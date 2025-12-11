Meta uudistaa AI-strategiansa

Meta Platforms kertoi tekoälystrategiassa tapahtuneesta merkittävästä muutoksesta: yhtiö kehittää uutta suljettua ja kaupallistettavaa mallia nimeltä Avocado, jonka odotetaan tulevan julki keväällä.

Liike merkitsee selvää irtiottoa aiemmin Mark Zuckerbergin ajamasta avoimen lähdekoodin strategiasta.

Uusi Avocado-malli edustaa muutosta linjassa, joka synnytti Llama-malliperheen, jonka mallit julkaistiin avoimesti yhteisön käyttöön. Nyt yhtiö pyrkii jäljittelemään muiden alan johtavien toimijoiden kaupallista strategiaa kehittämällä suljetun, tiukemmin kontrolloidun järjestelmän, jolla on selkeä ansaintalogiikka yritysasiakkaille myytävän maksullisen käytön kautta.

Strategian tavoitteena on maksimoida toistuva liikevaihto ja kilpailla suoremmin edistyneiden tekoälypalveluiden markkinassa.

Finanssitalo XS.comin seniorimarkkina-analyytikko Antonio Di Giacomo arvioi sijoittajakirjeessään, että yksi suunnanmuutoksen syistä on Llama 4:n kehityksessä havaittu alisuoriutuminen. Edistyminen oli tiettävästi odotettua hitaampaa, eikä tuloksia monimutkaisissa päättelytehtävissä pidetty riittävinä.

”Viivästykset, tekniset rajoitteet ja mallin käyttökelpoisuuteen liittyvät sisäiset huolenaiheet johtivat siihen, että Meta päätti tavoitella kunnianhimoisempaa seuraavan sukupolven järjestelmää laajamittaisiin kaupallisiin sovelluksiin”, Giacomo toteaa.

Avocadoa rakentaessaan Meta ei nojaa ainoastaan omaan teknologiaansa, vaan sen kerrotaan ottaneen mukaan myös ulkoisia malleja, kuten Alibaban Qwenin.

Giacomon mukaan kolmansien osapuolten järjestelmien hyödyntäminen kuvastaa suurten teknologiayhtiöiden kasvavaa keskinäisriippuvuutta tekoälyn kehityksessä. Alalla innovaation vauhti edellyttää valtavaa laskentakapasiteettia, strategisia kumppanuuksia ja pääsyä erittäin erikoistuneisiin arkkitehtuureihin.

Jännitteitä Metan johtajien kesken

Strateginen muutos osuu analyytikon mukaan ajankohtaan, jolloin Metan sisällä on jännitteitä.

”Uuden tekoälyjohtajan Alexandr Wangin kerrotaan kokeneen epämukavuutta Zuckerbergin mikromanageerauksen vuoksi, sillä toimitusjohtaja on edelleen tiiviisti mukana keskeisissä teknisissä päätöksissä. Tämä asetelma on synnyttänyt kitkaa tiimin sisällä, erityisesti nyt, kun yhtiö keskittää päätöksentekoa ja vähentää joustavuutta, joka aiemmin oli ominaista avoimempaan innovaatioon perustuvalle vaiheelle.”

Meta AI -tutkimuksen historiallinen avainhahmo ja alan pioneeri Yann LeCunin lähtö lisää painetta sisäiseen tilanteeseen, Giacomo toteaa.

”LeCun päätti jättää yhtiön perustaakseen uuden, riippumattoman hankkeen, joka keskittyy edistyneisiin älymalleihin. Se symboloi Metan akateemiseen tutkimukseen painottuneen aikakauden päättymistä ja uuden, selvästi voitto- ja liiketoimintalähtöisemmän vaiheen alkua.”

Metaverse jää sivuraitelle

Metan strategiseen suunnanmuutokseen liittyy myös budjettileikkauksia ei-keskeisillä osa-alueilla, kuten metaversessa, sekä kasvavia panostuksia tekoälypohjaisiin tuotteisiin.

Metaverse on yhtiön visio uudesta internet‑kerroksesta, jossa ihmiset toimivat 3D‑virtuaalimaailmoissa perinteisten sovellusten ja nettisivujen sijaan. Tarkoitus on, että käyttäjät voivat työskennellä, pelata, seurustella ja kuluttaa sisältöä reaaliaikaisesti avatar-hahmoina esimerkiksi VR‑laseilla, AR‑laitteilla tai mobiilin kautta.

Viime vuosina metaverse‑termi on hieman väistynyt taka-alalle. Samalla yhtiö yrittää kytkeä metaversen tiiviimmin tekoälyyn, esimerkiksi älykkäisiin avatareihin ja AI-avustettuihin virtuaaliympäristöihin, jotta konsepti olisi käytännön kannalta hyödyllisempi eikä pelkkä pitkän aikavälin visio.

”Meta pyrkii lyhentämään tutkimuksen ja kaupallistamisen välistä aikaa ja lähettää markkinoille selkeän viestin: yhtiö aikoo kilpailla entistä aggressiivisemmin globaalissa tekoälyekosysteemissä”, analyytikko toteaa.

Avocado-hanke kiteyttää Metan kannalta ratkaisevan siirtymän: avoimuuteen ja yhteistyöhön nojaavasta visiosta kohti suljettua ja suoraan rahaksi muutettavaa mallia, Giacomo toteaa.

”Ulkoisen teknologian käyttö, sisäiset jännitteet ja avainhenkilöiden lähtö muodostavat merkittäviä haasteita, mutta heijastavat samalla kiireellisyyttä varmistaa yhtiölle johtava asema tekoälyssä. Jos Meta onnistuu tekemään Avocadosta globaalin vertailumallin, suunnanmuutosta pidetään strategisena onnistumisena; muuten se voi osoittautua kalliiksi harha-askeleeksi toimialalla, jossa nopeus ja tarkkuus ratkaisevat voittajan”, markkina-analyytikko summaa.