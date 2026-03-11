Uber kumppanuuteen Amazonin robotaksipalvelun kanssa

Zooxin robotaksi.

Keskiviikkona julkistettu kumppanuus tuo Amazonin omistaman Zooxin kuljettajattomat ajoneuvot tilattaviksi kyytipalvelu Uberin sovelluksen kautta Las Vegasissa kesästä 2026 alkaen. Los Angeles seuraa vuoden 2027 puolivälissä.

Zooxille tämä on ensimmäinen kolmannen osapuolen alustayhteistyö. Uber-sovelluksen käyttäjät voidaan yhdistää Zooxin robotaksiin soveltuville matkoille, ja Zoox jatkaa samalla oman sovelluksensa tarjoamista molemmissa kaupungeissa.

Miksi sopimus on Uberille strategisesti niin merkittävä?

Yhtiö ei rakenna omia ajoneuvoja eikä kehitä autonomista teknologiaa, vaan pyrkii tekemään itsestään korvaamattoman välittäjäalustan koko robotaksimarkkinalle. Jokaisella uudella kumppanuudella tämä asema vahvistuu, koska matkustajavolyymi tekee alustasta houkuttelevamman myös seuraaville valmistajille.

Zooxille kyse on kaupallisen palvelun laajentamisesta tavalla, johon yhtiön oma sovellus ei nykyisellä tunnettuudella yksin pysty.

Uberin toimitusjohtaja Dara Khosrowshahi kuvaili Zooxin ajoneuvoa ainutlaatuiseksi, sillä se on suunniteltu alusta asti matkustuskäyttöön eikä ole jälkiasennettu henkilöauto.

Koko robotaksimarkkinan kannalta uutinen tiivistää kaksi rinnakkaista kehityskulkua. Alustakilpailu kiristyy, ja samaan aikaan Uberin rooli on liukumassa perinteisestä kyydinvälityksestä kohti laajempaa autonomisen liikenteen ekosysteemiä.

Leivinpaahtimeksi ristitty robottiauto

Vuonna 2014 Kalifornian Foster Cityssä perustetun Zooxin alkuperäinen visio oli poikkeuksellisen kunnianhimoinen. Tim Kentley-Klay ja Jesse Levinson halusivat rakentaa täysin autonomisen ajoneuvon alusta asti, eivät asentaa itseohjautuvaa teknologiaa olemassa oleviin autoihin.

Miljardin dollarin riskipääomarahoitus ja 3,2 miljardin dollarin arvostus vuonna 2018 näyttivät lupaavilta. Sitten tuli koronapandemia. Zoox poltti yli 30 miljoonaa dollaria kuukaudessa tuottamatta merkittävää liikevaihtoa, ja kesällä 2020 käteisen arvioitiin loppuvan kuukausien sisällä.

Amazon tarttui tilaisuuteen.

Kesäkuussa 2020 kauppahinnaksi muodostui noin 1,2 miljardia dollaria, roimasti alle aiemman arvostuksen. Amazonille se oli silti toiseksi suurin yritysosto kymmeneen vuoteen Whole Foodsin 13,7 miljardin dollarin hankinnan jälkeen.

So many Zoox self driving cars on the Vegas strip. pic.twitter.com/SloSk1npjW — Attractions 360° (@SoCal360) February 11, 2026

Amazonin suojissa Zoox on sittemmin kehittänyt omaperäisen robotaksin, jota kutsutaan ”leivinpaahtimeksi”. Ajoneuvossa ei ole rattia, polkimia eikä kuljettajan paikkaa. Matkustajat istuvat vastakkain matalan kynnyksen kautta avautuvien ovien takana. Toimitusjohtajana jatkaa Aicha Evans.

300 000 matkustajaa ja yli miljoona autonomista ajettua mailia Las Vegasin Stripillä ja San Franciscossa kuulostavat vaikuttavilta, mutta kyydit ovat toistaiseksi olleet ilmaisia. Kaupallinen palvelu odottaa vielä Yhdysvaltain liikenneturvallisuusviranomaisen NHTSA:n hyväksyntää.

Juuri keskiviikkona viranomainen avasi julkisen kommentointijakson Zooxin poikkeuslupahakemuksesta, mikä on välttämätön askel ennen maksullisten kyytien alkamista.

Yli 25 kumppania ja uusi AV-divisioona

Uber Technologies perustettiin vuonna 2009, ja sen markkina-arvo on tällä hetkellä noin 145 miljardia dollaria. Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 14,4 miljardia dollaria.

Kyydinvälityksen lisäksi yhtiö operoi ruokakuljetuksia ja rahtia, mutta viime aikoina painopiste on siirtynyt yhä selvemmin autonomisten ajoneuvojen alustaan.

Kumppaniverkosto on laaja. Merkittävimpiä yhteistyösopimuksia Uberilla on Alphabetin omistaman Waymon, Volkswagenin, kiinalaisen Baidun ja Pony AI:n kanssa. Yhteensä kumppanuuksia on yli 25 itseohjautuvien ajoneuvojen kehittäjien kanssa.

