Strategy paisuttanut Bitcoin-varansa lähes 80 miljardiin dollariin

Strategy omistaa nyt enemmän Bitcoin-varoja kuin monet suunnattomien kassavarojen teknojätit.

Kryptovaroihin sijoittava Strategy, aiemmalta nimeltään MicroStrategy, on saavuttanut merkittävän virstanpylvään Bitcoin-strategiallaan.: yhtiön kryptovarat ovat lähestynyt 80 miljardin dollarin rajaa.

Kun Bitcoin nousi uuteen ennätyshintaan 126 080 dollarin tasolle maanantaina, ohjelmistoyrityksen yli 640 000 bitcoinin omistus ylitti hetkellisesti 80 miljardin dollarin rajan.

Strategyn Bitcoin-kassa on nyt S&P 500:n viidenneksi suurin käteisvastineisiin luokiteltava omaisuus, mikä on poikkeuksellinen saavutus yhtiölle, jonka ydintoimiala on aiemmin liittynyt analytiikkaohjelmistoihin.

Ehkä hieman yllättäen suurimmat Bitcoin-varat ovat sijoituslegenda Warren Buffettin johtamalla Berkshire Hathaway -yhtiöllä.

Nykyään yhtiötä kuvataan pikemminkin Bitcoin Treasury -yhtiöksi, koska Bitcoinien omistamisesta ja omistuksen kasvattamisesta on tullut sen keskeisin liiketoiminta-alue.

Aggressiivinen ostostrategia on tuottanut yhtiölle noin 30,4 miljardin dollarin realisoimattomat voitot, ja 73 983 dollarin keskostohintaan suhteutettuna tuottona tämä merkitsee 65 prosentin kasvua.

Näin Strategy toimii

Strategyn Bitcoin-strategia rakentuu ydinajatukseen yrityksen varojen mahdollisimman laajamittaisesta siirtämisestä Bitcoiniin pitkän aikavälin arvonsäilyttäjänä.

Toteutuksessa yhdistyy aggressiivinen pääomanhankinta ja jatkuva ostaminen ilman selkeää määrällistä ylärajaa.

Strategy käyttää pääomamarkkinoiden välineitä, kuten kantaosakkeita, vaihtovelkakirjalainoja ja nyt myös etuoikeutettuja osakkeita, rahoittaakseen jatkuvia Bitcoin-ostoja. Näin yhtiö voi laajentaa Bitcoin-omistustaan ja tarjota sijoittajilleen altistumisen Bitcoinin nousupotentiaaliin.

Laskemalla liikkeelle etuoikeutettuja osakkeita Strategy houkuttelee uusia sijoittajia, joita viehättää 10 prosentin vuosittainen osinko sekä yhtiön aiempi menestys. Uusi osakeanti kertoo myös Strategyn luottamuksesta Bitcoinin pitkän aikavälin arvon kehitykseen, vaikka markkinoiden volatiliteetti säilyykin.

Yhtiön Bitcoin-strategia toimii siten, että yhtiö ostaa Bitcoineja keräämillään varoilla. Bitcoinin arvon noustessa yhtiön osakekurssi tyypillisesti nousee, koska strategyn markkina-arvo korreloi voimakkaasti Bitcoinin hinnan kanssa yhtiön suuren bitcoin-omistuksen vuoksi.

Korkeamman osakekurssin myötä Strategy voi kerätä lisää pääomaa edullisemmilla ehdoilla uusilla osakeanneilla tai lainoilla. Nämä uudet varat yhtiö käyttää jälleen bitcoinin ostamiseen. Tämä kierre jatkuu, kun Bitcoin-omistusten arvo kasvaa.

Strategia erottuu korostuneen pitkäjänteisyytensä vuoksi: Bitcoin nähdään digitaalisena kultana, jota ei aktiivisesti treidata eikä hedgata, vaan sitä pidetään strategisesti hyvin pitkään riippumatta lyhyen aikavälin käypäarvovaihteluista. Näin yritys pyrkii suojaamaan omistaja-arvoa rahan arvon heikkenemistä ja inflaatiota vastaan luottaen kryptovaluutan niukkuuteen ja yleistyvään käyttöönottoon.

