Pörssisäätiön Lounasmeri listaa vuoden 2026 tärkeimmät sijoitusteemat

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

Sari Lounasmeren mukaan Tekoälyhype, Donald Trump ja Ukraina ovat tapetilla ensi vuonnakin, samoin se, kääntyykö Suomen talous vihdoin kasvuun.

”Kun tarkastellaan maailman tilaa ja markkinatilannetta, sijoittajan kannalta tärkeitä teemoja on ensi vuonna neljä: Puhkeaako tekoälykupla? Saadaanko Ukrainaan rauha? Mitä Trump tekee? Kasvaako talous?”, Pörssisäätiön toimitusjohtaja toteaa blogissaan.

JPMorgan Chase -pankin toimitusjohtaja Jamie Dimon korostaa tekoälyn mullistavaa potentiaalia, mutta varoittaa samalla IT-osakkeiden arvostusten karkaamisesta.

Dimonin mukaan elämme todellisen tuottavuusvallankumouksen alkumetreillä. Hän vertaa tilannetta 1990-luvun internetin läpimurtoon: teknologia on aito ja pysyvä ilmiö, mutta kaikki alan yritykset eivät tule menestymään.​

Siitä huolimatta Dimonin mukaan tekoälyosakkeet ovat liikkuneet lähelle kuplaa, aivan kuten kuten internetin alkuaikoina. Nykyinen arvostustaso ei hänen mukaansa ole kestävällä pohjalla kaikkien yhtiöiden osalta.

”Jossain kohtaa joku häviää rahansa”, hän muistuttaa.

Dimon vertaa tekoälyn vaihetta siihen aikaan, kun Google, Amazon ja Facebook nousivat teollistumisen suuriksi voittajiksi – ja moni muu katosi historian hämärään.

Lounasmeren mukaan tekoälyn mahdollisesta pörssikuplasta huolestunut sijoittaja voi hakea oppia vuosituhannen vaihteen it-kuplasta.

”Silloin parhaiten pärjäsivät osinko- ja arvosijoittajat. Saman toimialan sisällä eri yhtiöihin hajauttaminen ei tuolloin auttanut”, hän toteaa.

Tekoäly on tullut jäädäkseen. Kuitenkin historiallisesti teknologiset murrokset ovat olleet lyhyellä aikavälillä ylihypetettyjä ja pitkällä aikavälillä aliarvioituja, Lounasmeri kertoo.

Jos Ukrainaan saataisiin rauha, se olisi Euroopalle myönteinen asia – myös osakemarkkinoiden kannalta.

”Ukrainassa on edessä suuri jälleenrakennus, ja kauppasuhteiden normalisoituminen Venäjän kanssa voisi hyödyttää lentotoimintaa, matkailua ja metsäteollisuutta. Rauha voisi parhaimmillaan vaikuttaa myös kuluttajien ja sijoittajien riskikäsityksiin ja parantaa esimerkiksi Suomessa kuluttajien luottamusta sekä halukkuutta ostaa tuotteita ja palveluita”, Lounasmeri arvioi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli toi vuonna 2025 tullijulistuksellaan suurimman yksittäisen säikähdyksen sijoittajille.

Ensi vuonnakin sijoittajan on Lounasmeren mukaan hyvä varautua yllätyksiin ja tavallista suurempaan kurssiheiluntaan.

”Yhdysvalloissa on välivaalit loppuvuonna, joten inflaatio, työllisyys ja verotus ovat äänestäjien ja Trumpin agendalla. Keskuspankki Fedin pääjohtaja on vaihtumassa, joten myös korot puhuttavat.”

Lounasmeren mukaan Suomeen on ennakoitu talouskasvua ensi vuonna, ja maltillinen kasvu on myös hinnoiteltu sisään osakekursseihin. Taantuma olisi sijoittajille negatiivinen yllätys, joka näkyisi todennäköisesti kurssilaskuna.

”Geopoliittiset riskit, huoli tekoälykuplasta sekä rauhallinen talouskasvu johtavat siihen, että niin sanotut defensiiviset toimialat kiinnostavat sijoituskohteina. Vähemmän suhdanteista riippuvaisia aloja ovat pankit ja vakuutusyhtiöt, lääkkeet ja terveydenhuolto sekä energia”, toimitusjohtaja muistuttaa.