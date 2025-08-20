Dovren tuloskausi painui pahasti penkin alle – vaikeudet Ruotsissa vakavia

Projektinhallintaan, konsultointipalveluihin ja uudistuvan energian hankkeisiin keskittyvä Dovre Group julkisti puolivuotiskatsauksensa keskiviikkoaamuna. Tulosraportti ei ollut yllätys, sillä yhtiö varoitti synkistä myynnin ja kannattavuuden luvuista 14. elokuuta.

Luvut eivät mairittele.

Yhtiön toisen neljänneksen liikevaihto oli vain 12,3 miljoonaa euroa, mikä oli lähes 46 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Uusiutuvan energian osuus oli huhti-kesäkuussa 96 prosenttia ja konsultoinnin neljä prosenttia. Uusiutuvan energian liikevaihto laski edellisvuodesta lähes 47 prosenttia. Markkina-alueista Suomen liikevaihto laski 26 prosenttia ja Ruotsin 62 prosenttia.

Konsernin liiketulos valahti rumasti tappiolle -10,6 miljoonaan euroon viime vuoden +1,2 miljoonasta eurosta.

Yhtiön vt. toimitusjohtaja Sanna Outa-Ollila kertoo, että pitkittyneet haasteet Suvicin ruotsalaisen tytäryhtiön vuonna 2024 aloittamissa tuulivoimapuistoprojekteissa värittivät vuoden ensimmäistä puoliskoa.

Toimitusjohtajan mukaan ongelmien laajuus on paljastunut vaiheittain.

Suvic Oy on erikoistunut tuulipuistojen ja uusiutuvan energian rakennus- ja suunnitteluprojekteihin. Dovre Group osti siitä vuonna 2021 enemmistöosuuden.

Suvicin tänä vuonna kohtaamat vaikeudet ovat liittyneet erityisesti Ruotsissa toteutettuihin tuulipuistoprojekteihin, Storhöjdeniin ja Vitbergetiin. Näissä hankkeissa puutteellinen projektijohtaminen on aiheuttanut ennakoitua suuremman työmäärän, virheellisiä aliurakkasopimuksia sekä viivästyksiä viimeistelyssä.

Taloudelliset tappiot ovat ylittyneet reilusti aiemmista arviosta ja projektit ovat rasittaneet yhtiötä merkittävästi: yhteistappiot nousivat jopa lähes 24 miljoonaan euroon.

Ongelmien paljastuminen on ollut vaiheittaista, johtanut useampaan tulosvaroitukseen ja vaatinut merkittäviä muutoksia johdossa ja hallituksessa. Vaikka projektit ovat teknisesti onnistuneet, haasteet ovat olleet ennen kaikkea operatiivisia ja taloudellisia.

Outa-Ollilan mukaan toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi on kiihdytetty kevään aikana. Toisella vuosineljänneksellä Suvicille on nimitetty uusi toimitusjohtaja Markku Taskinen sekä talousjohtaja Olli-Pekka Vanhanen, joka toimii samalla koko konsernin talousjohtajana.

Ylimääräinen yhtiökokous valitsi kesäkuussa konsernin hallituksen uusiksi jäseniksi useissa käänneyhtiöiden avainrooleissa toimineen Ville Vuoren sekä kokeneen liikejuristin Tomi Merenheimon. Vuori toimii kolmijäsenisen hallituksen puheenjohtajana Ilari Koskelon jatkaessa varapuheenjohtajana.

Kuluvan vuoden alussa Dovre saattoi päätökseen projektihenkilöstö- ja Norjan konsultointiliiketoimintojen myynnin NYAB AB:lle. Kaupan jälkeen jatkuva Dovren liiketoiminta on lähes kokonaan uusiutuvaan energiaan keskittyvää, ja sen ytimen muodostaa konserniyhtiö Suvic Oy.

Dovren hallitus yhdessä toimivan johdon kanssa on käynnistänyt toimenpideohjelman Suvicin kilpailukyvyn, operatiivisen tehokkuuden ja hallintoprosessien kehittämiseksi.

”Uskomme, että kun saamme aiemmin mainitut haasteet selätettyä, on yhtiöllä hyvä mahdollisuus menestyä. Suvic tunnetaan toimialalla teknisesti ja laadullisesti luotettavana toimittajana. Markkinassa tapahtuu paljon positiivista kehitystä, kuten datakeskukset, vedyntuotanto ja sähköakkuvarastot. Syklisyydestä huolimatta kyseessä on pitkällä aikavälillä kehittyvä markkina, ja uusiutuvaa energiaa voidaan pitää megatrendinä”, toimitusjohtaja kertoo.

Suomessa Suvicin merkittävimpiin projekteihin kuuluvat viime vuonna käynnistetty aurinkopuisto Lapualla sekä raportointijaksolla käynnistetyt aurinkopuisto Luvialla, 54 voimalan tuulipuisto Isojoella ja Karijoella sekä sähköakkuvarasto Uudessakaupungissa.

Hankekehitysyhtiö Renetec on ensimmäisen puolivuotiskauden aikana laajentanut portfoliotaan sähköakkuvarastoihin, Outa-Ollila kertoo. Renetec on myös päivittänyt aiemmin aurinkopuistoiksi kehitettyjä hankkeitaan niin sanotuiksi hybrideiksi, joissa sähköakun ja aurinkovoiman yhteiskäytöllä voidaan saavuttaa merkittävä taloudellinen lisähyöty.

Dovren mukaan epävarmuudet globaalissa markkinassa jatkuvat ja vaikuttavat väistämättä myös investointeihin.

”Fossiilittomasti tuotetun ja kohtuuhintaisen energian tarve kuitenkin edelleen kasvaa, ja hankekehitys on vilkasta. Alan kokeneena ja uskottavana toimijana Dovren asema uusien käynnistettävien hankkeiden mahdollisena rakentajana on vahva. Yhtiö on sitoutunut strategiseen tavoitteeseensa olla merkittävässä roolissa päästöttömien energiamuotojen tuotannon kasvattamisessa ja kestävän tulevaisuuden mahdollistajana”, Outa-Ollila toteaa.

Dovre Group päivitti lähiajan näkymänsä 14. elokuuta julkistamassaan tulosvaroituksessa, johon luonnollisesti ei tullut tulosraportin yhteydessä päivitystä. Yhtiö odottaa liikevaihdon tänä vuonna laskevan viime vuoteen verrattuna. Konsernin liikevoiton konserni odottaa paranevan, ollen kuitenkin edelleen tappiollinen.

Dovre Groupin osake ei enää tulosjulkistuksen jälkeen reagoinut rajusti, koska ruma tulosraportti oli tulosvaroituksen vuoksi jo markkinoiden tiedossa.