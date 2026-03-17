Nvidian DRIVE Hyperion -alusta kerää taakseen maailman suurimpia autonvalmistajia, ja Uber-yhteistyö vie robotaksit 28 kaupunkiin vuoteen 2028 mennessä.

Nvidia valtaa autoalaa: BYD, Geely ja Nissan rakentavat itseohjautuvat autonsa Nvidian alustalle

NVIDIA ja Uber ilmoittivat laajennetusta yhteistyöstä, jonka tavoitteena on tuoda täysin NVIDIA DRIVE AV -ohjelmistopinon varaan rakennetut autonomiset ajoneuvot 28 kaupunkiin ja neljälle mantereelle vuoteen 2028 mennessä.

Nvidia julkisti GTC-kehittäjäkonferenssissa laajan joukon uusia kumppanuuksia DRIVE Hyperion -alustansa ympärille. Kiinalainen BYD, niin ikään kiinalainen Geely, japanilainen Nissan ja samoin japanilainen Isuzu kehittävät tason neljä itseohjautuvia ajoneuvoja Nvidian alustalle.

Taso neljä tarkoittaa järjestelmää, joka kykenee itsenäiseen ajamiseen rajatussa toimintaympäristössä ilman kuljettajan puuttumista.

Kumppanuuksien lista ei rajoitu autonvalmistajiin. Uber rakentaa Nvidian mukaan yhtä maailman laajimmista autonomisista kyytiverkostoista DRIVE Hyperion -alustalle.

Nvidian ja Uberin laajennetun yhteistyön myötä täysin Nvidian ohjelmistoalustalla toimiva robotaksilaivasto aloittaa liikennöinnin Los Angelesissa ja San Franciscon alueella vuoden 2027 alkupuoliskolla. Vuoteen 2028 mennessä palvelu on tarkoitus laajentaa 28 kaupunkiin neljällä mantereella.

”Autonomisten ajoneuvojen vallankumous on täällä. Kyseessä on ensimmäinen usean biljoonan dollarin robotiikkateollisuus”, totesi Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang.

Hänen mukaansa kaikki, mikä liikkuu, tulee lopulta olemaan autonomista.

Huangin retoriikka on tuttua Nvidian konferensseista, mutta kumppanilistan laajuus antaa sanoille konkretiaa. BYD on maailman suurin sähköautojen valmistaja, Geely omistaa Volvon henkilöautot ja Nissan on yksi Japanin kolmesta suuresta.

Nvidian alusta alkaa näyttää standardilta, johon merkittävä osa globaalista autotuotannosta kiinnittyy.

Myös liikkumispalvelujen tarjoajat Bolt, Grab ja Lyft hyödyntävät DRIVE Hyperionia robotaksikehityksessään. Nvidian Uber-yhteistyö poikkeaa muista siinä, että kyseessä on täysin Nvidian ohjelmistopinolla toimiva autokanta eikä pelkkä alustayhteistyö.

Turvallisuusarkkitehtuuri tähtää tuotantovalmiuteen

Nvidia julkisti samassa yhteydessä Halos OS -turvallisuusarkkitehtuurin tason neljä autonomialle. Järjestelmä rakentuu ASIL D -sertifioidulle DriveOS-alustalle ja sisältää kolmikerroksisen rakenteen turvallisuusvälikerroksesta käyttövalmiisiin turvallisuussovelluksiin.

ASIL D on autoalan korkeimman turvallisuuskriittisyyden luokitus. Termi ”tuotantovalmis” viittaa siihen, ettei kyse ole enää tutkimusalustasta vaan sarjatuotantoautoihin tarkoitetusta järjestelmästä.

Halos-ekosysteemin ympärille koottu AI Systems Inspection Lab kokoaa yhteen joukon teknologiakumppaneita, joiden joukossa ovat muun muassa sensoriyhtiö Hesai, sähköautoyhtiö Lucid, autonvalmistajien alihankkija Valeo ja ohjelmistoyhtiö Qt Group. Laboratorion tehtävänä on validoida ja tukea autonomisten ajoneuvojen turvallisuusekosysteemiä.

