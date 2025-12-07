Ruotsalaisten Strömsö, tai sitten ei – kasvuyhtiöitä länsinaapurista

2000-luvun uusia ruotsalaisia USA:ssa pörssilistattuja yhtiöitä ovat Luxemburgissa kotipaikkaa pitävä Spotify SA, ruotsalainen kauramaitoyhtiö Oatly ja kuluvan vuoden syksyllä listattu Klarna.

Spotify SA on ruotsalainen vuonna 2006 perustettu musiikkipalvelu, joka mahdollistaa asiakkaan kuunnella haluamaansa musiikkia suoratoistona internetin kautta. Spotifyn pääkonttori on Tukholmassa.

Spotifylla oli vuonna 2009 yli 5,5 miljoonaa käyttäjää. Vuonna 2023 yhtiöllä oli jo yli 500 miljoonaa aktiivista käyttäjää kuukausittain. Yhtiöllä on maksuton ja maksullinen palvelu. Vuonna 2011 markkinoilla kohistiin Spotifyn arvon olevan yli miljardi dollaria, kun yhtiö sai uutta pääomaa sijoittajilta.

Spotifyn liikevaihto vuonna 2025 (1-9) oli 12,7 miljardia euroa. Liikevoitto kertyi 1,5 miljardia euroa ja tulos ennen veroja oli 1,20 miljardia euroa. Osakekohtainen tulos oli 2025 (1-9) 5,1 euroa.

Yhtiön P/E-luku on 12 seuraavan kuukauden ennustetulla tuloksella noin 43x eli varsin korkea. Yhtiö ei ole toistaiseksi maksanut osinkoa.

Spotify nostaa kuuntelumaksuja USA:ssa vuoden 2026 alusta lukien, mikä on aiheuttanut markkinoilla pohdintaa yhtiön kannattavuuteen ja tilaajamääriin.

Spotifyn osakekurssi on noussut vuosien varrella varsin hyvin, sillä yhtiön markkina-arvo on 116 miljardia dollaria. Yhtiön osakurssi on noussut vuoden 2025 alusta 23 prosenttia ja 12 kuukauden aikana 17 prosenttia.

Oatly markkinoitu hyvin sijoittajille

Tämä ruotsalaisten vastaus vihreisiin aatteisiin: ”Uusiutuvaa” kauramaitoa kaikille koko maailmassa. Oatly AB on ruotsalainen elintarvikeyritys, joka tuottaa, kehittää ja valmistaa kaurapohjaisia tuotteita ilman maitoa ja soijaa.

Oatlyn tuotteisiin kuuluu kaurajuomia, kaurajogurtteja ja kaurajäätelöitä. Tuotemerkki Oatly esiteltiin vuonna 2001 ja perustui Lundin yliopistossa tehtyyn tutkimukseen.

Toukokuussa 2021 Oatly listautui New Yorkin pörssiin ja yhtiön markkina-arvo nousi ensimmäisinä noteerauspäivinä yli 15 miljardiin euroon.

Oatlyn menestys sijoittajien joukossa oli suurimmillaan samoina vuosina, kun amerikkalainen Beyond Meat listautui USA:n pörssiin. Beyond Meat on amerikkalainen vuonna 2009 perustettu elintarvikeyritys, joka valmistaa lihaa muistuttavia kasviproteiinituotteita.

Oatlyn osakehuumaa kesti muutamia kuukausia listautumisesta ja yhtiön markkina-arvo nousi yli 17 miljardiin dollariin. Nyt joulukuussa 2025 yhtiön osakekurssi on 12 dollaria ja yhtiön markkina-arvo on jäänyt noin 362 miljoonaan dollariin.

Yhtiön osakekohtainen tulos vuonna 2024 oli -5,4 dollaria. Yhtiö on tehnyt tappiota aina listautumisvuodesta lähtien. Vuoden 2024 liikevaihto oli 823 miljoonaa dollaria ja liikevoitto osoitti tappiota 186 miljoonaa dollaria. Yhtiön liiketoiminnan kassavirta oli vuonna 2024 114 miljoonaa dollaria miinuksella.

Oatly on hyvä esimerkki sijoittajien innostumisesta uusista ideoista, jotka markkinoidaan ja myydään sijoittajille. Sijoittajien vahva usko tuoteidean muuntumisesta suureksi menetykseksi ja markkina-arvoksi. Suomalaisille tulee heti mieleen Soneran ja Nokian hämmästyttävä menestys ja se jälkeinen sijoittajien menetys.

