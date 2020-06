Amazon ostaa miljardikaupalla itseohjautuvien autojen kehittäjän

Hankinnan myötä Amazon suunnittelee laajentavansa pakettien kuljettamisen lisäksi myös ihmisten kuljettamiseen.

Verkkokaupasta alkunsa saanut Amazon ilmoitti perjantaina ostavansa itseohjautuvia autoja kehittävän Zoox-yhtiön. Kaupan arvo on sisäpiirilähteiden mukaan yhteensä noin 1,2 miljardia dollaria, eli noin 1,1 miljardia euroa. Asiasta uutisoivat muun muassa Wall Street Journal ja New York Times.

New York Timesin lähteiden mukaan Zooxista olivat kiinnostuneet myös saksalainen autojätti Daimler sekä teknologiayhtiö Nvidia. Neuvottelut näiden kahden kanssa kuitenkin kariutuivat.

Zooxin ideana on kehittää itseohjautuvia autoja, jotka tarjoaisivat hieman Uberin tapaan kyytejä ihmisille. Amazonin liiketoiminta on aikaisemmin keskittynyt ihmisten sijaan pakettien kuljettamiseen, joten Zooxin hankinnan myötä Amazon laajentaa toimintaansa uudelle alueelle.

Amazon on jo aikaisemmin pyrkinyt mukaan itseohjautuvien ajoneuvojen markkinoille. Esimerkiksi viime vuoden helmikuussa yhtiö sijoitti itseohjautuvia ajoneuvoja kehittävään Aurora-yritykseen. Amazonilla on tiettävästi myös ollut vuodesta 2017 lähtien oma kehitysryhmä, joka keskittyy nimenomaan itseohjautuvien ajoneuvojen teknologiaan liittyviin asioihin.

Yli miljardin dollarin kauppahinnasta huolimatta Amazonin hankinta ei aiheuta monissa Zooxiin aikaisemmin sijoittaneissa riemunkiljahduksia, sillä yhtiö on aikaisemmilla rahoituskierroksilla arvioitu peräti 3,2 miljardin dollarin (noin 2,9 miljardin euron) arvoiseksi. Vuonna 2014 perustetulla yrityksellä on kuitenkin ollut viime aikoina hankaluuksia kerätä enää uutta rahoitusta sijoittajilta.

Muillakin itseohjautuvien autojen kehittäjillä on ollut viime aikoina hankaluuksia haalia lisää rahoitusta, sillä sijoittajien odotukset itseohjautuvien autojen yleistymisen nopeudesta ovat osoittautuneet liian optimistisiksi. Omat haasteensa alalle on asettanut maailmanlaajuinen koronapandemia, joka on tehnyt autojen testaamisesta paikoitellen mahdotonta.

Zooxin myötä Amazonin liiketoiminta leviää yhä laajemmalle alueelle. Verkkokaupan ja itseohjautuvien ajoneuvojen lisäksi Amazonin liiketoiminnan laajaan kirjoon kuuluu nykyään muun muassa suoratoistopalveluita, pilvipalveluja tarjoava AWS sekä ruokakauppajätti Whole Foods.