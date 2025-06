Teollisuuden liikevaihto kasvaa, mutta hurraahuutoihin ei silti ole aihetta

Teollisuuden liikevaihto on kasvussa, mutta suhdanneindikaattori ei vielä lupaa elpymistä.

Kuva: Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi vuoden 2025 huhtikuussa 3,3 prosenttia vuoden 2024 huhtikuusta.

Liikevaihto kasvoi huhtikuussa lähes kaikilla teollisuuden päätoimialoilla.

Liikevaihto kasvoi eniten kemianteollisuudessa, 13,5 prosenttia vuodentakaisesta. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa liikevaihto kasvoi 7,0 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 4,5 prosenttia. Metsäteollisuuden liikevaihto oli 4,4 prosenttia suurempi ja metalliteollisuuden liikevaihto 3,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Liikevaihto väheni ainoastaan sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollon toimialalla, 7,6 prosenttia vuodentakaisesta.

Vientiliikevaihto kasvoi huhtikuussa vuodentakaisesta lähes kaikilla teollisuuden päätoimialoilla. Vientiliikevaihto kasvoi voimakkaimmin kemianteollisuudessa, 24,1 prosenttia vuodentakaisesta. Metsäteollisuuden vientiliikevaihto oli 7,3 prosenttia suurempi ja metalliteollisuuden vientiliikevaihto 3,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Vientiliikevaihto väheni ainoastaan elintarviketeollisuudessa, 2,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Kotimaan liikevaihto kasvoi huhtikuussa useilla teollisuuden päätoimialoilla. Elintarviketeollisuuden kotimaan liikevaihto kasvoi eniten, 8,4 prosenttia vuodentakaisesta. Tekstiiliteollisuuden kotimaan liikevaihto oli 5,1 prosenttia suurempi ja metalliteollisuuden kotimaan liikevaihto 1,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Kotimaan liikevaihto väheni vuodentakaisesta kemianteollisuudessa ja metsäteollisuudessa.

Pitkälle vietyjä johtopäätöksiä teollisuuden liikevaihdon kasvusta ei ole syytä vetää. Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan teollisuuden luottamusta mittaava indikaattori laski toukokuussa hieman, ja sen uusin saldoluku on -11. Huhtikuun lukema oli -10. Luottamusindikaattori on matalammalla kuin aikasarjan pitkän aikavälin keskiarvo, joka on 0 pistettä.

EK:n mukaan teollisuuden tuotanto-odotukset ovat melko varovaiset, ja tuotantomäärien arvioidaan pysyvän lähikuukausina ennallaan. Tilauskanta on vähän vahvistunut, mutta edelleen alle tavanomaisen tason.

Valmistuotevarastot kasvoivat hieman normaalia suuremmiksi. Kapasiteettia on melko paljon vapaana, sillä kapasiteetti on täysin käytössä vain 57 prosentilla vastaajista.

Suomessa teollisuuden luottamusindikaattori oli huhtikuussa jonkin verran EU-maiden keskimääräistä matalammalla.