Jamie Dimon varoittaa: Tekoäly tuo tuottavuusloikan, mutta kupla paisuu

JPMorgan Chase -pankin toimitusjohtaja Jamie Dimon korostaa tekoälyn mullistavaa potentiaalia, mutta varoittaa samalla IT-osakkeiden arvostusten karkaamisesta.

Dimonin mukaan elämme todellisen tuottavuusvallankumouksen alkumetreillä. Hän vertaa tilannetta 1990-luvun internetin läpimurtoon: teknologia on aito ja pysyvä ilmiö, mutta kaikki alan yritykset eivät tule menestymään.​

Siitä huolimatta Dimonin mukaan tekoälyosakkeet ovat liikkuneet lähelle kuplaa, aivan kuten kuten internetin alkuaikoina. Nykyinen arvostustaso ei hänen mukaansa ole kestävällä pohjalla kaikkien yhtiöiden osalta.

”Jossain kohtaa joku häviää rahansa”, hän muistuttaa.

Dimon vertaa tekoälyn vaihetta siihen aikaan, kun Google, Amazon ja Facebook nousivat teollistumisen suuriksi voittajiksi – ja moni muu katosi historian hämärään.​

Teknologian todellinen läpimurto

Vaikka markkinoilla nähdään liikakasvua ja riskinottoa, näkee Dimon tekoälyn muuttavan lähes kaikkia työtehtäviä tulevien vuosien aikana. JPMorganin oman esimerkin mukaan tekoäly säästää jo kaksi miljardia dollaria vuodessa, mutta tämä on hänen mukaansa ”vasta jäävuoren huippu”.

Tekoäly tuottaa pankissa tehokkuutta riskinhallinnassa, petosten torjunnassa sekä monimutkaisten sopimusten ja raporttien analysoinnissa.​

Kuten traktorit ja autot aikoinaan vähensivät työpaikkoja, myös tekoäly tulee karsimaan työtehtäviä, Dimon muistuttaa. Hän kuitenkin painottaa, että JPMorgan panostaa työntekijöiden uudelleenkoulutukseen ja sopeuttamiseen muutokseen, vaikka joillain osa-alueilla työpaikkoja väistämättä katoaa.​

”Kaikkien ei kannata laittaa päätä pensaaseen työn tulevaisuuden suhteen”, Dimon varoittaa ja uskoo, että yhteiskunnan täytyy etsiä ratkaisuja, oli kyse sitten koulutuksesta tai uudesta tulonjaosta.

Nvidian markkina-arvon rikkoessa neljän biljoonan dollarin rajapyykin ja hurjan tekoälyhuuman velloessa, Dimon kehottaa sijoittajia realismiin.

”Kaikkien datakeskushankkeiden tuotto-odotukset ja riskit pitää arvioida erikseen”, hän toteaa.

Osa alan hankkeista jää jo nyt vaille tarvittavaa sähköä. Joten kaikki AI-narratiiviin pohjautuvat yhtiöt eivät tule menestymään pitk​ällä aikavälillä, Dimon toteaa.

Panostukset ja varautuminen korjausliikkeisiin

Yritysostojen, liiketoimintasopimusten ja laitteistoinvestointien mittakaava on paisunut biljoonaluokkaan, vaikka osa tekoälyalan suurimmista toimijoista, kuten OpenAI, ennustaa edelleen liiketappiota ja vaatimattomia liikevaihtoja suhteessa panostuksiin.

Useiden suurten teknologiayhtiöiden arvo on 1–2 vuodessa jopa kaksinkertaistunut tekoälyhypen vuoksi.​

Skeptikot muistuttavat, että nykytilanteessa osakekurssit liikkuvat irrallaan yritysten tuloskehityksestä. Etenkin suuret siruvalmistajat sekä hyperskaalaukseen ja datakeskuksiin liittyvät teknologiayhtiöt ovat markkina-arvoltaan historiallisella tasolla, vaikka niiden investoinnit ylittävät niiden kassavirran ja liiketoiminnan kannattavuus on monin osin vielä todistamatta.

Esimerkiksi Metan hinta suhteessa vapaaseen kassavirtaan (P/FCF) on noussut huomattavasti vuodesta 2022. Syynä ovat yhtiön isot investoinnit tekoälyn kehittämiseen, mikä on laskenut vapaata kassavirtaa.

Dimonin viesti sijoittajille ja yhteiskunnalle on selvä: tekoäly on todellinen, mutta samalla kuplan riskit kasvavat ja arvostustasot ovat venyneet äärimmilleen. Vasta tulosraportit näyttävät, kuinka kestävä tekoälyhuuman pohja todella on.​