Sijoittajan näkökulmasta Halos OS on Nvidian keino siirtyä komponenttitoimittajasta alustatoimittajaksi, joka määrittelee autoalan turvallisuusstandardit. Jos onnistuu, asetelma muistuttaa sitä, miten Microsoft aikanaan vakiinnutti Windowsin PC-teollisuuden standardiksi.

Tekoälymalli opetetaan ajamaan kielellä

Nvidia esitteli myös Alpamayo 1.5 -tekoälymallin. Se ottaa syötteenään ajovideon, ajoneuvon liikehistorian, navigaatio-ohjeet ja luonnollisen kielen käskyjä, ja tuottaa ajolinjoja päättelyketjuineen.

Kehittäjät voivat ohjata mallin käyttäytymistä suoraan tekstikäskyillä ja navigaatioasetuksilla. Tämä tekee järjestelmän mukauttamisesta merkittävästi joustavampaa kuin perinteisessä sääntöpohjaisessa lähestymistavassa.

Alpamayo-malliperheen ensimmäinen versio julkaistiin aiemmin tämän vuoden aikana ja sitä on ladattu jo yli 100 000 kertaa. Malli on avoin, mikä tarkoittaa, että kehittäjät voivat mukauttaa sitä omiin tarpeisiinsa.

Avoin lähestymistapa on strateginen valinta. Nvidia pyrkii tekemään alustastaan alan standardin, johon mahdollisimman moni kehittäjä sitoutuu. Pelitapa on tuttu yhtiön CUDA-ohjelmistokehyksestä, joka vakiinnutti Nvidian sirun oletusvalinnaksi tekoälykoulutuksessa.

Simulaatio korvaa testiajoja

Autonomisten ajoneuvojen kehittämisen pullonkaula on testaaminen ja validointi. Nvidia tarjoaa tähän Omniverse NuRec -teknologiaa, joka rekonstruoi reaalimaailman ajodatasta vuorovaikutteisia simulaatioympäristöjä.

Harvinaiset ja vaaralliset tilanteet ovat juuri niitä, joissa tekoälyjärjestelmän on toimittava oikein, mutta niiden testaaminen todellisessa liikenteessä on hidasta ja kallista. NuRec mahdollistaa tällaisten reunatapausten simuloinnin.

Michiganin yliopiston Mcity-tutkimuslaitos käyttää NuRecin avulla rakennettua digitaalista kaksosta fyysisestä testiratainfrastruktuuristaan. Simulaatiotyökaluketjun tarjoajista dSPACE ja Foretellix ovat integroineet NuRecin omiin ratkaisuihinsa.

GTC-julkistusten kokonaisuus piirtää kuvaa yhtiöstä, joka myy kokonaista kehitysputkea autonomisille ajoneuvoille. Datan keräämisestä mallin koulutukseen, simulaatiosta validointiin ja tuotantokäyttöön Nvidia tarjoaa jokaiseen vaiheeseen oman työkalunsa.

Autoteollisuuden osuus Nvidian liikevaihdosta on toistaiseksi vaatimaton datakeskusliiketoimintaan verrattuna. GTC:ssä julkistettujen kumppanuuksien volyymi kertoo kuitenkin siitä, että kasvun edellytykset ovat paikallaan.

NVIDIA CEO Jensen Huang today: “The Chat-GPT moment for self-driving cars has arrived.



NVIDIA announced that they’re now expanding their self-driving partnership to BYD, Nissan, Hyundai, and Geely.



Their automotive partners:

• GM

• Toyota

• Mercedes-Benz

• Jaguar Land… pic.twitter.com/qs5HYP5Val — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) March 16, 2026

Kirjoittaja omistaa Uber Technologies -yhtiön osakkeita. Artikkeli ei ole suositus ostaa tai myydä osakkeita. SalkunRakentaja ei anna sijoitussuosituksia.