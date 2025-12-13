Osakemarkkinoilla korjausliike – Broadcom ja Oracle pettivät

Hermostuneisuus tekoäly-yhtiöiden hinnoittelusta ja kireistä marginaaleista lisää markkinoiden epäilyksiä nykyisten arvostustasojen kestävyyteen.
Yhdysvalloissa S&P 500 putosi perjantaina 1,1 prosenttia ja teknologiapainotteinen Nasdaq 1,7 prosenttia. Tekoälybuumin symboliksi nousseen Nvidian kurssi luisui 3,3 prosenttia, kun sijoittajat arvioivat uudelleen yhtiöiden kestäviä arvostustasoja ja tulospotentiaalia.
Eniten iskua ottivat perjantaina yhtiöt, jotka ovat tiiviimmin sidoksissa tekoälyn infrastruktuuriin. Tekoälyala on kasvanut valtavasti, kun suurimmat pilvipalveluyhtiöt laajentavat datakeskuksiaan vastatakseen lähes rajattomaan tekoälypalveluiden kysyntään.
Myyntiaalto sai alkunsa, kun Broadcom julkaisi tuloksensa ja varoitti katteiden kaventumisesta huolimatta vahvasta kysynnästä tekoälykomponenttien markkinoilla. Yhtiön osake syöksyi yli 11 prosenttia, mikä lisäsi huolta sektorin kestävyyden suhteen.
Broadcom valmistaa räätälöityjä siruja useille maailman suurimmille teknologiayhtiöille, ja sen markkina-arvo on lähes kaksinkertaistunut kahtena edellisvuotena ennen kuin osake nousi jälleen vahvasti vuoden 2025 aikana.
”Tämä osake on noussut vuoden alusta noin 75–80 prosenttia. Nyt nähdään pientä korjausliikettä. Me näkisimme tämän ostomahdollisuutena” totesi finanssitalo Mizuhon analyytikko Vijay Rakesh CNBC:n Squawk on the Street -ohjelmassa perjantaina.
Myös teknojätti Oracle petti markkinat ilmoittaessaan miljardiluokan lisäinvestoinneista datakeskuksiin ja pilvi-infraan, mikä herättää pelkoja tuloskasvun hidastumisesta.
Oracle kohtaa selvästi voimakkaampaa epäluuloa sijoittajien keskuudessa. Yhtiön osake on nyt yli 40 prosenttia alle syyskuussa saavutetun ennätystasonsa.
Yhtiö ylitti tulosodotukset, mutta liikevaihto jäi keskiviikon raportissa analyytikkojen ennusteista. Sijoittajat pettyivät lisäksi siihen, etteivät he saaneet tarkempaa kuvaa siitä, miten Oracle aikoo rahoittaa massiivisen laajentumisohjelmansa, joka on tähän mennessä nojannut mittavaan velanottoon.
Monet analyytikot arvioivat, että kurssiheilahtelut kuvastavat siirtymistä ”hypevaiheesta” uuteen aikaan. Goldman Sachsin mukaan tekoälyyn liittyvät osakkeet ovat edelleen selkeästi yliarvostettuja suhteessa niiden kassavirtoihin, vaikka pitkän aikavälin kasvunäkymät pysyvätkin vahvoina.
Euroopassa laskupaineet levisivät erityisesti rahoitus- ja kaivosyhtiöihin. Raaka-ainehintojen heilahtelu painoi kaivosalan osakkeita, ja pankkisektori, joka oli alkuviikosta noussut, kääntyi selvään laskuun.
Moni markkina-analyytikko näkee tilanteen varoituksena liian kalliiksi venyneiden teknologiaosakkeiden sijoittajille.
”Tämä on muistutus siitä, että mikään trendi – ei edes tekoäly – voi kasvaa loputtomasti ilman perustavanlaatuista kannattavuutta”, toteaa Bloombergin markkina-analyytikko Sarah Jones.
Lyhyellä aikavälillä sijoittajat seuraavat tarkasti, jatkuuko myyntiaalto vai rauhoittuuko markkina viikonlopun jälkeen. Pitkällä aikavälillä kyse voi olla suuremmasta muutoksesta: painopiste siirtyy taas kannattavuuteen, ei pelkkään kasvuodotukseen.