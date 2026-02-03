Palantir murskasi Wall Streetin odotukset

Data-analytiikkayhtiö Palantir Technologies julkaisi maanantaina odotuksia selvästi parempaa tuloskertomuksen neljänneltä vuosineljännekseltä 2025. Liikevaihto nousi 70 prosenttia edellisvuodesta 1,4 miljardiin dollariin, kun analyytikot olivat odottaneet 1,3 miljardia dollaria.

Oikaistu osakekohtainen tulos nousi 0,25 dollariin 0,14 dollarista vuoden takaa, ylittäen myös tämän osalta Wall Streetin 0,23 dollarin konsensusennusteen.

Yhtiön osake nousi jälkipörssissä 11,5 prosenttia.

Denverissä toimiva yhtiö kasvatti kokonaisliikevaihtoa vuoden 2025 aikana 56 prosenttia ja saavutti 4,5 miljardin dollarin vuosiliikevaihdon. Nettovoitto lähes kahdeksankertaistui 608 miljoonaan dollariin.

Toimitusjohtaja Alex Karp kuvailee tuloksia ”kiistatta parhaiksi, joista olen tietoinen teknologiasektorilla viimeisen vuosikymmenen aikana”. Karpin mukaan Palantir on ”yksi ja ainut” toimija, joka on onnistunut skaalaamaan tekoälyn mahdollistaman toiminnallisen vipuvaikutuksen.

Erityisen vahvaa kasvu oli Yhdysvaltain kaupallisessa liiketoiminnassa. Tälle segmentille kirjattiin 507 miljoonan dollarin liikevaihto, mikä tarkoitti huikeaa 137 prosentin kasvua vuodentakaiseen verrattuna.

Yhdysvaltain valtion sektori kasvatti liikevaihtonsa 66 prosenttia 570 miljoonaan dollariin. Yhtiön Rule of 40 -mittari, joka yhdistää liikevaihdon kasvun ja käyttökatteen, nousi peräti 127 prosenttiin.

Palantir on yhdysvaltalainen data-analytiikkayhtiö, joka kehittää ohjelmistoalustoja suurten tietomäärien analysointiin ja hyödyntämiseen. Yhtiö auttaa asiakkaitaan yhdistämään hajallaan olevaa dataa ja tekemään sen pohjalta parempia päätöksiä tekoälyn ja koneoppimisen avulla.

Yhtiö tunnetaan erityisesti kahdesta päätuotteestaan: Gotham-alustasta, jota käyttävät muun muassa tiedustelupalvelut ja puolustusvoimat, sekä Foundry-alustasta, joka on suunnattu kaupallisille yrityksille. Viime aikoina yhtiön kasvu on perustunut vahvasti AIP-tekoälyalustaan, joka mahdollistaa suurten kielimallien turvallisen käytön organisaatioiden omalla datalla.

Tekoälyalusta vetää kasvua

Palantirin menestyskasvu perustuu pitkälti yhtiön vuonna 2023 lanseeraamaan AIP-tekoälyalustaan (Artificial Intelligence Platform). Alusta mahdollistaa organisaatioille suurten kielimallien hyödyntämisen turvallisesti omalla datallaan.

AIP integroi koneoppimisen ja generatiivisen tekoälyn Palantirin perinteisiin Gotham- ja Foundry-alustoihin. Järjestelmä luo digitaalisen jäljennöksen organisaation liiketoiminnasta, jonka päälle tekoälyagentit voivat rakentaa toimintoja.

Yhtiö on kehittänyt ”bootcamp”-lähestymistavan, jossa Palantirin asiantuntijat rakentavat asiakkaan datan päälle toimivia sovelluksia muutamassa päivässä. Tämä on lyhentänyt myyntisyklejä kuukausista viikkoihin.

Palantir-yhtiön liikevaihdon ja osakekurssin kehitys.

Alusta on osoittautunut erityisen suosituksi Yhdysvaltain markkinoilla, missä yritykset ovat kiiruhtaneet ottamaan käyttöön tekoälyratkaisuja. Asiakkaita on kirjattu hyvin erilaisista toimialoista lentokoneteollisuudesta terveydenhuoltoon.

Neljännen vuosineljänneksen aikana Palantir solmi 180 yli miljoonan dollarin sopimusta, joista 61 oli arvoltaan vähintään 10 miljoonaa dollaria. Yhteenlaskettu sopimusarvo nousi 138 prosenttia 4,26 miljardiin dollariin.

Näkymät ohittavat odotukset

Palantir antoi vuodelle 2026 ennusteen, joka ylittää selvästi markkinoiden odotukset. Yhtiö arvioi liikevaihdon nousevan 7,18–7,20 miljardiin dollariin, mikä tarkoittaisi noin 61 prosentin kasvua.

