Meta yllätti vahvalla tuloksella ja ilmoitti jättisatsauksesta tekoälyyn

Meta Platforms julkaisi keskiviikkona vahvan tulosraportin vuoden 2025 viimeiseltä neljännekseltä. Yhtiön osakekohtainen tulos nousi 8,9 dollariin, kun analyytikot olivat odottaneet 8,2 dollaria.

Liikevaihto kipusi 59,9 miljardiin dollariin, ylittäen ennustetun 58,4 miljardin dollarin tason.

Liikevaihto nousi 24 prosenttia vuodentakaisesta, ja nettotulos kasvoi 22,8 miljardiin dollariin, mikä on yhdeksän prosentin kasvu vuoden 2024 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

Molemmat luvut ovat yhtiön historian parhaat yksittäiselle neljännekselle.

Koko vuoden 2025 liikevaihto oli 201 miljardia dollaria, mikä merkitsi 22 prosentin kasvua vuoden 2024 tulokseen verrattuna. Vuoden osakekohtainen tulos oli 23,5 dollaria.

Osake reagoi voimakkaasti tulosyllätykseen. Meta nousi jälkimarkkinoilla tuntuvasti, kun sijoittajat sulattivat sekä vahvoja lukuja että kunnianhimoisia investointisuunnitelmia.

Yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg kommentoi tuloksia tyynesti ja keskittyi tulevaan.

”Meillä oli vahva liiketoiminnallinen suoritus vuonna 2025. Odotan innolla henkilökohtaisen superälykkyyden viemistä eteenpäin ihmisille ympäri maailman vuonna 2026”, hän totesi.

Mainonta jatkaa vahvaa kasvuaan

Metan liiketoiminnan ydin on edelleen mainonta. Facebook, Instagram ja WhatsApp muodostavat yhden maailman suurimmista mainosverkostoista, ja neljännen neljänneksen tulos vahvisti sen asemaa.

Mainostuotot kasvoivat voimakkaasti kaikilla alueilla, ja yhtiön tekoälyn parantamat mainosalustat tekevät kampanjoista entistä tehokkaampia.

Zuckerberg on aiemmin korostanut, että tekoäly on tehnyt Metan mainosalustan entistä kannattavammaksi sekä mainostajille että käyttäjille.

Reality Labs -divisioona, joka keskittyy metaversumiin ja virtuaalitodellisuuteen, tuotti 955 miljoonaa dollaria liikevaihtoa neljännellä neljänneksellä. Luku jäi hieman analyytikoiden odottaman 959 miljoonan dollarin alle. Divisioona kirjasi kuuden miljardin dollarin liiketoiminnan tappion, kun odotukset olivat 5,9 miljardin dollarin tappiolla.

Meta on viime aikoina leikannut henkilöstöä metaversumi-divisioonassaan ja suunnannut säästöjä uudelleen puettavaan teknologiaan, kuten tekoälyä hyödyntäviin älylaseihin. Nämä tuotteet nähdään lähempänä kuluttajien arkea kuin virtuaalitodellisuuskypärät.

Jättisatsaus tekoälyyn nostaa pääomakuluja rajusti

Suurin uutinen ei kuitenkaan ollut menneisyydessä vaan tulevaisuudessa. Meta ilmoitti vuoden 2026 pääomamenojen olevan 115–135 miljardin dollarin välillä. Ennuste on lähes kaksinkertainen verrattuna vuoden 2025 pääomamenoihin, jotka olivat 72 miljardia dollaria.

Investoinnit suuntautuvat pääosin tekoälyhankkeisiin. Meta rakentaa laajamittaisia datakeskuksia, palkkaa tekoälytutkijoita ja kehittää omia tekoälymalleja, jotka voivat kilpailla OpenAI:n, Googlen ja muiden jättien kanssa.

Yhtiö perusti aiemmin Meta Superintelligence Labs -yksikön, jonka tavoitteena on kehittää ”superintelligenssi”, tekoäly, jonka kyvyt ylittävät ihmisen kognitiiviset taidot useimmilla osa-alueilla. Pääomakulut kasvavat juuri tämän ympärille.

Vertailun vuoksi Google käytti vuonna 2025 noin 93 miljardia dollaria vastaaviin hankkeisiin. Meta ylittää nyt merkittävästi kilpailijoidensa investointitahdin.

