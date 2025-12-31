Miljardöörit rikastuivat ennätystahtia – tekoälybuumi paisutti omaisuudet uusiin mittasuhteisiin

Larry Ellison on yhdysvaltalainen teknologiayrittäjä ja miljardööri, joka tunnetaan parhaiten Oracle-yhtiön perustajana ja pitkäaikaisena johtajana.

Maailman 500 varakkainta henkilöä lisäsi yhteenlaskettua omaisuuttaan Bloombergin miljardööri-indeksin mukaan noin 2,2 biljoonaa dollaria, eli yli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2023. Kokonaisvarallisuus kohosi lähes 12 biljoonaan dollariin.

Suurin osa arvonnoususta keskittyi teknologiajättien perustajiin ja sijoittajiin, joiden yhtiöt hyötyivät tekoälykehityksen kiihdytyksestä.

Elon Musk vahvisti asemansa maailman rikkaimpana henkilönä, kun hänen varallisuutensa nousi vuoden aikana noin 627 miljardiin dollariin. Tesla ja SpaceX nostivat palkkiona Muskin nettovarallisuutta lähes 200 miljardilla, kun osakkeet ja yhtiöarvostukset kohosivat uusiin huippuihin. SpaceX:n arvo lähenteli jo 800 miljardia ennen odotettua pörssilistautumista.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk.

Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeinen optimistinen markkinasentimentti vauhditti nousua entisestään.

Donald Trumpin paluu Valkoiseen taloon lisäsi sijoittajien riskinottohalukkuutta ja laittoi rahavirrat liikkeelle erityisesti kotimarkkinoilla vahvoissa teknologiayhtiöissä.

Tekoälyteknologian kilpailu muodosti vuoden keskeisimmän vaurastumisen moottorin.

Tekoälybuumi pönkitti koko sektorin varallisuutta

Larry Page ja Sergey Brin palasivat valokeilaan, kun Alphabetin osake nousi noin 65 prosenttia Gemini-tekoälymallien menestyksen siivittämänä. Pagen omaisuus kohosi noin 270 miljardiin ja Brinin 251 miljardiin dollariin – molemmilla yli 90 miljardin kasvu vuodessa.

Alphabetin tekoälymallien uusin versio, Gemini 3, nousi loppuvuonna suursuosioon ja ohitti hetkellisesti ChatGPT:n käyttäjämäärissä Applen sovelluskaupassa. Yhtiön markkina-arvo kipusi 3,7 biljoonaan dollariin, mikä teki siitä vuoden kovimmin arvonnoususta nauttineen mahtiseitsikon teknologiayhtiön.

Myös muut teknologiajohtajat rikastuivat merkittävästi. Larry Ellison nousi hetkellisesti jopa maailman rikkaimmaksi syksyllä, kun Oracle-osakkeen arvo ponnahti tekoälypalvelinten kysynnän kasvaessa räjähdysmäisesti. Hänen omaisuutensa kasvoi yhdessä päivässä yli sadalla miljardilla.

Jeff Bezos.

Jensen Huangin johtama Nvidia jatkoi vahvaa kehitystään tekoälypiirien toimitusketjujen ytimessä. Yhtiöstä tuli pörssin kolmanneksi arvokkain, ja Huangin varallisuus kasvoi noin 40 miljardilla dollarilla vuoden aikana.

Jeff Bezos ja Mark Zuckerberg hyötyivät hekin tekoäly- ja verkkokauppainvestointien tuotoista, kun taas Bill Gates putosi ensimmäistä kertaa miljardöörejä seuraavan indeksin kärkikymmenikön ulkopuolelle.

Varallisuuden keskittyminen kiihtyy

Oxfamin tuoreiden arvioiden mukaan kymmenen rikkaimman amerikkalaisen yhteenlaskettu omaisuus kasvoi vuoden 2025 aikana noin 700 miljardilla dollarilla. Heidän osuutensa maailman varallisuudesta on nyt samaa suuruusluokkaa kuin koko Afrikan mantereen bruttokansantuote.

Forbesin mukaan miljardöörien määrä maailmassa ylitti ensimmäistä kertaa kolmen tuhannen rajan, mikä tekee kuluneesta vuodesta historian tuottoisimman superrikkaiden aikakaudella.

Taloushistoria ei tunne montaa vuotta, jolloin rikkaat olisivat rikastuneet yhtä nopeasti kuin nyt – eikä tekoälybuumin vaikutus näytä vielä hiipumisen merkkejä.