Analyytikot olivat odottaneet keskimäärin alle 6,3 miljardin dollarin liikevaihtoa.

Ensimmäiselle vuosineljännekselle yhtiö ennakoi 1,53–1,54 miljardin dollarin liikevaihtoa. Tämäkin ennuste ylittää analyytikkojen 1,3 miljardin dollarin keskimääräisen arvion.

Yhdysvaltain kaupallisessa liiketoiminnassa yhtiö odottaa vähintään 115 prosentin kasvua kuluvana vuonna. Oikaistu vapaa kassavirta on yhtiön mukaan nousemassa 3,93–4,13 miljardiin dollariin.

”Olemme aivan alkuvaiheessa, sukupolven mittaisessa projektissa”, Karp toteaa osakkeenomistajille osoittamassaan kirjeessä.

Hän korosti Palantirin ainutlaatuista asemaa markkinoilla keskittyessään skaalaamaan tekoälymallien mahdollistamaa operatiivista vipuvaikutusta.

Sijoitusyhtiö Direxionin pääomamarkkinajohtaja Jake Behan toteaa, että ohjeistus nostaa ”jälleen rimaa” korkealle. Hänen mukaansa markkinat eivät palkitse enää tekoälyhypeä, vaan konkreettista tuotantoa.

Arvostuskeskustelu jatkuu

Palantirin osake on noussut viimeisen 12 kuukauden aikana 77 prosenttia, mutta vuoden 2026 alku on sujunut varsin vaatimattomasti. Alkuvuonna osake on laskenut noin 12 prosenttia.

Arvostustasot ovat herättäneet keskustelua sijoittajien keskuudessa. Osake hinnoitellaan kuluvan vuoden konsensusennusteilla lasketulla P/E-kertoimella, joka on ollut yli 180x. Ensi vuoden ennusteellakin P/E-kerroin on yli 120x.

Sijoitusyhtiö William Blairin analyytikko Louis DiPalma nosti maanantaina yhtiön suosituksen tasolle lisää. Hänen mukaansa osakkeen lasku on tehnyt arvostuksesta kohtuullisemman.

DiPalma viittasi myös yhtiön yhteistyöhön Trumpin hallinnon kanssa, joka on kuitenkin herättänyt kritiikkiä julkisuudessa. Erityisesti Palantirin työ maahanmuuttoviraston ICE:n kanssa on saanut osakseen arvostelua.

Karp itse tunnusti hiljattain, ettei ole koskaan nähnyt tekoälybuumin kaltaista ilmiötä. Hän kuitenkin varoitti myös liiallisesta hypetyksestä ja totesi, että kaikki tekoälyinvestoinnit eivät välttämättä tuota riittävää arvoa.

Nvidia-kumppanuus vahvistaa asemaa

Palantir ilmoitti neljännen vuosineljänneksen aikana strategisesta yhteistyöstä Nvidian kanssa. Kumppanuudessa yhdistetään Palantirin AIP-alusta Nvidian tekoälyinfrastruktuuriin.

Integraatio mahdollistaa asiakkaille Nvidian GPU-kiihdytetyn datankäsittelyn ja optimointityökalujen hyödyntämisen Palantirin alustan kautta. Yhteistyö on suunnattu muun muassa vähittäiskaupan, terveydenhuollon ja rahoitussektorin yrityksille.

Esimerkkinä käytännön sovelluksesta toimii vähittäiskauppaketju Lowe’s, joka luo digitaalisen kaksosen toimitusketjustaan Palantirin ja Nvidian teknologian avulla. Tavoitteena on dynaaminen ja jatkuva tekoälyn mahdollistama optimointi.

Palantir toimii tiiviissä yhteistyössä myös muiden teknologiajättien kanssa. Yhtiöllä on kumppanuudet muun muassa Samsungin kanssa puolijohteiden tuotannon tehostamisessa sekä SAP:n kanssa tekoälyratkaisujen kehittämisessä.

Yhtiön asiakkaita ovat niin puolustusviranomaiset kuin suuryrityksetkin. Hallituspuolella Palantir työskentelee CIA:n, FBI:n ja puolustusministeriön kanssa. Kaupallisia asiakkaita ovat esimerkiksi Morgan Stanley, Merck, Airbus ja Fiat Chrysler.

Yhtiön perustivat vuonna 2003 Karp yhdessä Peter Thielin ja Stephen Cohenin kanssa. Aluksi toiminta keskittyi terrorismin vastaiseen työhön, mutta viime vuosina kaupallinen liiketoiminta on kasvanut voimakkaasti.