Investors House jakaa järisyttävän suuren osingon

Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen. Kuva: Henri Elo.

Investors House julkisti keskiviikkoaamuna tammi-kesäkuun tulosraporttinsa. Raportin huomio kiinnittyy erityisesti yhtiön vahvaan taseeseen ja kassaan sekä osingonmaksukykyyn.

Katsauskaudella yhtiö omisti 2/3-osaa Apitare Oy:stä. Vuonna 2021 tehty alkuperäinen ja vuonna 2024 tehty lisäinvestointi Apitareen osoittautuivat kannattaviksi.

Investors House myi osuutensa Apitaresta kesäkuussa 2025. Kaupassa Investors House myi omistamansa kaksi kolmasosaa yhtiöstä ja toinen omistaja Ovaro Kiinteistösijoitus myi oman kolmanneksensa. Kokonaisen Apitare Oy:n osakekannan kauppa toteutui kesäkuussa ja myynnistä kirjautuu voitto Investors Housen vuoden 2025 toisen kvartaalin tulokseen.

Investors Housen osuus Apitaren myynnin velattomasta kauppahinnasta oli noin 40 miljoonaa euroa.

Kaupan myötä konsernin omavaraisuusaste vahvistui 65 prosenttiin viime vuoden 46 prosentista. Kaupan jälkeen yhtiön käteisvarat ja saatavat olivat yhteensä peräti 75 prosenttia yhtiön markkina-arvosta.

Käteisvarat ovat nousseet lähes 23 miljoonaan euroon viime vuoden vajaasta viidestä miljoonasta eurosta.

Investors House siis suorastaan pullistelee käteisvaroista, joille sillä ei ole käyttöä.

Tämän vuoden keväällä Investors Housesta tuli 10 vuotta peräkkäin osakekohtaista osinkoaan kasvattanut osinkoaristokraatti, kertoo Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen.

Yhtiö suunnittelee rakennejärjestelyä, joka vapauttaa pääomia palautettavaksi omistajille.

”Nyt tarkoituksenamme on 10 vuoden kasvun ja osinkoaristokraattityön jälkeen luoda kolme uutta kasvun mahdollisuutta: yhden nykyiseen palveluliiketoimintaan keskittyvän yhtiön ja toisen nykyiseen kiinteistöliiketoimintaan keskittyvän yhtiön. Kolmantena pääoman, jota nämä yhtiöt eivät tarvitse, jaamme osakkeenomistajille omiin tarpeisiinsa käytettäväksi.”

Roinisen mukaan näiden toimien seurauksena Investors House tähtää seuraavaan 10 vuoteen ajatuksella jaosta kolmeen: varojen jakamiseen osakkeenomistajille sekä kahden tulevan kannattavan kasvun yhtiön luomisella.

”Viimeisen reilun 10 vuoden aikana yhtiö on nyt esitetty varojen jako huomioiden jakanut osakkeenomistajille osinkoja ja varoja yhteensä 46 miljoonaa euroa”, Roininen kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan Investors House tavoittelee jatkossa kahta samanlaista kasvutarinaa kuin vuosien 2015-2025 kasvu – toista kiinteistöliiketoiminnassa ja toista palveluliiketoiminnassa.

”Molemmilla on hyvät lähtökohdat, kokemus sekä esimerkki taustalla. Yhtiöiden jakautuminen toteutuessaan voisi olla ajankohtaista 2026”, Roininen kertoo.

Investors House esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle ensi syyskuussa jäätävän suurta varojen jakoa omistajille. Tarkoitus on jakaa 3,14 euron osakekohtainen osinko.

Yhtiön päätöskurssi tiistaina oli 5,58 euroa. Siten osinkotuotto nousee peräti 56 prosenttiin.