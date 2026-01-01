Helsingin pörssi kiri takamatkalta kiinni Euroopan indeksejä

USA:n pörssit sulkeutuivat eilen pienessä laskussa, mutta koko vuoden 2025 kurssinousu oli S&P 500-indeksillä 16,4 prosenttia ja Nasdaq 20,4 prosenttia.

Euro vahvistui viime vuonna dollaria vastaan 13,5 prosenttia, joten eurosijoittajan kannalta tarkasteltuna S&P 500-indeksi tuotti viime vuonna 2,58 prosenttia ja Nasdaq 6,08 prosenttia.

Nikkei 225 indeksi tuotti jeneissä viime vuonna 26,2 prosenttia, mutta euro vahvistuminen viime vuonna jeniin verrattuna 13,1 prosenttia laski eurosijoittajan tuoton viime vuodelta 11,6 prosenttiin.

USA:n S&P 500-indeksi kirjasi vuonna 2025 yhteensä 39 kertaa uuden kaikkien aikojen piste-ennätyksen päätösindeksillä tarkasteltuna. Vuonna 2024 uusi ennätys kirjattiin 57 kertaa.

Pankkiiriliikkeiden optimistisin ennuste vuoden 2025 päätösindeksin pisteluvuksi oli Wells Fargon 7007 pistettä. Tasan 7000 pistettä ennusti Deutsche Bankin ja Ed Yardenin ennustajat. BMO ja nämä kaksi osuivat lähimmäksi vuoden 2025 päätösindeksin pistelukua 6845,50 pistettä. Vuoden 2025 matalimmat ennusteen tyrkkäsi vuosi sitten Union Bank of Switzerland (6400), ehkä perinteisestä sveitsiläistä varovaisuutta vaalien.

Vuodelle 2026 optimistisimmat ennustajat ovat laittanee Deutsche Bank, joka ennustaa vuoden lopun S&P 500-indeksin pisteluvuksi 8000 pistettä. Se tarkoittaa alkaneen vuoden nousuksi 11,7 prosenttia. Morgan Stanley tulee toisena 6800 pisteen ennusteella.

Helsingin pörssin kova nousu viime vuonna pienensi eroa Euroalueen indekseihin, mitä oli kertynyt vuoden 2021 huipulta Helsingin pohjaan vuoden 2023 syksyllä.

Esimerkiksi Helsingin pörssin OMXH 25 eli vaihdetuimpien 25 osakkeen pohja saavutettiin syksyllä 2023 lähes samaan aikaan Eurostoxx 50:n pohjan kanssa. Sen jälkeen Helsingin pörssin OMXH 25-indeksi tipahti eurooppalaisten indeksien kelkasta ja pahimmillaan jälkeenjääneisyyttä kertyi pitkälti toistakymmentä prosenttia.

Vuoden 2023 pohjan jälkeen Helsingin pörssin OMXH 25 -indeksi on takaisin Euro Stoxx 50 -indeksin kanssa tasoissa pisteluvuilla tarkasteltuna. Helsingin kiri viime vuoden aikana johtui erityisesti suurten suomalaisten pörssiyhtiöiden kovasta kurssinoususta.

Erityisesti pankit, vakuutus, konepajat olivat nostamassa OMXH 25-indeksiä kovaan nousuun viime vuonna verrattuna Eurostoxx 50-indeksiin.