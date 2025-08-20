Bitcoinin lähiajan hintakehitys saattaa riippua yllättävistä tekijöistä

Bitcoinia pidetään yhä riskipitoisena sijoituskohteena, joka on erittäin herkkä muutoksille globaalin talouden likviditeetissä.

Finanssitalo Pepperstonen tutkimusstrategi Felipe Barragán kertoo sijoittajakirjeessään, että historiallisesti maailman suurin kryptovaluutta on menestynyt parhaiten ympäristöissä, joissa rahapoliittinen elvytys on ollut voimakasta ja markkinoilla on vallinnut nousuhuumaa. Bitcoinin sen kehitys on kulkenut käsi kädessä syklisempien omaisuusluokkien kanssa.

Tästä syystä sijoittajien katseet kohdistuvat Jackson Holen kokoukseen.

Yhdysvaltain keskuspankin Fedin vuosittainen Jackson Hole -taloussymposiumi järjestetään Wyomingissa 21.–23. elokuuta 2025.

Tapahtuma on yleensä merkittävä, koska Fedin puheenjohtaja pitää siellä keskeisen linjapuheen, jota markkinat seuraavat erittäin tarkasti. Pörsseissä odotetaan mahdollisia viitteitä siitä, millaisia rahapoliittisia linjauksia keskuspankki saattaa tehdä syksyn varrella, erityisesti ohjeistusta tulevista korkopäätöksistä ja arvioita talous- ja inflaatiokehityksestä.

Tänä vuonna kuumeinen odotus heijastuu siihen, että markkinat hinnoittelevat jo mahdollisia ohjauskoron laskuja. Sijoittajia kiinnostaa erityisesti, antaako Fed signaalin aiempaa elvyttävämmästä linjasta vai pysyykö se pidättyväisenä, kun talous- ja inflaatioluvut antavat ristiriitaisia viestejä.

”Yhdysvaltain keskuspankin kommentit voivat olla ratkaisevia: vihjaus tulevista korkojen laskuista voisi toimia uutena polttoaineena kryptovaluutoille ja herätellä riskinottohalukkuutta”, Barragán toteaa.

Se ei kuitenkaan ole ainoa tekijä, tutkimusstrategi muistuttaa.

Barragánin mukaan Bitcoinin vahva korrelaatio teknologiasektorin kanssa nostaa sirujätti Nvidian tulosraportin ensi viikolla sijoittajien tarkkailulistan kärkeen.

”Odotuksia parempi raportti ei vain vahvistaisi Nasdaqia, vaan voisi toimia lisäkatalyyttina myös kryptomarkkinalle.”

Tutkimusstrategin mukaan keskipitkällä aikavälillä bitcoinin tarina pysyy rakentavana: institutionaalinen käyttö lisääntyy ja sääntely-ympäristö alkaa muuttua suotuisammaksi.

”Itse asiassa markkina hinnoittelee jo lähes 78 prosentin todennäköisyyttä sille, että Bitcoinin hinta on noin 125 000 dollaria vuoden 2025 loppuun mennessä”, hän toteaa.

Toisin sanoen Jackson Hole määrittää lyhyen aikavälin tunnelman, Nvidia voi antaa lisäpotkua, mutta taustakertomus pysyy ennallaan – markkina lyö suuria panoksia Bitcoinin puolesta.

