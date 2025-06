Tesla valmistautuu ottamaan tärkeän strategisen askeleen

Yhtiö valmistautuu käynnistämään ensimmäisen julkisen robotaksipalvelunsa Austinissa, Texasissa. Elon Musk ilmoitti, että palvelun ”alustava” aloituspäivä on 22. kesäkuuta, mutta korosti, että päivämäärä voi vielä muuttua.

Yhtiö on erittäin varovainen turvallisuuden suhteen. Varovaisuus liittyy sekä teknologian kypsyyteen että mahdollisiin sääntelykysymyksiin.

Robotaksipalvelun lanseeraus on Teslalle merkittävä strateginen tapahtuma, sillä se pyrkii osoittamaan kykynsä autonomisen ajamisen saralla ja samalla palauttamaan sijoittajien luottamusta viimeaikaisten haasteiden jälkeen.

Muskin mukaan ensimmäinen täysin itsenäisesti tehtaalta asiakkaan kotiovelle ajava Tesla on tarkoitus toimittaa noin viikko palvelun avauksen jälkeen, eli 28. kesäkuuta.

Teslan lähestymistapa poikkeaa aiemmista lupauksista, joissa yhtiö on vuosien ajan korostanut täysautonomian mahdollisuutta kaikissa myydyissä autoissaan. Nyt yhtiö käynnistää oman pienen sisäisen ajoneuvokannan, joka käyttää erityisesti optimoitua ohjelmistoa rajatulla alueella Austinissa. Palvelu on aluksi selkeästi rajattu ja siihen liittyy runsaasti etävalvontaa ja teleoperaatiota, mikä kertoo varovaisesta etenemisestä kohti täysin kuljettajatonta liikennettä.

Ensimmäiset testiajot ilman kuljettajaa alkoivat Austinissa vasta toukokuun lopussa, mikä on huomattavasti lyhyempi testijakso kuin esimerkiksi Waymolla, joka testasi järjestelmäänsä ensin puoli vuotta kuljettajan kanssa ja toisen puoli vuotta ilman ennen kaupallista avausta.

Tällä hetkellä Tesla on virallisesti listattu Austinissa autonomisten ajoneuvojen testausvaiheen operaattoriksi, kun taas Waymo on jo käyttöönottovaiheessa eli kaupallisessa käytössä.

Teslan Full Self-Driving (FSD) -ohjelmisto on edelleen kehitysvaiheessa, eikä nykyinen ohjelmistoversio ole vielä valmis täysin itsenäiseen ajoon kaikissa olosuhteissa. Vaikka Teslan laitteisto mahdollistaisi robotaksikäytön laajemminkin, ohjelmiston kypsyys ja turvallisuuskysymykset rajoittavat toistaiseksi laajempaa käyttöönottoa.

Musk onkin painottanut, että turvallisuus menee kaiken muun edelle ja että laajentuminen tapahtuu hallitusti ja hitaasti, kunnes luottamus järjestelmään on erittäin korkealla tasolla.

