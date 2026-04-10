Meta haastaa kilpailijat uudella Muse Spark -tekoälymallilla – sijoittajat innostuivat

Muse Spark -tekoälymallin julkistus ja Yhdysvaltojen ja Iranin tulitauko nostivat Metan osaketta voimakkaasti.

Meta Platforms -yhtiön osake nousi keskiviikkona Nasdaq-pörssissä 6,5 prosenttia ja torstaina vielä 2,6 prosenttia, kun yhtiö esitteli Muse Spark -nimisen tekoälymallinsa.

Pelkästään tekoälyjulkistus ei selitä kurssiloikkaa. Samanaikaisesti markkinoilla pyyhki laajempi riskisentimentin käänne, kun presidentti Donald Trump ilmoitti tiistai-iltana keskeyttävänsä Iraniin kohdistuvat ilmaiskut. Ehtona oli Hormuzinsalmen avaaminen uudelleen liikenteelle.

Vaikutus näkyi välittömästi raaka-ainemarkkinoilla. Brent-raakaöljyn hinta painui alle sadan dollarin tynnyriltä oltuaan viikkoja yli 110 dollarin tasolla. Nasdaq Composite kohosi 3,3 prosenttia, S&P 500 nousi 2,6 prosenttia ja Dow Jones hyppäsi yli 1 300 pistettä.

Metan kannalta ajoitus oli otollinen. Sijoittajat ovat kuukausia odottaneet konkreettisia tuloksia yhtiön massiivisesta tekoälypanostuksesta, ja Muse Spark tarjosi ensimmäisen käsin kosketeltavan tuotteen.

Tosin yhtiön osake on yhä noin 3,4 prosenttia miinuksella vuoden alusta. Iranin konflikti, mainosmarkkinoiden heikkeneminen ja oikeudelliset takaiskut ovat painaneet kurssia kuukausia.

Miljardien pelinappula

Muse Spark syntyi Metan viime vuonna perustamassa Superintelligence Labs -yksikössä. Mallin kehitysnimi oli Avocado, ja sen taustalla vaikuttaa merkittävästi Alexandr Wang, joka siirtyi Metaan viime kesäkuussa osana 14,3 miljardin dollarin Scale AI -investointia.

The New York Timesin mukaan malli parantaa Metan aiempia tuloksia kirjoitus- ja päättelytehtävissä ja pääsee lähelle Googlen, OpenAI:n ja Anthropicin kärkimallien tasoa. Koodauskyvyissä se jää kilpailijoistaan jälkeen.

Meta kuvailee Muse Sparkia multimodaaliseksi päättelymalliksi, jonka erikoisuus on niin kutsuttu Contemplating-tila. Käytännössä se orkestroi useita tekoälyagentteja rinnakkain.

”Tutustu muutamiin siisteihin tapoihin, joilla yhteisö on saanut Muse Sparkin toimimaan (ja leikkimään)”, kertoo AI at Meta -tili viestipalvelu X:ssä.

Malli on aluksi saatavilla Metan omassa tekoälysovelluksessa ja verkkosivustolla, mutta yhtiö aikoo laajentaa sen Facebookiin, Instagramiin, WhatsAppiin ja Metan älylaseihin lähiviikkoina.

Huomionarvoista on, että nykyinen versio on suljettu. Meta kuitenkin vihjaa, että tulevat Muse-sarjan mallit saatetaan julkaista avoimena lähdekoodina. Tämä olisi linjassa yhtiön aiemman strategian kanssa, jossa se on pyrkinyt erottautumaan kilpailijoistaan juuri avoimuudella.

Investointien mittakaava herättää kysymyksiä

Metan tekoälypanostuksen kokoluokka on poikkeuksellinen myös teknologiasektorin mittapuulla. Yhtiö arvioi vuoden 2026 pääomamenoikseen 115–135 miljardia dollaria. Summa on lähes kaksinkertainen verrattuna vuoden 2025 toteutuneeseen 72 miljardiin dollariin, ja valtaosa suuntautuu laskentakapasiteettiin ja tekoälytutkijoiden rekrytointiin.

Sijoittajien keskuudessa investointiohjelma jakaa mielipiteitä. Muse Sparkin julkistus osoittaa, että rahalle alkaa tulla vastinetta, mutta yksittäinen tekoälymalli ei vielä vastaa kysymykseen siitä, milloin investoinnit alkavat näkyä yhtiön tuloksessa.

Edwards Asset Managementin sijoitusjohtaja Robert Edwards kommentoi laajempaa markkinanousua talousmedia Barron’sille toteamalla, että merkkejä neuvotteluhalukkuudesta on riittävästi ja optimismi auttaa purkamaan osakemarkkinoiden korjausliikettä. Hän kuitenkin muistuttaa, ettei tulitauon kestävyydestä ole takeita.

Metan osakkeen lähikuukaudet riippuvat pitkälti kahdesta tekijästä. Ensinnäkin siitä, miten nopeasti Muse Spark ja sen seuraajat integroituvat yhtiön mainosalustaan, joka tuottaa valtaosan liikevaihdosta. Toiseksi geopoliittisen tilanteen kehityksestä, sillä Iranin kriisin uudelleen kärjistyminen veisi pohjan keskiviikon ja torstain nousulta nopeasti.

Kenties merkittävin signaali piileekin siinä, mitä Meta jätti kertomatta. Muse Sparkin suorituskykyvertailut kilpailijoihin jäivät yleiselle tasolle, eikä yhtiö julkistanut tarkempia benchmark-tuloksia. Alalla, jossa numerot ratkaisevat, hiljaisuus puhuu omaa kieltään.