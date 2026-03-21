Elon Musk johti harhaan Twitterin sijoittajia – korvaukset voivat nousta miljardeihin

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk. Kuva: Depositphotos.

Yhdeksänhenkinen valamiehistö totesi perjantaina San Franciscossa, että Elon Musk johdatti Twitterin osakkeenomistajia tahallisesti harhaan kahdella twiitillään toukokuussa 2022. Tuomion mukaan viestit painoivat yhtiön osakekurssia alaspäin kuukausina ennen Muskin 44 miljardin dollarin yrityskauppaa.

Kyseessä on luokkakanne, jonka sijoittaja Giuseppe Pampena nosti lokakuussa 2022 Muskin saatettua Twitterin oston päätökseen. Kanteeseen liittyneet osakkeenomistajat myivät osakkeitaan aikavälillä, jolloin Muskin julkiset lausunnot olivat horjuttaneet markkinoiden luottamusta kauppaan.

Valamiehistö ei kuitenkaan tuominnut miljardööriä kaikista syytteistä. Se hylkäsi väitteen, jonka mukaan Elon Musk olisi toteuttanut tietoisen petossuunnitelman osakekurssin painamiseksi. Myöskään podcast-haastattelussa esitettyä lausuntoa ei pidetty harhaanjohtavana, koska se tulkittiin mielipiteeksi.

Kantajien asianajaja Mark Molumphy arvioi korvausten nousevan noin 2,6 miljardiin dollariin. Valamiehistö määritti vahingonkorvaukseksi kolmesta kahdeksaan dollaria osaketta kohden päivässä noin viiden kuukauden ajalta. Lopullinen korvaussumma selviää myöhemmin, kun yksittäiset osakkeenomistajat jättävät vaatimuksensa.

Muskin nettovarallisuus on Bloombergin mukaan noin 660 miljardia dollaria. Korvaussumma olisi siis murto-osa hänen omaisuudestaan, mutta tuomion symbolinen merkitys on huomattava.

Yksi twiitti, joka muutti kaiken

Tapauksen ytimessä oli Muskin 13. toukokuuta 2022 julkaisema viesti, jossa hän ilmoitti Twitter-kaupan olevan ”toistaiseksi jäädytetty” kunnes yhtiö todistaa, että feikkitilien osuus on alle viisi prosenttia käyttäjistä.

Twitterin osake putosi tuona päivänä lähes kymmenen prosenttia.

Kantajien mukaan Musk pyrki tietoisesti luomaan epävarmuutta, jotta hän voisi neuvotella kauppahinnan alemmas tai irrottautua sopimuksesta kokonaan. Taustalla oli Teslan osakekurssin lasku, jonka myötä Twitterin ostaminen alkuperäisellä 54,20 dollarin osakekohtaisella hinnalla oli muuttunut Muskille kalliimmaksi.

Twitterin kurssi vajosi pahimmillaan noin 32,50 dollariin, eli 40 prosenttia alle Muskin alkuperäisen ostotarjouksen. Sijoittajat, jotka myivät osakkeensa tänä epävarmuuden aikana, kärsivät merkittäviä tappioita.

Elon Musk itse todisti oikeudenkäynnissä yli päivän ajan. Hän väitti johdonmukaisesti, että Twitterin silloinen johto, kuten toimitusjohtaja Parag Agrawal ja talousjohtaja Ned Segal, valehtelivat bottien määrästä. Hän myönsi kuitenkin, että ”toistaiseksi jäädytetty” -twiitti ei kenties ollut hänen viisain lausuntonsa.

Muskin asianajajat ilmoittivat valittavansa tuomiosta.

Ennakkotapaus some-aikakaudelle

Tuomio osuu suoraan kysymykseen, joka on muodostunut arvopaperimarkkinoilla yhä ajankohtaisemmaksi: missä kulkee raja vaikutusvaltaisen henkilön sananvapauden ja markkinamanipulaation välillä?

Liikejuridiikkaan erikoistunut asianajaja Monte Mann tiivisti tuomion merkityksen: laki on aina kieltänyt harhaanjohtavat lausunnot, mutta uutta on niiden mittakaava ja nopeus. Kun yksi henkilö voi liikuttaa miljardeja yhdellä twiitillä, seurausten on oltava vastaavat.

Muskilla on aiempaa kokemusta vastaavista oikeusprosesseista. Vuonna 2023 hänet vapautettiin syytteistä tapauksessa, joka koski vuoden 2018 twiittiä Teslan mahdollisesta pörssipoistosta. Tuolloin Musk kirjoitti, että rahoitus Teslan yksityistämiseksi 420 dollarin osakehintaan oli varmistunut, vaikka näin ei ollut.

Tällä kertaa lopputulos oli toisenlainen, ja ero saattaa heijastaa laajempaa muutosta sijoittajien ja tuomioistuinten suhtautumisessa sosiaalisen median kautta tapahtuvaan markkinaviestintään.

Tuomio osuu Muskin yritysimperiumin herkkään vaiheeseen

Oikeudenkäynti ajoittui merkittävään hetkeen Muskin liiketoimintakokonaisuudessa. Twitter, nykyisin X, sulautettiin ensin Muskin tekoäly-yhtiö xAI:hin keväällä 2025, ja helmikuussa 2026 xAI yhdistettiin edelleen SpaceX:ään kaupassa, joka arvotti yhdistyneen kokonaisuuden 1,25 biljoonaan dollariin. Kauppa oli historian suurin yritysfuusio.

SpaceX:n listautumisannin on arvioitu tapahtuvan heinäkuussa 2026, ja sen tavoitearvostukseksi on esitetty jopa 1,5 biljoonaa dollaria. Listautumisen myötä sijoittajat ostaisivat samalla kertaa osuuden SpaceX:stä, xAI:stä ja X:stä.

Korvaustuomio Twitter-sijoittajien petoksesta ei ole paras mahdollinen signaali juuri ennen näin mittavaa pääomamarkkinaoperaatiota.

Muskin lakitiimi Quinn Emanuel Urquhart & Sullivanilta kuvaili tuomiota ”hidasteeksi tiellä” ja viittasi Muskin viimeaikaisiin valitusvoittoihin muissa oikeusjutuissa. Kantajien asianajaja Joseph Cotchett näki asian toisin: tuomio osoittaa, ettei kukaan ole lain yläpuolella, oli kuinka varakas tahansa.

Valitusprosessi vie todennäköisesti vuosia. Sillä välin SpaceX:n listautumisen yhteydessä sijoittajat joutuvat arvioimaan, millaisen oikeudellisen riskin Muskin hallintomalli tuo mukanaan, kun yhtiöiden rajat hämärtyvät ja yksi henkilö kontrolloi koko rakennelmaa.