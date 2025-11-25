Mandatum tarjoaa harvinaisen muhkeaa osinkotuottoa

Helsingin pörssissä noteerattu Mandatum on suomalainen finanssiyhtiö, joka keskittyy erityisesti varainhoitoon, sijoitus- ja säästämispalveluihin, palkitsemisen ja sitouttamisen ratkaisuihin sekä vakuutuksiin. Henkilövakuuttaminen sekä palkitsemisen palvelut kuuluvat myös olennaisesti Mandatumin toimintaan.

Yhtiöllä on vahva tase, runsas kassavirta ja vähän pääomia sitova liiketoimintamalli. Se tarkoittaa, että yhtiön hallituksella on paineita keventää tasetta.

Toisin sanoen tiedossa on sijoittajille muhkeita osinkoja.

”Haluamme olla houkutteleva osingonmaksaja yli 200 000 osakkeenomistajallemme. Hyvä sijoitustoiminnan tulos maltillisella sijoitusriskillä ja kannattava kasvu pääomakevyessä liiketoiminnassa luovat yhdessä laskuperustekorkoisesta liiketoiminnasta vapautuvien pääomien kanssa hyvän pohjan houkuttelevalle osinkovirralle”, kertoo Mandatumin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta.

Mandatum ylsi jälleen vahvaan kasvuvauhtiin vuoden kolmannella neljänneksellä. Yhtiön tulos ennen veroja kohosi 23 prosenttia vuoden takaisesta, ja palkkiotuloksen kasvu oli 20 prosenttia.

Niemisvirta totesi tulosraportin yhteydessä, että Mandatum on saavuttanut vuoden alussa asetetun palkkiotuloksen kasvutavoitteen, ja kehitys on edennyt selvästi edellistä vuotta edellä.

Listautumisen jälkeen yhtiössä on keskitytty operatiivisen tehokkuuden parantamiseen – sen tuloksena kulut tehostuivat niin, että kulu/tuotto-suhde alitti ensimmäistä kertaa 50 prosentin rajan.

Skaalautuvan liiketoiminnan ansiosta Mandatum kykenee kasvattamaan tuottoja ilman olennaista kulujen nousua, mikä parantaa kasvunäkymiä jatkossakin.

Hallinnoitavat asiakasvarat nousivat uuteen ennätykseen, yhteensä 14,9 miljardiin euroon. Vahvaa kehitystä tukivat sekä hyvä nettorahavirta että suotuisa sijoitusmarkkina, joka nosti asiakkaiden varallisuutta.

Mandatumin vakavaraisuus pysyi kolmannella neljänneksellä vahvalla tasolla. Orgaaninen pääoman kertyminen oli voimakasta, ja vuoden alusta kertyneen pääoman määrä nousi 0,48 euroon osakkeelta.

”Sijoittajan on hyvä pitää mielessä, että orgaaninen pääomanluonti kuvaa Mandatumin osingonmaksukykyä paremmin kuin esimerkiksi osakekohtainen tulos”, Niemisvirta toteaa.

Mandatumin tavoitteena on yli miljardin euron kumulatiivinen voitonjako omistajille vuosina 2025-2028.

Se tietää sijoittajille harvinaisen muhkeaa osinkotuottoa.

Analyysitalo Inderes ennustaa, että Mandatum jakaa tämän vuoden tuloksesta 1,0 euron osingon ja ensi vuoden tuloksesta 0,71 euron osingon. Yhtiön nykyisellä noin 6,4 euron osakekurssilla Mandatumin osinkotuotto on tänä vuonna 15,6 prosenttia ja ensi vuonna yli 11 prosenttia.

Inderesin ennusteilla osingonjakosuhde on tämän vuoden tulosennusteesta yli 320 prosenttia ja ensi vuoden tulosennusteesta yli 240 prosenttia, joten Mandatum keventää tasettaan mahtiosingoilla.

Mandatumin tase siis pullistelee ja on sijoitusslangilla kuvattuna ”ylikapitalisoitunut”.

Taustalla on viime maaliskuun yrityskauppa, jossa Mandatum ilmoitti myyvänsä omistamansa Saxo Bankin osakkeet. Kauppa on ehdollinen viranomaislupien hyväksynnälle. Mandatum on aiemmin ilmoittanut odottavansa kaupan toteutuvan vuoden 2025 loppuun mennessä, mutta lupaprosesseista johtuen on myös mahdollista, että kauppa toteutuukin vasta vuoden 2026 alkupuolella.

Kaupan huomioiva pro forma – vakavaraisuusvaatimus kolmannen vuosineljänneksen lopussa olisi ollut 829 miljoonaa euroa ja siten kauppa parantaisi toteutuessaan konsernin vakavaraisuussuhdetta merkittävästi, noin 34 prosenttiyksikköä.

