs 3.3% exp.



PPI Core MoM: -0.1% vs 0.3% exp.

PPI Core YoY: 2.8% vs 3.5% exp.



We had producer deflation in August. pic.twitter.com/5rUMmAh8lY — Geiger Capital (@Geiger_Capital) September 10, 2025

”Tullimaksujen vaikutus ei vielä laajasti kiihdytä hintapaineita”, toteaa FwdBondsin pääekonomi Christopher Rupkey keskiviikkona julkaisemassaan katsauksessa.

”Ekonomistit kuitenkin yhä varoittavat markkinoita siitä, että tuottajien päätuotteiden hinnat ovat nousussa, joten maa ei ole vielä selvinnyt inflaatiouhasta.”

”Mutta sijoittajien osalta varoitukset kaikuvat kuuroille korville. Ajan kuluessa on syytä pohtia, onko taustalla hitaaseen kasvuun ja heikkoon kysyntään liittyviä syitä, jotka hillitsevät inflaatiota”, hän lisäsi.

Erityisen merkillepantavaa on ollut palveluiden hintojen 0,2 prosentin lasku edelliskuukaudesta. Taustalla olivat pienemmät katteet vähittäis- ja tukkukaupassa, mikä voi viitata siihen, että yritykset joutuvat nielemään osan kasvaneista kustannuksista sen sijaan, että ne siirtäisivät ne kuluttajahintoihin.

Tämä kehitys heijastaa mahdollisesti myös laajojen tuontitullien vaikutusta, sillä yritykset tasapainoilevat tullien aiheuttamien lisäkustannusten ja markkinahintojen välillä.

Vaikka tuottajahintojen hidastuminen saattaa antaa tilapäistä helpotusta inflaatiokehityksen suhteen, se nostaa esiin kysymyksen siitä, kuinka pysyvä ilmiö on. Edellinen kuukausi osoitti selkeää kiihtymistä raaka-aineiden ja tuotantopanosten hinnoissa, joten tuore lasku voi kertoa joko lyhytaikaisesta korjausliikkeestä tai yritysten strategiasta pitää kysyntä yllä tinkimällä katteista.

Analyytikoille luku tarjoaa uuden aineiston arvioida, missä määrin tuontitullit ja kauppapolitiikan epävarmuudet vaikuttavat hintojen dynamiikkaan syksyn mittaan.

Inflaatiokehitys pysyy tällä hetkellä Yhdysvaltain rahapolitiikan keskiössä, sillä keskuspankki arvioi talouden tilaa ja hintavakauden näkymiä.

Elokuun tuottajahintaindeksin miinusmerkki antaa viitteitä siitä, että hintapaineet voivat tasaantua, mutta samalla se paljastaa, että osa yrityksistä joutuu jo nyt sopeutumaan kiristyneeseen toimintaympäristöön omalla tuloksellaan. Tämä voi pitkällä aikavälillä heijastua investointihalukkuuteen ja työllisyyteen, mikä tekee tuoreista luvuista merkittäviä sekä markkinoille että talouspäättäjille.