Tekoäly luo miljardöörejä ennätystahtiin – Forbesin listalla yli 3400 nimeä

Forbesin tuore miljardöörilista rikkoo jälleen ennätyksiä. Tekoälybuumin ansiosta ökyrikkaiden kerhoon liittyi 400 uutta jäsentä yhdessä vuodessa.

Googlen toinen perustaja Sergey Brin. Kuva: Depositphotos.

Talousmedia Forbesin 40. vuosittainen World’s Billionaires -lista julkaistiin tiistaina. Se sisältää ennätykselliset 3 428 nimeä, 400 enemmän kuin vuotta aiemmin. Listan henkilöiden yhteenlaskettu varallisuus kipusi 20,1 biljoonaan dollariin. Kasvua kertyi neljä biljoonaa yhdessä vuodessa.

Luku kertoo siitä, miten voimakkaasti tekoälybuumi ja pörssien noususuhdanne ovat keskittäneet vaurautta teknologiasektorin huipulle. Forbes käytti laskennassa maaliskuun 2026 alun osakekursseja ja valuuttakursseja.

Elon Musk hallitsee listaa marginaalilla, jollaista ei ole nähty aiemmin.

Hänen varallisuutensa on kasvanut noin 840 miljardiin dollariin, mikä on yli 500 miljardia enemmän kuin toiseksi rikkaimman omaisuus. Ero vastaa suunnilleen koko Italian pörssin markkina-arvoa.

Kärkipaikoilla tapahtui merkittävä muutos.

Googlen toinen perustaja Larry Page nousi toiseksi 257 miljardin dollarin omaisuudella, ja teknojätin toinen perustaja Sergey Brin seuraa kolmantena. Vielä pari vuotta sitten kumpikaan ei ollut listan kärkikolmikossa, mutta Alphabetin osakekurssin nousu tekoälymallien kehityksen vauhdittamana muutti tilanteen nopeasti.

Jeff Bezos ja Mark Zuckerberg täydentävät kärkiviisikon. Bezos putosi Amazonin perustajana neljänneksi 224 miljardin ja Metan toimitusjohtaja Zuckerberg viidenneksi 222 miljardin dollarin omaisuudella. Ero näiden kahden välillä on käytännössä olematon.

Nvidian Jensen Huang kipusi kärkijoukkoon

Forbesin mukaan listan 468 teknologiamiljardöörin yhteenlaskettu varallisuus nousi 4,8 biljoonaan dollariin, kasvua 1,1 biljoonaa edelliseen vuoteen verrattuna. Tekoälyyn sidoksissa olevia tulokkaita listalla on 45. Erikseen laadittu Hurun Global Rich List 2026 tunnisti 114 tekoälyfirmoihin kytkeytynyttä miljardööriä ja arvioi, että viimeisen vuoden aikana uusia miljardöörejä syntyi keskimäärin kaksi päivässä.

Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang nousi ensimmäistä kertaa kymmenen rikkaimman joukkoon 154 miljardin dollarin varallisuudella. Tekoälysirujen kysynnän räjähdysmäinen kasvu on ajanut Nvidian markkina-arvon yli viiden biljoonan dollarin.

Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang.

Oraclen perustaja Larry Ellison puolestaan kipusi kuudenneksi 190 miljardilla.

Kahdeksasta kärkikymmenen nimestä seitsemän edustaa teknologia-alaa. Ranskalainen Bernard Arnault pitää LVMH:n luksusimperiumillaan pintansa seitsemäntenä 171 miljardilla.

Sijoittajalegenda Warren Buffett ja espanjalainen vähittäiskauppamagnaatti Amancio Ortega sulkevat kymmenen kärjen.

Buffett, 95-vuotias Berkshire Hathawayn puheenjohtaja, on lahjoittanut omaisuudestaan kymmeniä miljardeja hyväntekeväisyyteen. Silti hän pysyttelee maailman kymmenen rikkaimman joukossa. Ilman lahjoituksia Buffett olisi todennäköisesti listan kärkiviisikossa.

Naisia aiempaa enemmän listalla

Vuoden 2026 listalla on 481 naista, kun vuotta aiemmin heitä oli 406. Kasvu on johdonmukaista mutta hidasta. Naisten osuus nousi 13,4 prosentista noin 14 prosenttiin, mikä tarkoittaa, että yli 86 prosenttia maailman miljardööreistä on edelleen miehiä.

Alle 30-vuotiaita miljardöörejä Forbes laski 35, lähes kaksinkertaisesti edellisvuoden 21:een verrattuna. Nuorin naispuolinen omalla työllään miljardööriksi noussut on 29-vuotias Luana Lopes Lara, joka perusti ennustemarkkinayhtiö Kalshin. Yhtiön arvostus nousi viime vuonna 11 miljardiin dollariin.

Kalshin perustaja Luana Lopes Lara.

Nuorten miljardöörien nopea lisääntyminen kertoo tekoäly- ja alustatalouden ominaisuudesta, jossa arvostukset voivat nousta nopeasti ja perustajan osuus voi tehdä hänestä miljardöörin ennen kolmeakymmentä ikävuotta. Tosin moni nuori listalla on myös perinyt varallisuutensa.

Yhdysvallat säilytti asemansa maailman tärkeimpänä miljardöörikeskittymänä. Kiina ja Intia täydentävät kärkikolmikon.

Presidentti Donald Trump sijoittui listalla sijalle 645 noin 6,5 miljardin dollarin omaisuudella, joka kasvoi 1,4 miljardia vuodessa. Suurin osa Trumpin varallisuudesta on kiinni kiinteistöissä, mutta Forbes huomauttaa kryptovaluuttasijoitusten kasvattaneen hänen omaisuuttaan toisella presidenttikaudella.

Pelkästään Muskin henkilökohtainen omaisuus vastaa noin neljää prosenttia kaikkien listan miljardöörien yhteenlasketusta varallisuudesta.

Kun kymmenen rikkainta henkilöä kasaa vuodessa satoja miljardeja lisää, eikä heistä yksikään toimi perinteisillä teollisuudenaloilla, se kertoo jotain perustavanlaatuista siitä, miten talouskasvu ja vaurauden luominen ovat muuttuneet.

Kymmenen rikkainta vuonna 2026