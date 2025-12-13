Sijoituslegenda Ray Dalio: Velkasyklit, historia ja sijoittajan ”pyhä graali”

Videossa on suomenkielinen konekielinen tekstitys. Laita ensin tekstitykset päälle painamalla ”Tekstitykset”-painiketta. Seuraavaksi valitse suomenkielinen tekstitys valitsemalla rattaan kuvasta ”Tekstitykset” , sitten ”Automaattinen käännös” ja lopuksi valikosta ”Suomi”.

Dalion mukaan sijoittajan tulee ymmärtää velkasyklit, talouden perusvoimat ja historian toistuvat kuviot.

Hänen mukaansa sijoittaja, joka hahmottaa talouden ”koneena” eikä uutisvirran sarjana, saa merkittävän informaation etulyöntiaseman.

Dalio on rakentanut uransa ja kirjansa ajatukselle, että päätöksenteko tulee muuttaa periaatteiksi, joita voi testata historiaa vasten ja soveltaa systemaattisesti eri markkinaympäristöissä.

Dalion perustama Bridgewater Associates on noussut maailman suurimmaksi hedge-rahastoksi datavetoisen analyysin, makrotaloudellisten mallien ja kulttuurin avulla, jossa avoimuus ja virheistä oppiminen ovat keskiössä.

Velkasyklien merkitys

Dalio kuvaa taloutta koneena, jota ohjaavat tuottavuuden kasvu, lyhyet velkasyklit ja pitkät velkasyklit. Lyhyet velkasyklit näkyvät tavallisina nousu- ja laskukausina, kun taas pitkät velkasyklit syntyvät, kun velka kasvaa vähitellen liian suureksi, korot painuvat lähelle nollaa ja keskuspankit siirtyvät määrälliseen elvytykseen.

Hän rinnastaa nykyistä tilannetta 1930-lukuun ja vuoden 2008 jälkeiseen aikaan.

Molemmissa velkatasot nousivat korkeiksi, rahan määrän lisääminen nosti omaisuusarvoja ja varallisuuserot kasvoivat jyrkiksi. Tämä taloudellinen jännite ruokkii poliittista polarisaatiota ja lisää epävarmuutta verotuksen, sääntelyn ja omistusoikeuden ympärillä – asioita, jotka ovat olennaisia myös sijoitusmarkkinoille.

Dalio kehottaa sijoittajia keskittymään siihen, missä kohtaa lyhyttä ja pitkää velkasykliä talous on, miten inflaatio, kasvu, korot ja politiikka kytkeytyvät toisiinsa ja miten oma salkku käyttäytyy eri skenaarioissa.

Sijoittamisen ”pyhä graali” ja hajautus

Dalion tunnetuin sijoitusajatus yksityissijoittajalle on hänen kuvaamansa ”pyhä graali”.

Se on sijoitussalkku, jossa on 10–15 hyvää, keskenään vähän korreloitua tuottovirtaa. Tällainen hajautus laskee salkun riskiä jyrkästi ilman, että odotettu tuotto heikkenee samassa suhteessa, mikä parantaa tuotto–riski-suhdetta olennaisesti.

Hajautus on Dalion mukaan tehtävä riskin, ei eurojen, perusteella.

Osakkeiden ja korkojen 50–50-jako ei ole riskimielessä tasapainoinen, koska osakkeiden hinnanvaihtelu on moninkertainen korkoihin verrattuna, ja siksi salkkua tulisi rakentaa niin, että eri omaisuusluokat tuovat suunnilleen saman määrän riskiä.

Hänen mukaansa jokaisella sijoittajalla tulisi olla ”perussalkku”, joka on rakennettu kestämään eri talousympäristöissä – vasta sen päälle kannattaa rakentaa taktisia markkinanäkemyksiä.

Dalio tiivistää ydinviestinsä: tärkeintä ei ole arvata seuraavaa kurssiliikettä, vaan tunnistaa toistuvat syy–seuraussuhteet ja kiteyttää ne omiksi periaatteiksi, joita voi soveltaa myös tilanteissa, joita ei ole ennen nähty.