Tammikuussa paljastui, että Uber oli perustanut AV Labs -yksikön keräämään reaaliaikaista ajodataa kumppaneidensa autonomisten järjestelmien tueksi. Helmikuussa seurasi toinen uusi rakenne: Uber Autonomous Solutions -divisioona, joka tarjoaa operatiivisia ja ohjelmistotukipalveluja robotaksivalmistajille.

Toimitusjohtaja Khosrowshahin mukaan Uberin alustalla toimivat robotaksit tekevät keskimäärin 30 prosenttia enemmän matkoja päivässä kuin itsenäisillä sovelluksilla operoivat kilpailijat. Uber ei tosin eritellyt tarkemmin, mistä luvut on kerätty. Jos väite pitää paikkansa, Uber voi tarjota valmistajille parempaa käyttöastetta, mikä on kriittinen tekijä kalliiden autonomisten laivueiden kannattavuudelle.

Tavoite on 15 kaupunkia vuoden 2026 loppuun mennessä. Ja maailman suurin autonomisten matkojen välittäjä vuoteen 2029 mennessä.

Waymo ei tarvinnut Uberia

Robotaksimarkkinan ylivoimainen johtaja on Alphabetin Waymo, joka helmikuussa ilmoitti ylittäneensä 400 000 viikottaisen kyydin rajan kuudella metropolialueella Yhdysvalloissa. Kaupallista palvelua on kymmenessä kaupungissa, ja laajentuminen Lontooseen ja Tokioon on suunnitteilla tälle vuodelle.

Waymon mittakaava tekee muista toimijoista toistaiseksi marginaalisia. Kiinan markkinalla Baidun Apollo Go ylitti 300 000 viikkokyytien huipun viime vuoden neljännellä neljänneksellä. Tesla puolestaan on lanseerannut oman Robotaxi-sovelluksen ja testaa rajattua kuljettajatonta palvelua Austinissa.

Uberin strategia poikkeaa kaikista näistä perustavanlaatuisesti. Yhtiö ei omista ajoneuvoja eikä kehitä ajoteknologiaa. Se hallitsee kysyntäpuolta, aivan kuten alun perin kyydinvälityksessä: yksikään kuljettaja ei omistanut Uberin autoa, mutta Uber hallitsi tilauksia.

Uberin kannalta riski on kuitenkin se, että Waymo pärjää jo nyt varsin hyvin ilman Uberia.

Waymon toinen toimitusjohtaja on linjannut tavoitteeksi miljoona viikkokyyttiä vuonna 2026. Jos se toteutuu, Uber voi jäädä välittäjäksi, jolla ei ole todellista neuvotteluvoimaa suurimman robotaksivalmistajan suuntaan.

Provisiomalli ratkaisee sijoituscasen

Zoox-kumppanuuden todellinen arvo punnitaan kahdessa regulaatioportissa.

Yhdysvaltain liikenneturvallisuudesta vastaavan viraston NHTSA:n on myönnettävä Zooxille poikkeus, joka sallisi ilman rattia ja polkimia varustetun ajoneuvon kaupallisen käytön. Lisäksi Nevadan osavaltion on hyväksyttävä operaatiot alueen teillä.

Uberin osakekurssi on laskenut merkittävästi huipuistaan. Lokakuussa 2025 kurssi kävi lähes sadassa dollarissa, mutta maaliskuun alussa se oli noin 72 dollaria.

Helmikuun tulosraportti oli ristiriitainen. Yhtiön liikevaihto ylitti odotukset, mutta osakekohtainen tulos jäi 10 prosenttia alle ennusteen. Analyytikoiden 12 kuukauden keskimääräinen tavoitehinta on noin 104 dollaria, ja 46 analyytikkoa 47:stä suosittelee ostoa.

Pidemmän aikavälin sijoituskysymys tiivistyy provisiomalliin. Perinteisessä kyydinvälityksessä Uber ottaa tyypillisesti 20–30 prosenttia matkan hinnasta. Jos sama osuus pätee robotakseihin, marginaalit voivat olla houkuttelevia, koska kuljettajan palkkakustannus poistuu yhtälöstä kokonaan.

Mutta robotaksivalmistajat eivät välttämättä hyväksy samaa osuutta, varsinkaan jos ne kykenevät keräämään kysyntää omillakin sovelluksillaan.

Waymo operoi jo nyt sekä Uberin alustan kautta että omalla sovelluksellaan Austinissa, Atlantassa ja Phoenixissa. Se on käytännön testi siitä, kumpi osapuoli tarvitsee toista enemmän. Toistaiseksi kumpikaan ei ole julkistanut vertailulukuja.

NHTSA:n kommentointijakso Zooxin poikkeuslupahakemuksesta päättyy muutaman viikon sisällä. Jos lupa tulee, kaupallinen palvelu voi käynnistyä nopeasti. Jos ei, koko Las Vegasin aikataulu siirtyy, ja Uberin lupaus 15 kuljettajattomasta kaupungista vuoden loppuun mennessä muuttuu selvästi vaikeammaksi pitää.