Terveystalo vahvistaa sairauksien ennaltaehkäisyä itsemittausasemilla

Kumppanuuden myötä Terveystalo saa ainoana yksityisen terveydenhuollon toimijana Suomessa käyttöönsä MedicubeXin kehittämät itsemittausasemat eli e-Terveysasemat.

Kumppanuuden tavoitteena on tukea suomalaisen väestön terveyttä ja ennaltaehkäistä elintapasairauksia.

MedicubeXin kehittämä innovatiivinen e-Terveysasema on matalan kynnyksen palvelu, joka tarjoaa luotettavaa ja tarkkaa tietoa terveydentilasta ja sairastumisriskeistä helposti ja nopeasti. Itsemittausasemalla asiakas tekee reilussa viidessä minuutissa omatoimisen terveystarkastuksen, jossa voi mitata verenpaineen, sykkeen, happisaturaation, hengitystiheyden, lämmön, painon, kehon koostumuksen, sydän- ja verisuonitaudin ja tyypin 2 diabeteksen riskistä kertovan AGE-arvon sekä suppean EKG:n eli sydänfilmin.

Terveystalon ennaltaehkäisevän terveydenhuollon johtava lääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri Ilse Rauhaniemi kertoo, että väestön ikääntyessä ja huoltosuhteen heiketessä Terveystalo hakee jatkuvasti uusia keinoja edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia.

”Tuomalla e-Terveysaseman asiakkaidemme käyttöön, pyrimme ennaltaehkäisemään elintapasairauksien puhkeamista sekä tukemaan elintapamuutoksen toteuttamisessa”, Rauhaniemi kertoo.

Sovellus käytössä jo useissa maissa

MedicubeX:n toimitusjohtaja ja lääkäri Vili Kostamo kertoo, että yhtiön kantavana ajatuksena on madaltaa kynnystä omasta terveydestä huolehtimiseen ja auttaa saavuttamaan parempia tuloksia säännöllisen seurannan avulla.

”Visiomme sopii erinomaisesti yhteen Terveystalon vision kanssa ja yhteistyömme ansiosta voimme aivan uudella tavalla auttaa Terveystalon asiakkaita huolehtimaan omasta hyvinvoinnistansa ja tarjota tällä matkalla heille tukea”, hän kertoo.

Suomalaisen MedicubeXin e-Terveysasemia on otettu Suomen lisäksi käyttöön myös Englannissa, Virossa, Latviassa ja Saksassa Frankfurtin yliopistollisessa sairaalassa.

Rauhaniemen mukaan asiakaspalautteen mukaan e-Terveysasemist on erinomaisen hyvää käyttökokemusta ja ihmiset kokevat saavansa sen avulla hyvin tietoa terveydestään.

”Säännönmukainen omien arvojen seuranta myös vahvistaa ihmisten omaa motivaatiota edistää terveyttään. Yhteiskuntamme kantokyvyn kannalta tällaisten innovaatioiden hyödyntäminen on välttämätöntä. Yhteistyöstämme hyötyy tietenkin myös suomalainen työelämä, kun onnistumme huolehtimaan työikäisen väestön terveydestä entistä paremmin.”

Sovellus käyttöön Teollisuuden Voiman työterveydessä

Syyskuussa 2025 ensimmäinen työterveyden e-Terveysasema otetaan käyttöön Teollisuuden Voiman henkilöstölle Eurajoella, Olkiluodon ydinlaitoksella.

”Olemme Olkiluodossa tehneet pitkäjänteistä työtä henkilöstömme työkyvyn ylläpitämisen ja kehittämisen eteen. Siksi lähdemme nyt odottavin mielin mukaan tutkimaan uusia keinoja, joilla elintapasairauksia onnistutaan tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa”, kertoo henkilöstö- ja viestintäjohtaja Jaana Isotalo Teollisuuden Voimalta.

Olkiluodossa itsemittausaseman antamat mittaustiedot eivät suoraan siirry terveydenhuollon ammattilaiselle, vaan asiakas saa omien tulostensa lisäksi viitearvot sekä suosituksen käydä tuloksiaan tarvittaessa läpi oman työterveystiimin kanssa.

”Ammattilaisen tehtävä on tulkita tuloksia ja tarjota tukea sekä neuvoa terveyden edistämiseen. Omien valintojen vaikutukset voivat näkyä omissa tuloksissa jo kohtuullisen lyhyessäkin ajassa. Motivaation ylläpitämiseksi ne on helppoa ja vaivatonta tarkistaa e-Terveysasemalla™ vaikka kuukausittain. Tarvittaessa, tulosten niin edellyttäessä, tehdään tietenkin myös lisätutkimuksia”, Isotalo kertoo.