Yhtiö myös solmi tiistaina usean vuoden sopimuksen Corningin kanssa, jonka arvo on jopa kuusi miljardia dollaria. Sopimus kattaa kuituoptiset kaapelit Metan datakeskuksille, mikä on keskeinen osa tekoälyn infrastruktuuria.

Ensimmäisen neljänneksen näkymät lupaavat jatkoa

Meta antoi myös ohjeistuksen alkuvuodelle 2026. Yhtiö odottaa ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon olevan 53,5–56,5 miljardin dollarin välillä. Analyytikoiden konsensusodotus oli 51,3 miljardia dollaria, joten ohjeistus ylittää selvästi markkinoiden odotukset.

Ohjeistus kielii siitä, että mainosmyynnin kasvu ei ole hidastumassa. Päinvastoin, Meta uskoo pystyvänsä kasvattamaan markkinaosuuttaan entisestään.

Kokonaiskulujen odotetaan vuonna 2026 olevan 162–169 miljardin dollarin välillä, mikä on merkittävä nousu vuoden 2025 kulutasosta. Kasvu johtuu nimenomaan tekoälyinvestoinneista ja niihin liittyvistä operatiivisista kuluista.

Sijoittajat näyttävät hyväksyneen rajut investoinnit, sillä osake nousi tulosjulkistuksen jälkeen. Markkinat tulkitsevat, että Meta uskoo tekoälyn tuottavan tulevaisuudessa merkittäviä lisätuottoja, jotka perustelevat nykyiset menot.

Kilpailu tekoälystä kiihtyy

Metan aggressiivinen tekoälysatsaus tapahtuu tilanteessa, jossa koko teknologiateollisuus käy kiivasta kilpailua tekoälyn johtajuudesta. Vuoden 2025 alussa Meta oli yksi alan selkeistä edelläkävijöistä, mutta tilanne on muuttunut.

Googlen Gemini 3 -malli on tällä hetkellä monien arvioiden mukaan tehokkain kaupallisesti saatavilla oleva malli, ja se on ohittanut jopa OpenAI:n ChatGPT:n useissa vertailuissa. Kiinalainen DeepSeek järisytti markkinoita tammikuun lopussa 2025 osoittamalla pystyvänsä kehittämään kilpailukykyisen mallin murto-osalla perinteisistä kustannuksista.

Meta on reagoinut keskittämällä tekoälysatsaukset uudelleen ja tekemällä merkittäviä yritysostoja.

Kesäkuussa 2025 yhtiö teki historian suurimman yksittäisen sijoituksen ostamalla 14,3 miljardin dollarin osuuden Scale AI:sta, joka erikoistuu tekoälyn datan merkitsemiseen. Samalla yhtiö nimesi Scale AI:n toimitusjohtajan Alexandr Wangin uudeksi tekoälyjohtajakseen.

Nyt vuoden 2026 alussa Meta pyrkii viestimään markkinoille, ettei se aio jäädä jälkeen investointitahdin suhteen. Suuret pääomamenot ovat keino varmistaa, että yhtiöllä on infrastruktuuri, osaaminen ja datamäärä kehittääkseen huippuluokan tekoälymalleja.

Sijoittajien luottamus säilyi valtavista kuluista huolimatta

Yksi keskeinen kysymys tulosjulkistuksen jälkeen on, pystyykö Meta todella hyödyntämään massiivisia tekoälyinvestointeja liiketoiminnallisesti. Tähän mennessä tekoäly on parantanut mainosalustaa ja tehnyt siitä tehokkaamman, mutta millaisia uusia tulovirtoja superintelligenssi tuo?

Meta ei ole antanut yksityiskohtaista vastausta. Yhtiön linjaus on, että tekoäly parantaa kaikkia sen olemassa olevia tuotteita, tekee käyttäjäkokemuksesta parempaa ja avaa pitkällä aikavälillä kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Sijoittajat näyttävät tällä hetkellä antavan Metalle luottamusta. Osakkeen nousu tulosjulkistuksen jälkeen kertoo, että markkinat eivät pidä 135 miljardin dollarin investointeja liian suurena riskinä vaan ennemminkin välttämättömyytenä kilpailussa pärjäämiseksi.

Yhtiön vahva tase ja jatkuva mainostulojen kasvu antavat liikkumavaraa. Meta pystyy rahoittamaan investoinnit operatiivisesta kassavirrasta ilman merkittävää velkaantumista, mikä erottaa sen monista kilpailijoista.