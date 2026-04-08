Tulitauko käänsi markkinat hetkessä – öljyn hinta romahti ja osakefutuurit tuhdissa nousussa

Dark Mode Light Mode

Uutiskirjeemme on uudistunut! Tilaa sähköpostiisi

Mitä olet etsimässä?
Suosittuja hakutermejä
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti kahden viikon tulitauosta Iranin kanssa tiistai-iltana. Markkinoiden reaktio oli välitön.
8.4.2026
0
Käänne tuli nopeasti. Vielä tiistaina päivällä Donald Trump uhkasi Truth Social -alustallaan Iranin siviili-infrastruktuurin tuhoamisella, mikäli Hormuzinsalmi ei avautuisi Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä kello kolmeen mennessä. Jo ennen määräaikaa, puolenyön jälkeen Suomen aikaa, sama alusta välitti täysin toisenlaisen viestin: kahden viikon tulitauko.

Raakaöljyn hinta reagoi dramaattisesti. WTI-laatu laski noin 15 prosenttia 96 dollariin tynnyriltä jälkimarkkinakaupassa, ja Brent-laatu putosi noin 16 prosenttia 91 dollarin tuntumaan. Molemmat olivat pudonneet alle sadan dollarin rajan, joka oli muodostunut viikkojen kuluessa eräänlaiseksi psykologiseksi lattiataistelukentäksi.

Osakemarkkinoilla helpotus näkyi yhtä selvästi. S&P 500 -futuurit nousivat noin kello 8.00 Suomen aikaa aamulla 2,5 prosenttia, Nasdaq-futuurit 3,1 prosenttia ja Dow Jones -futuurit noin 2,3 prosenttia.

Varsinaisen pörssipäivän aikana tunnelma oli ollut aivan toinen. S&P 500 ja Nasdaq Composite olivat päätyneet vain 0,1 prosentin nousuun myöhäisen ostoaallon pelastamina, kun Trumpin kiristyvä retoriikka oli painanut kursseja alaspäin läpi päivän. Euroopassa Stoxx 600 sulkeutui lähes prosentin laskuun.

Öljymarkkinoiden osalta pudotuksen mittakaava kertoo siitä, kuinka paljon geopoliittista riskipreemiota hintoihin oli ehtinyt kertyä. Iranin toimet Hormuzinsalmessa olivat aiheuttaneet raakaöljyn tarjontaan häiriön, jota on kuvattu historian suurimmaksi.

Pakistan välittäjänä, Iran pöydässä

Tulitauon taustalla vaikutti aktiivinen diplomaattinen työ. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif toimi keskeisenä välittäjänä ja vetosi Washingtoniin iskujen lykkäämiseksi neuvottelujen jatkuessa.

Iran vahvisti tulitauon erillisessä lausunnossaan. Maa ilmoitti lopettavansa puolustukselliset operaationsa iskujen lakatessa ja sitoutui siihen, että turvallinen kulku Hormuzinsalmen läpi olisi mahdollista koordinoimalla Iranin asevoimien kanssa. Salmen avaamista ei siis luvattu ehdoitta, vaan Iranin armeijan valvonnassa.

Trump puolestaan kertoi Iranin toimittaneen kymmenen kohdan rauhansuunnitelman, jota hän kuvaili ”toimivaksi neuvottelupohjoksi”. Yksityiskohtia suunnitelmasta ei julkistettu.

Sopimuksen ehtona on Trumpin mukaan Hormuzinsalmen ”täydellinen, välitön ja turvallinen avaaminen”. Sanamuoto jättää tulkinnanvaraa, ja juuri tässä piilee markkinoiden kannalta olennainen riski: kahden viikon määräaika voi päättyä ilman pysyvää ratkaisua.

Analyytikot varoittavat huumasta

Markkinareaktio oli voimakas, mutta kaikki eivät ole vakuuttuneita sen kestävyydestä. Port Shelter Investment Managementin toimitusjohtaja Richard Harris luonnehti osakemarkkinoiden nousua mahdolliseksi ”näennäisreaktioksi” ja muistutti, että merkittäviä riskejä on yhä ratkaisematta ennen kuin pysyvästä sopimuksesta voidaan puhua.

Varoitus on sikäli perusteltu, että tulitauko on luonteeltaan ehdollinen ja määräaikainen, eikä se poista Hormuzinsalmen strategista merkitystä öljymarkkinoille. Salmen kautta kulkee merkittävä osa maailman raakaöljytoimituksista, ja sen sulkeutumisen uhka on hinnoiteltu markkinoille kuukausien ajan.

Sijoittajan näkökulmasta tiistai-illan tapahtumat alleviivaavat, että geopoliittinen riski ei ole hävinnyt, se on vain siirtynyt kaksi viikkoa eteenpäin.

Energiaosakkeiden ja öljyfutuurien volatiliteetti pysynee korkeana niin kauan kuin neuvottelutulos on avoin.

10 katselua

Lisää kommentti Lisää kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Uusimmat

Nostot