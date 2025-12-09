Neste on nosteessa – yhtiö nousi pankin osakesuosikkien listalle

Pitkään vaikeuksissa rypenyt Neste tekee käännettä. Osake on noussut puolessa vuodessa jo 84 prosenttia, ja yhtiön näkymät ovat kirkastuneet kohisten.

Neste on jo aiemmin kärsinyt siitä, että uusiutuvien tuotteiden markkinassa on ollut ylitarjontaa ja marginaalit ovat painuneet. Viime vuosien kapasiteettilisäykset globaalisti, sekä Nesteen omat investoinnit että kilpailijoiden laajennukset, ovat useampaan otteeseen kiristäneet kilpailua erityisesti uusiutuvan dieselin markkinalla ja painaneet preemioita lähemmäs fossiilisia vaihtoehtoja.

Yhtiö on viestinnässään korostanut, että kysyntää tukevat pitkän aikavälin regulaatiot, mutta lyhyellä aikavälillä tarjontapiikit ja heikko taloussykli ovat aiemminkin heijastuneet kannattavuuteen.

Tilanne on kuitenkin helpottumassa, vaikka yhtiö odottaakin tänä vuonna uusiutuvien tuotteiden ylitarjonnan säilyvän.

Nesteen tulevaisuudelle tärkeän uusiutuvan lentopolttoaineen (SAF) myynti nousi kolmannella vuosineljänneksellä uudelle ennätystasolle 251 tuhanteen tonniin, kun se vertailukaudella oli 112 tuhatta tonnia. Lisäksi konsernin vertailukelpoinen käyttökate kuitenkin nousi 531 miljoonaan euroon viime vuoden 293 miljoonasta eurosta.

Kolmannella neljänneksellä tulos parani suorituksen parantamisohjelman onnistuneen toteuttamisen sekä jalostamoiden luotettavan ja turvallisen toiminnan ansiosta. Lisäksi markkinaympäristö vahvistui Euroopassa, ja tuotteiden kysyntä kasvoi.

Nesteen investoinnit keskittyvät nyt strategiseen kasvuhankkeeseen Rotterdamissa. Laajennuksen valmistuessa vuonna 2027 jalostamo on maailman suurin uusiutuvaa dieseliä ja uusiutuvaa lentopolttoainetta tuottava laitos. Malisen mukaan sen sijainti on optimaalinen Euroopan kasvavien markkinoiden palvelemiseen.

OP kertoo aamukatsauksessaan nostavansa Nesteen omalle OP:n Parhaat -suosikkiosakkeiden listalleen.

Pankin mukaan Nesteen uusiutuvien tuotteiden kysyntä-tarjonta- tasapaino jatkuu aikaisempaa pankin arvioita vahvempana ensi vuonna, mikä tukee aikaisempaa korkeampia hintaennusteita erityisesti uusiutuvan dieselin osalta Euroopassa.

OP ennustaa Nesteen kuluvan vuoden käyttökatteeksi 17 prosenttia konsensusta korkeampaa arvoa ja ensi vuodelle 38 prosenttia korkeampaa arvoa.

Pankin arvion mukaan markkinat eivät huomioi spot-marginaalitasoja ja kiinteähintaisten toimitussopimusten dilutoivan vaikutuksen päättymistä vuoden 2025 lopussa.

Ensi vuoden OP:n ennusteilla nykyinen Nesteen osakkeen hinta tarkoittaisi noin 5,9x EV/EBITDA -kerrointa, kun taas yhtiön pitkän aikavälin historiallinen kerron on ollut noin 9-10x. Osakkeen hinnoittelu olisi siten arvostustasoltaan edelleen selvästi historiallista keskimääräistä tasoa alhaisempi.

Lisäksi OP arvioi Nesteen eri liiketoimintojen painotetun hyväksyttävän arvostuskertoimen olevan noin 8,5x ensi vuoden ennusteilla.

OP nostaa osakesuosikkien listalle myös Alma Median, jonka suoriutuminen on ollut erinomaisella tasolla heikosta markkinasta huolimatta. Yhtiön tulos on ollut viime kvartaaleina trendinomaisessa kasvussa muun muassa joustavan kulurakenteen, täydentävien yritysostojen sekä digitaalisen liiketoiminnan kasvun ansiosta.