Mandatum hemmottelee omistajia jättiosingolla

Finanssitalo Mandatum julkisti torstaiaamuna loka-joulukuun tulosraportin ja tilinpäätöksen viime vuodelta. Yhtiön tulos ennen veroja laski 14 prosenttia vertailukaudesta 30,3 miljoonaan euroon nettorahoitustuloksen ja konsernin muun tuloksen painamina.

Vara Researchin keräämät ennusteet seitsemältä analyytikolta kertovat, että konsensusodotus tulokselle ennen veroja oli 50,3 miljoonaa euroa.

Pääomakevyen liiketoiminnan tulos ennen veroja nousi 28 prosenttia ja oli yhteensä 26,8 miljoonaa euroa. Palkkiotulos nousi hallinnoitavien asiakasvarojen kasvun myötä 18 prosenttia ja oli 21,9 miljoonaa euroa. Analyytikot odottivat 22,2 miljoonan euron palkkiotulosta.

Nettorahavirta laski 64 prosenttia ja oli 141 miljoonaa euroa jääden poikkeuksellisen vahvasta vertailukaudesta neljännekselle ajoittuneiden vaihtoehtoisiin sijoituksiin liittyneiden palautusten vuoksi.

Hallinnoitavat asiakasvarat nousivat vuoden lopussa jälleen uudelle miljardiluvulle ja kasvoivat 10 prosenttia viime vuodesta 15,3 miljardiin euroon.

Pääomakevyt liiketoiminta vahvassa kasvussa

Mandatumin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta kertoo, että vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä yhtiö jatkoi vahvaa ja johdonmukaista kasvua strategiansa ytimessä eli vähän pääomaa sitovassa liiketoiminnassaan.

”Pääomakevyen liiketoiminnan tulos ennen veroja nousi 28 prosenttia ja sen merkittävin tuloserä palkkiotulos 18 prosenttia vertailukaudesta. Tämä kertoo meidän keskittyvän oikeisiin asioihin, eli kannattavan kasvun luomiseen erityisesti instituutio- ja yksityisvarainhoidossa sekä yritysasiakasliiketoiminnassa”, Niemisvirta toteaa.

Vahva kasvu on toimitusjohtajan mukaan lisäksi osoitus konsernin tuloksen laadullisesta paranemisesta.

”Ottaen huomioon Suomen talouskasvun kroonisen alisuoriutumisen, olemme pärjänneet ydinliiketoiminnassamme hyvin myös vertailussa kilpailijoihin. Se on osoitus siitä, että ansaintamallimme on kestävällä pohjalla.”

Panostukset varainhoitoon kantavat hedelmää

Niemisvirran mukaan Mandatumin kansainvälisen liiketoiminnan laajentuminen oli yksi vuoden merkittävistä onnistumisista.

”Kasvu jatkui vahvana erityisesti Ruotsissa, minkä lisäksi onnistuimme saamaan uusia asiakkuuksia myös Keski‑Euroopan markkinoilta”, hän toteaa.

Vauhdittaakseen kasvua Keski-Euroopassa Mandatum perusti viime syksynä Luxemburgiin uuden myyntiyksikön, joka on nyt aloittanut työnsä.

Viime vuoden lopulla Mandatum aloitti kumppanuuden Morgan Stanley Real Estate Investingin kanssa. Yhteisyritys sijoittaa pääkaupunkiseudun asuntokohteisiin.

Yritysasiakasliiketoiminnassa Mandatum säilytti vuoden aikana markkinajohtajuuden lisäeläkkeissä ja henkilöstörahastoissa, joissa nettorahavirta kasvoi merkittävästi. Riskihenkivakuutusten myynti pysyi hyvänä, mutta se ei vastannut tavoitteita, Niemisvirta myöntää.

Tulossa mahtiosingot

Mandatumin hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle 0,85 euron osakekohtaista osinkoa, eli yhteensä noin 427 miljoonan euron osingonjakoa vuodelta 2025. Osinko nousee merkittävästi edellisvuodesta, jolloin se oli 0,66 euroa.

Ehdotettu osinko tarkoittaa, että nykyisellä Mandatumin kurssinoteerauksella osinkotuotto nousee ruhtinaaliseen 12,3 prosenttiin.

Mandatum kertoi pääomamarkkinapäivän yhteydessä uusista pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteistaan, joista yksi on voitonjakotavoite yli miljardi euroa strategiakaudelle 2025–2028.

Mandatumin poikkeuksellisen korkean osinkotuoton taustalla on kolme toisiaan tukevaa tekijää.

Ensinnäkin Mandatum on selvästi ylikapitalisoitunut yhtiö – sen Solvenssi II -vakavaraisuussuhde on ollut yli 200 prosenttia, mikä ylittää reilusti tavoitetason 160–180 prosenttia. Yhtiöllä on siis painetta purkaa ylimääräistä pääomaa omistajille.

Erityisesti laskuperustekorkoisesta vakuutuskannasta vapautuu jatkuvasti pääomia vanhojen sopimusten erääntyessä, ja lisäksi Saxo Bankin ja Enenton divestoinnit ovat vapauttaneet merkittäviä kertaluonteisia pääomia.

Mandatumin kasvava varainhoitoliiketoiminta on luonteeltaan pääomakevyttä. Palkkiotuottojen kerryttäminen ei sido merkittäviä omia pääomia. Skaalautuva kustannusrakenne tarkoittaa, että liiketoiminnan kasvu tuottaa runsasta kassavirtaa ilman vastaavaa pääomatarvetta.

Lisäksi Mandatumin osinko ei perustu pelkästään vuositulokseen vaan merkittävä osa on ylimääräisen pääoman palauttamista omistajille. Nykyinen korkea osinkotuotto ei siis ole kestävä ikuisesti samalla tasolla, vaan se heijastelee kertaluonteista taseen purkua, joka kestää muutaman vuoden.