Klarna hinnoitellaan alle listautumishinnan

Klarna perustettiin vuonna 2005. Yhtiö on monen yhdysvaltalaisen pörssigurun mielestä Euroopan lupaavin fintec-yhtiö. Fintec-yhtiöllä tarkoitetaan yleensä rahoitus- ja pankkialalle ohjelmia ja järjestelmiä valmistavia yhtiöitä, joissa laajasti käytetään tekoälyä.

Yhtiöllä on noin 5000 työntekijää. Klarna tunnetaan Suomessa lähinnä erilaisista laskutus ja perintäpalveluista, joilla on ollut hyvin vaihteleva menestys asiakkaiden keskuudessa.

Klarna yritti listautumista jo noin viisi vuotta sitten. Pääomasijoittajat pumppasivat yhtiöön paljon rahaa ja yhtiön johto puhui yrityksen markkina-arvon olleen jo vuosia sitten 40-50 miljardia dollaria. Yhtiön listautuminen Yhdysvaltojen pörssiin viivästyi useasti, mikä johtui koronavuodesta ja viimeksi presidentti Trumpin kauppapolitiikan kiemuroista viime keväänä.

Vuonna 2021 japanilainen teknologiasijoitusyhtiö Softbank oli pääomittamassa Klarnaa noin 45 miljardin dollarin arvolla.

Klarnan listautuminen News Yorkin pörssiin tapahtui lopulta tänä syksynä. Toimitusjohtaja Sebastian Siemiatkowski on tullut muun muassa CNBC-kanavan eräänlainen lemmikki, jota amerikkalaiset pitävät yhtenä Euroopan parhaimmista yritysjohtajista.

Klarnan todellinen kasvukone on: buy now, pay later eli osta nyt jos haluttaa ja maksa myöhemmin. Koiranleuka-analyytikot ovat lisänneet: osta nyt ja maksa jos jaksat.

Klarnalla on merkittäviä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, joista esimerkkeinä ovat muun muassa Nike, H&M, Samsung, Asos ja JD. Klarnalla on 114 miljoonaa aktiivista asiakasta noin 26 eri maassa.

Klarnan toimitusjohtaja Siemiatkowsky oli viikolla talouskanavien haastattelussa. Itsevarmaan tyyliin toimitusjohtaja lupasi laittaa luottokorttiyhtiöt kovaan kilpaan. Siemiatkowski sanoi tavallisten amerikkalaisten luottokorttiyhtiöiden perivän korkeita palkkioita, joihin verrattuna Klarna tekee asiat paljon halvemmalla ja nopeammin.

Klarna listautui New Yorkin pörssiin kuluvan vuoden syyskuussa, keräämällä uutta pääomaa noin 1,4 miljardia dollaria. Yhtiön markkina-arvo listautuessa oli noin 13,6 miljardia dollaria. Uusien osakkeiden merkintähinta oli 40 dollaria osakkeelta ja yhtiön markkina-arvo oli uudet osakkeet huomioiden noin 15 miljardia dollaria. Kuluvan vuoden keväällä lehtitiedot kertoivat yhtiön listautumishetken arvon olevan noin 18 miljardia dollaria.

Klarnan listautuminen keräsi paljon huomiota New Yorkin pörssipiireissä, sillä onhan yhtiö merkittäväin fintech-yhtiö Euroopassa. Yhtiön osake nousi heti listaamisen jälkeen noin 57 dollariin, mutta osakekurssi lähti laskuun pörssigurujen vakuutteluista huolimatta. Sijoittajat pettyivät Klarnan tuoreen vuosineljänneksen tulokseen, yhtiön näytettyä analyytikoiden odotuksia heikomman tuloksen.

Marraskuun lopussa yhtiön osake sukelsi tulospettymyksen vuoksi noin 28 dollariin ja kurssilaskua syyskuun listautumisannin hinnalle kertyi noin 30 prosenttia.

Joulukuun alussa Klarnan osakkeella käydään kauppaa noin 32 dollarin tasolle, mikä on noin neljänneksen alle listautumisannin hinnalla. Klarnan markkina-arvo on 11,5 miljardia dollaria, joten listautumisen markkina-arvosta oli kylmä marraskuinen tuuli puhaltanut pois 2,2 miljardia dollaria.