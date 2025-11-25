Tutkimus: Kryptomarkkinat reagoivat energian hintaan

Maailman energiamarkkinoiden voimakkaat heilahtelut heijastuvat suoraan kryptovaluuttoihin ja voivat osaltaan selittää niiden suuria hinnanvaihteluja.

Kuva: Vaasan yliopisto.

Davide Sandretton Vaasan yliopiston rahoituksen alan väitöskirja osoittaa, että perinteiset osakemarkkinoilla käytetyt kaupankäyntistrategiat eivät usein toimi hyvin kryptomarkkinoilla. Tutkimus nostaa esiin mekanismeja, jotka voivat auttaa sijoittajia navigoimaan tässä epävarmuudessa.

Yksi keskeinen havainto liittyy eri kryptovaluuttojen ympäristövaikutuksiin.

”Huomasimme, että ympäristöystävällisemmät kryptovaluutat, kuten ne, jotka ovat siirtyneet Proof-of-Work -protokollasta Proof-of-Stake -malliin, reagoivat vähemmän energian hinnan vaihteluihin”, kertoo Sandretto.

Muun muassa Bitcoinin käyttämä Proof-of-Work -protokolla vaatii valtavasti energiaa, mikä tekee omaisuuserän arvosta erittäin herkän energian hintapiikeille.

”Volatiliteetti on matalampi, koska tämän siirtymän tehneet kryptovaluutat ovat vähemmän alttiita energiamarkkinoiden heilahteluille. Se on win-win-tilanne ympäristölle ja sijoittajalle, joka kohtaa vähemmän riskejä äkillisistä energian hintaliikkeistä”, Sandretto toteaa.

Proof-of-Work (PoW) ja Proof-of-Stake (PoS) ovat kaksi keskeistä konsensusmekanismia kryptomarkkinoilla.

PoW-protokollassa, kuten Bitcoinissa , verkon ylläpitäjät eli louhijat ratkaisevat monimutkaisia matemaattisia ongelmia varmistaakseen lohkoketjun oikeellisuuden ja turvallisuuden. Tämä vaatii raskasta laskentatehoa ja paljon energiaa, ja louhijat saavat palkkioksi uusia kryptovaluuttayksiköitä sekä transaktiomaksuja.​

PoS-mallissa taas transaktioita vahvistaa ja uusia lohkoja lohkoketjuun lisää validaattorit, jotka valitaan usein sen mukaan, kuinka paljon kyseistä kryptovaluuttaa heillä on lukittuna järjestelmään. Mitä suurempi omaisuus, sitä todennäköisemmin pääsee validoimaan lohkoja ja saamaan palkkiona uusien lohkojen yhteydessä tulevia tuottoja, jotka muistuttavat korkotuloja.

PoS ei vaadi raskasta laskentatehoa, minkä vuoksi se koetaan energiatehokkaampana vaihtoehtona PoW-mallille.

Kryptomarkkinoilla tarvitaan kehittyneempiä kaupankäyntistrategioita

Sandrettonin mukaan sijoittajien on syytä ymmärtää monimutkaiset kryptomarkkinat.

Väitöskirja tutki paranneltuja kaupankäyntistrategioita, jotka voivat auttaa sijoittajia hallitsemaan epävakautta markkinoita ajoittamalla. Tieto on hyödyllistä erityisesti varainhoitajille ja sääntelyviranomaisille, jotta he voivat tehdä paremmin perusteltuja päätöksiä tässä monipuolisessa ja monimutkaisessa omaisuusluokassa.

”Kryptovaluuttojen toimintojen erilaisuus teki minuun suuren vaikutuksen. Bitcoin edustaa vain yhtä kategoriaa, kun taas monet muut projektit, kuten älysopimuksia mahdollistavat järjestelmät, toimivat hyvin eri tavoin”, Sandretto selittää.

Väitöskirjan tulokset osoittavat, että pelkkä momentum-strategia ei tuota merkittävää tuottoa yksittäisten kryptovaluuttojen romahdusten vuoksi, mutta riskienhallinta volatiliteettiskaalausmenetelmien avulla parantaa tuottoja huomattavasti sekä faktorimallilla riskikorjattuna että ilman.

Volatiliteettiskaalausmenetelmä tarkoittaa sijoitusstrategiassa käytettyä tapaa säätää sijoituksen painoja tai position kokoa sen perusteella, kuinka paljon kohde-etuuden hinnat vaihtelevat eli kuinka suuri on markkinoiden historiallinen tai odotettu volatiliteetti. Tavoitteena on, että sijoituksen riskitaso pysyy vakiona riippumatta siitä, miten markkinoiden heilunta muuttuu.

Esimerkiksi korkean volatiliteetin aikoina riskin vakioimiseksi sijoituspainoa pienennetään ja matalan volatiliteetin jaksoilla kasvatetaan, jolloin riski suhteessa volatiliteettiin pysyy käytännössä muuttumattomana.

Merkittäviä riskejä on kuitenkin edelleen olemassa, mikä korostaa tehokkaiden riskienhallintatyökalujen tarvetta.

Ottaen huomioon korkeat riskit ja markkinan monimutkaisuuden, Sandretton tärkein neuvo kryptosijoituksista kiinnostuneille on toimia harkiten ja hankkia riittävästi tietoa.

”En koskaan suosittelisi laittamaan kaikkia säästöjä kryptovaluuttoihin. Pieni osuus voi tukea hajauttamista ja parantaa salkun tuotto–riski-profiilia, mutta vain jos ymmärtää riskit ja kunkin kolikon taustalla olevan projektin”, Sandretto neuvoo.

Väitöstilaisuus

M.Sc. Davide Sandretton väitöstutkimus Essays on Financial Innovations: Expected Returns and Volatility in the Cryptocurrency Market tarkastetaan maanantaina 1.12.2025 klo 11.00 Torinossa Italiassa (University of Turin, School of Management and Economics, Room ”O. Volpatto”). Väitös järjestetään Cotutelle-yhteistyön puitteissa Torinon yliopiston kanssa.



Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata etäyhteyden kautta.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimivat professori Jonathan Williams (University of Surrey), professori Enzo Scannella (Universitá di Palermo) ja apulaisprofessori Heikki Lehkonen (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena apulaisprofessori Klaus Grobys.