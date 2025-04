Sijoitusstrategi: Tuloskasvun hyytyminen hinnoiteltu osakekursseihin

Presidentti Donald Trumpin päätös käynnistää laaja tulliaalto on yksi Yhdysvaltain nykyaikaisen historian aggressiivisimmista siirtymistä kohti protektionistista kauppapolitiikkaa.

Trumpin hallinto määräsi jopa 145 prosentin tulli kiinalaisille tuotteille ja 50 prosentin tullit esimerkiksi Vietnamin ja Bangladeshin tuonnille. Trump ilmoitti myös 25 prosentin tullista ulkomailla valmistetuille autoille, teräkselle, alumiinille ja muille keskeisille tuotteille.

Kiina on vastannut kovilla vastatulleilla Yhdysvaltalaisille tuotteille. Saat jopa 20 ilmaista osaketta! Avaa ja rahoita tilisi Freedom24-välittäjällä ja saat jopa 20 ilmaista osaketta, joiden arvo on jopa 800 dollaria kukin. Lue lisää artikkelistamme Jokaiseen sijoitukseen liittyy riskejä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskausi on jo käynnistynyt. Nordean sijoitusstrategi Hertta Alava arvioi pankin viikkokatsauksessa, että lähiviikkoina sijoittajien huomio kohdistuu kauppapolitiikan käänteiden ohella sen seurauksiin yrityskentässä.

Alavan mukaan Yhdysvalloissa S&P500-indeksin yritysten tulosten odotetaan kasvaneen noin seitsemän prosenttia edellisestä vuodesta, mikä olisi hitain kasvuvauhti viiteen vuosineljännekseen.

”Tulosennusteita on laskettu viime viikkoina, sillä vielä vuoden alussa tuloskasvuodotus oli 12 prosenttia”, Alava kertoo. Yhtiötasolla suurimmat laskut on

nähty sellaisten suuryhtiöiden ennusteista, joiden tuloskehitykselle kauppasota on myrkkyä. Tällaisia jenkkiyhtiöitä ovat esimerkiksi autovalmistaja Ford, teknoyhtiö Apple ja sähköautoyhtiö Tesla.

Kovinta tuloskasvua puolestaan odotetaan terveydenhuolto- ja

it-sektorin yrityksiltä. Alavan mukaan ilman näitä sektoreita tuloskasvu jäisi nollaan. Mahtiseitsikolta odotetaan kokonaisuudessaan edelleen kovaa 18 prosentin tuloskasvua.

Alavan mukaan Euroopassa tulosten odotetaan laskeneen kaksi prosenttia, mutta ilman energiasektoria tuloskasvun odotetaan olleen kaksi prosenttia plussalla.

”Kokonaiskuva onkin kohtuullinen, ja esimerkiksi teollisuuden osalta tulosennusteet ennakoivat kasvua”, Alava toteaa.

Muutama iso yhtiö painaa Helsingin pörssin tulosnäkymiä

Helsingin pörssissä tilanne näyttää vaisunmmalta, sillä 25 suurimman yhtiön tulosten odotetaan konsensusennusteiden perusteella hieman laskevan. Kokonaiskuvaa painavat Alavan mukaan Neste ja Fortum sekä Nokia, joka raportoi viime vuoden alussa kertaluontoisia patenttituloja.

Vahvoja tulosparannuksia odotetaan sen sijaan lääkeyhtiö Orionilta, teräsyhtiö Outokummulta, teknoyhtiö QT Groupilta ja konepajayhtiö Wärtsilältä.

Aalvan mukaan useimmat analyytikot ovat toistaiseksi pitäneet loppuvuoden ja ensi vuoden ennusteensa ennallaan, koska Yhdysvaltojen kauppapolitiikan vaikutuksia on vaikea arvioida.

Joka tapauksessa kauppasota tarkoittaa sitä, että suurin taloudellinen riski kohdistuu luonnollisesti yhtiöihin, joilla on merkittävää valmistusta, komponenttihankintaa

tai myyntiä Kiinassa.

Joko kauppajännitteet on hinnoiteltu osakkeisiin?

Alava kuitenkin arvioin, että tuloskasvun hyytyminen on jo hinnoiteltu osakekursseihin.

”Osakekurssien laskun myötä lienee selvää, että sijoittajat ovat jo valmistautuneet tulosennusteiden laskuun. Nykyinen kurssitaso hinnoittelee jo mielestämme tuloskasvun hyytymistä varsin vaatimattomiin numeroihin.”

Nordea odottaa Yhdysvaltain talouskasvun hidastuvan selvästi parin viime vuoden

vauhdista, mutta ei kuitenkaan perusskenaariossaan odota taantumaa.

”Taantuma voisi olla mahdollinen, mikäli yritysten ja kotitalouksien luottamus tulevaan heikentyisi pitkäaikaisesti, mikä johtaisi taloudellisten päätösten viivästymiseen”, Alava toteaa.

Voimakkaan korjausliikkeen jäljiltä sijoittajien tunnelmista ja osakkeiden arvostuksesta on tullut tulevia tuottoja tukevia tekijöitä. Kuitenkin näkyvyys talous- ja tuloskehityksen suhteen on heikentynyt. Siksi epävarmuuden vallitessa Nordea pitää osake- ja korkosijoitukset peruspainossa suosituksissaan. Peruspainotus koskee kaikkia osakemarkkinoita.

Pankki pitää kuitenkin vakavaraisten yritysten joukkolainat ylipainossa, koska lainojen korot ovat houkuttelevilla tasoilla. Myös yritysten maksukyky on edelleen hyvä.