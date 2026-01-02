Dovre Group ajaa tytäryhtiönsä konkurssiin

Helsingin pörssissä noteeratun Dovre Groupin tytäryhtiö Suvic Oy:n hallitus on tänään päättänyt hakea Suvic Oy:n asettamista konkurssiin. Konkurssihakemus on jätetty Oulun käräjäoikeuteen.

”Dovre ja sen muut tytäryhtiöt, Proha, Renetec sekä Dovreen kuuluva liiketoimintayksikkö eSite jatkavat liiketoimintaansa tavanomaiseen tapaan”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Kalervo Rötsä.



Dovre tiedottaa myöhemmin Suvic Oy:n konkurssihakemusta koskevasta päätöksestä erikseen.

Dovre Group on suomalainen pörssilistattu teollisuuskonserni, joka keskittyy teollisen mittakaavan uusiutuvan energian hankekehitykseen ja rakentamiseen, erityisesti tuuli- ja aurinkopuistoihin sekä energia­varastointi- ja lämmönvaihtohankkeisiin. Yhtiö tarjoaa myös projektinhallinnan ratkaisuja suurten ja monimutkaisten investointihankkeiden kustannustehokkaaseen läpivientiin.

Vuonna 2024 Dovre-konsernin liikevaihto oli noin 99,3 miljoonaa euroa ja se työllisti noin 200 henkilöä, mikä kuvastaa sen asemaa keskikokoisena, energia-alan projekteihin erikoistuneena toimijana.

Suvicilla vaikeuksia Ruotsin markkinoilla

Suvic Oy on oululainen energiarakentamiseen erikoistunut rakennusliike, joka suunnittelee ja toteuttaa teollisen mittakaavan tuuli- ja aurinkovoimapuistoja sekä energia‑ ja teollisuusrakentamisen projekteja sekä akkuenergian varastointijärjestelmät (BESS) Pohjoismaissa. Yhtiö on perustettu vuonna 2017, ja se toimii käytännössä Dovren uusiutuvan energian rakentamisen ydinliiketoimintana.​

Viimeisen vuoden aikana Suvic on ajautunut vaikeuksiin erityisesti Ruotsin tuulipuistoprojekteista aiheutuneiden massiivisten tappioiden vuoksi, joiden kokonaismääräksi on arvioitu lähes 24 miljoonaa euroa.

Selvityksissä tappioiden taustasyiksi on nostettu puutteellinen johtaminen, virheelliset aliurakkasopimukset, arvioitua suurempi työmäärä sekä hankkeiden viimeistelyn viivästykset, vaikka itse projektien teknisen onnistumisen ei ole katsottu vaarantuneen.​

Suvicin projektinhallintaa ja raportointia on kuvattu läpinäkyvyydeltään heikoksi siten, että ajantasaisen ja luotettavan taloudellisen tiedon kerääminen on vaatinut uudelta johdolta merkittäviä ponnistuksia, ja tähän liittyen yhtiö on joutunut kirjaamaan myös noin 3,5 miljoonan euron varauksen avoimiin riitatapauksiin.

Kassavarat heikentyneet

Emoyhtiö on ilmoittanut jo aiemmin, että ilman lisärahoitusta tai uusien projektien onnistunutta kassavirtaa yhtiö ei kykenisi selviytymään maksuvelvoitteistaan vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä kertoo maksuvalmiusriskin kiristymisestä.​

Siten Suvicin konkurssi ei ole yllätys.

Taloustilanteen heikkeneminen on heijastunut myös henkilöstöön, sillä Suvic on aloittanut muutosneuvottelut taloudellisista ja tuotannollisista syistä sopeuttaakseen henkilöstömäärää ja kustannusrakennettaan heikentyneeseen työtilanteeseen.

Samalla yhtiö on kuitenkin yrittänyt pitää kiinni strategiastaan uusiutuvan energian ja erityisesti BESS‑ ja hybridihankkeiden kasvavilla markkinoilla, mikä on näkynyt uusina sopimuksina muun muassa akkupohjaisen energian varastointijärjestelmän rakentamisesta Uuteenkaupunkiin

Dovre Groupin osake romahti viime vuonna yli 70 prosenttia. Yhtiö antoi viime lokakuussa tulosvaroituksen, joka vei osakkeen jyrkkään laskuun.