Strategyn osake reagoi Bitcoinin hintaan

Käytännössä Strategyn osakkeesta onkin tullut rakenteellisesti vivutettu Bitcoinin ”proxy”, jonka arvo reagoi voimakkaammin Bitcoinin hintaliikkeisiin kuin itse krypto-omaisuus – sekä ylöspäin että mahdollisten laskujen aikana. Malli perustuu uskoon siitä, että pitkällä aikavälillä Bitcoin voittaa perinteiset rahavarannot niin arvon säilyttäjänä kuin tuoton lähteenä.

Yhtiön toimintamalli on saanut kosolti huomiota ja myös kritiikkiä. Sitä on verrattu jopa Ponzi-huijaukseen, vaikkakin strategia on täysin laillinen. Lisäksi yhtiö julkistaa bitcoin-kaupat ja kauppojen rahoituksen täysin avoimesti.

Strategyn Bitcoin-strategiaan liittyy silti merkittäviä riskejä.

Korkea velkavivun käyttö altistaa yhtiön Bitcoinin hintavaihteluille ja strategia on riippuvainen Bitcoinin arvon jatkuvasta noususta. Lisäksi yhtiön osakkeenomistajat eivät suoraan omista Bitcoineja, vaikka osakkeen arvo seuraa Bitcoinin hintaa.

Strategyn toimintamalli on siis kiistanalainen ja riskialtis. Sitä ei voida kuitenkaan rinnastaa Ponzi-huijaukseen, vaikka kyseessä onkin muutoin pörssiyhtiölle epätavallinen toimintamalli.

Pörssiyhtiöt ovat löytäneet Bitcoinin

Monet suurista teknologiayhtiöistä kuitenkin hylkäsivät viime aikoina Bitcoiniin liittyvät kassastrategiat: esimerkiksi Microsoftin osakkeenomistajat äänestivät Bitcoin-kassavarantoselvityksen hylkäämisestä Bitcoinin ollessa 97 170 dollarissa, ja Meta puolestgaan hylkäsi vastaavan ehdotuksen, kun hinta oli 104 800 dollaria.

Ehdotuksia ajanut National Center for Public Policy Research perusteli Bitcoin-varantojen kasvattamista sillä, että perinteinen käteiskassa inflaation syödessä arvoa heikentää jatkuvasti osakasarvoa.

Vuonna 2025 listattujen yritysten Bitcoin-omistus on kasvanut rajusti: vuoden alussa omistajia oli alle 100, nyt jo yli 200. Näillä yhtiöillä on yhteensä noin 3,8 miljoonaa Bitcoinia, joiden arvo on noin 435 miljardia dollaria.

Instituutiot ovat olleet erittäin aktiivisia, esimerkiksi globaalit Bitcoin-ETF-tuotteet ja noteeratut yritykset ovat keränneet tänä vuonna jo yli 944 000 Bitcoinia, mikä ylittää vuoden 2024 saldon. Määrä on noin 7,4-kertainen uusien louhittujen bitcoinien määrään nähden.

JPMorganin analyytikot kuvaavat Bitcoinia ja kultaa ”debasement tradeksi” – eräänlaiseksi dollarin arvokehityksen ja kasvavan kansallisvelan riskin suojaksi.

BlackRockin toimitusjohtaja Larry Fink, joa on ollut aiemmin Bitcoinin kriitikko, ennusti Bitcoinin voivan yltää jopa 700 000 dollariin valuuttariskien ja inflaatiosuojan vuoksi. Tosin Finkillä on nykyään oma lehmä ojassa. BlackRockin Bitcoin-rahasto IBIT ETF onkin noussut yhtiön historian tuottoisimmaksi, lähes 100 miljardin dollarin hallinnoituihin varoihin alle kahdessa vuodessa.