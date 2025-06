Työllisyystilanne on synkkä, mutta näillä aloilla näkymät kirkastuvat

Tilastokeskuksen mukaan 15–74-vuotiaita työttömiä oli vuoden 2025 huhtikuussa 288 000, mikä oli 25 000 enemmän kuin vuosi sitten. 15–74-vuotiaiden kausitasoittamaton työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli huhtikuussa 10,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 9,2 prosenttia.

Vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä työnantajien rekrytointiaikeet pysyvät positiivisina, mutta laskusuhdanne edelleen jatkuu, kertoo ManpowerGroup tiedotteessaan.

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin mukaan työnantajien työllistämishalukkuutta kuvaava kausitasoitettu indeksi on 18 prosenttiyksikköä. Laskua edelliseen vuosineljännekseen on kaksi prosenttiyksikköä ja viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon viisi prosenttiyksikköä.

Työllisyysnäkymiä kuvaava indikaattori lasketaan ottamalla niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden lisääntymistä, ja vähentämällä tästä niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden vähenemistä. Suomessa tutkimukseen osallistui 525 työnantajaa.

Tulevan kolmoskvartaalin työllistämisnäkymät ovat alimmillaan Suomessa neljään vuoteen – edellisen kerran näin matala taso nähtiin vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, jolloin indeksi oli 10.

Maailmanlaajuisesti Suomi sijoittuu työllistämisodotuksissa kuusi prosenttiyksikköä globaalin keskiarvon alapuolelle.

”Tutkimuksen haastattelut toteutettiin huhtikuussa 2025, jota leimasi keskustelu kauppasodan uhkista. Suomen talouskasvun ennakoidaankin pysyvän heikkona, vaikkakin joitain signaaleita piristymisestä on jo saatu. Tästä huolimatta työttömyys jatkuu korkealla tasolla, investoinnit pysyvät heikkona ja mahdolliset Yhdysvaltojen tullit lisäävät vientinäkymien synkkyyttä”, kertoo ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Minna-Stina Korpela.

Korpelan mukaan kolmannen kvartaalin työllistämisodotukset heijastelevat suoraan lisääntynyttä epävarmuutta, minkä vuoksi suomalaiset työnantajat lykkäävät päätöksiä ja hidastavat rekrytointitahtiaan.

Kuljetus ja logistiikka -alalla on kolmannen kvartaalin parhaimmat työllistämisaikeet, indeksin ollessa 46. Nousua edellisestä kvartaalista on 25 prosenttiyksikköä ja vuoden takaiseen verrattuna 12 prosenttiyksikköä. Globaalisti Suomi on kolmantena tämän alan neljännesvuosittaisessa kasvussa, ylittäen globaalin keskiarvon 25 prosenttiyksiköllä.

Alueellisessa tarkastelussa rekrytointinäkymät ovat positiiviset Pohjois-, Etelä- ja Länsi-Suomessa. Itä-Suomessa henkilöstömäärän kasvua koskevat odotukset ovat negatiiviset.

Työllistämisnäkymät* heinä-syyskuussa 2025 eri toimialoilla Suomessa:

Kuljetus ja logistiikka +46 (+21)

Tietotekniikka +37 (+28)

Terveydenhuolto ja biotieteet +22 (+23)

Pankki-, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala +16 (+23)

Energia-ala +13 (0)

Teollisuus +10 (+25)

Kuluttajatuotteet ja -palvelut +10 (+22)

Viestintäpalvelut** +10 (0)

Muu* +5 (+2)

*) Sisältää julkisen – ja järjestösektorin. Suluissa edellisen kvartaalin luku.

**) Sisältää mm. televiestintäpalvelut, media-alan, viihteen.