Hannu Angervuo: ”Hurmos ja ahneus sumentavat sijoittajia”

”Pörssianalyytikot haahuilevat liikaa pilvilinnoissa eivätkä noteeraa riittävästi riskiä tulosten jopa dramaattisesta pudotuksesta”, Angervuo lataa.
Ristiriitaisesti samaan aikaan esimerkiksi Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden tulokset heikkenevät. Angervuo ennustaa, että Helsingin pörssin yhtiöiden nettotulokset laskevat jopa 10-15 prosenttia vuonna 2025.
”Kuitenkin osakekurssit ovat nurinkurisesti nousseet yli 20 prosenttia vuoden alusta. Toki osa kuluvan vuoden kurssinoususta on palautumista usean vuoden kurssilaskusta”, Angervuo toteaa.
Pörssikonkari heittää samalla ilmaan ilmaisun ”hulluus” tai ”ahneus”, jota ruokkii osaltaan salkunhaltijoiden patsastelu etenkin eri sijoitusvihjeitä pullistelevassa talousmediassa.
”Markkinat, kuten analyytikot, eivät syystä tai toisesta noteeraa omissa ohjeistuksissaan, että pörssiyhtiöiden yhteenlasketut tulokset heikkenevät jopa dramaattisesti kuluvan vuoden aikana.”
Kato käymässä liikevoitossa
Angervuon ennusteen mukaan kotimaisten pörssiyhtiöiden yhteenlasketusta liikevoitosta voi hävitä kahdesta kolmeen miljardia euroa kuluvalta vuodelta.
Uusin analyytikoiden konsensus povaa prosentin kasvua Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden nettotulossummalle. Analyytikkojen konsensusennuste on jopa kohentunut heinäkuun alun lukemista.
”Sinänsä loputon hokeminen talouskasvun käynnistymisestä alkaa saada ylleen jo farssimaisia piirteitä”, Angervuo jatkaa.
Suurista pörssiyhtiöistä esimerkiksi Fortum ja Nokia joutunevat Angervuon mukaan tinkimään ensi kevään osingoistaan samoin monet finanssialan yhtiöt, metsäyhtiöt sekä metalliyhtiöt, kuten Outokumpu.
Suosituimman sijoituspaperin eli Nordean liikevoitto saattaa heiketä noin 150 miljoonaa euroa kolmelta neljännekseltä ja noin 500 miljoonaa euroa koko kuluvalta vuodelta. Nordean osakekurssi on noussut vuoden alusta jo yli 40 prosenttia osingon kanssa.
Korkeat P/E-luvut
Osakemarkkinoiden euforiaa voi jäljittää myös sijoittajapiireissä ehkä liikaakin unohdetusta P/E-luvusta, joka kertoo, että kuinka monessa vuodessa pörssiyhtiö pystyy maksamaan tuloksellaan sen hetkisen pörssiarvonsa.
Angervuo pitää korkeana Helsingin pörssin P/E-lukua, joka on nyt noin 20x. Luku kuvastaa osakkeiden yliarvostusta suhteessa ennusteeseen tuloksen tasosta kuluvalle vuodelle.
”Helsingin pörssin yhtiöiden P/E-luku on liikkunut noin 15x tasossa pidemmällä aikavälillä. USA:n S&P 500-indeksiyhtiöiden P/E on nyt 23x ja Euroopan noin 15x”, Angervuo jatkaa.
Pörssikonkari pudottelee vielä ennusteita pörssiyhtiöiden liikevoitosta kuluvalle vuodelle.
Helsingin pörssin yhtiöiden yhteenlaskettu liikevoitto jää Angervuon ennusteessa noin 13-15 prosenttia eli 2,2 miljardia euroa jälkeen kesä-syyskuun osalta verrattuna edelliseen vuoteen.
”Vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä pörssin päälistan yhtiöiden pitäisi tehdä liikevoittoa noin 7,8 miljardia euroa, jotta vuoden 2024 liikevoittosumma kävisi toteen”, Angervuo jatkaa.
Tulosparannuksen pitäisi vahvistua noin 25 prosenttia loka-joulukuussa verrattuna vuoden 2024 viimeiseen neljännekseen.
Sellusta suurin riesa
Helsingin pörssin konepajoille voi käydä ylivoimaisen työlääksi lyödä tulosennätys, mikä on toteutunut jo kolme vuotta yhteen putkeen.
Sellun hintojen romahdus etenkin Kiinassa puristaa metsäteollisuutta. Paperien ja kartonkien hinnat eivät ole nousseet odotusten mukaisesti ja kysyntä jää edelleen heikoksi.
Angervuo arvioi, että ylitarjonnan purkaantuminen sellussa voi viedä pari kolme vuotta, mikä vaatii pitkää pinnaa sijoittajilta. Lyhytkuituiseen selluun on uusien investointien myötä tullut historiallisen suuri ylikapasiteetti erityisesti Latinalaisessa Amerikassa.
”Synkkää realismia kuvastaa edelleen, että Suomen teollisuuden viennin arvo on pudonnut jopa kaksinumeroisin prosenttiluvuin elokuussa verrattuna vuoden takaiseen. Myös metalli on tullut jyrkästi alas”, Angervuo jatkaa.
Yhdysvaltain tullien anti luo epävarmuutta, mikä tulee karusti esiin parin viime kuukauden vientiluvuissa.
Suomen tavaraviennin arvo voi kuluvalta vuodelta jäädä noin kymmenen miljardia jälkeen vuoden 2022 huipusta eli 82 miljardista eurosta.
Riskiä nettikuplasta
Amerikan pörssi lyö tahtia myös Helsingin pörssille.
Amerikan kymmenkunta it-jättiä, kuten Nvidia, Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft, Meta ja Teslakin pitävät nyt Angervuon laskelman mukaan noin 40 prosentin osuutta New Yorkin pörssin SP 500 yhteenlasketun indeksin arvosta.
SP 500 sulkee sisäänsä Yhdysvaltain 500 suurinta pörssiyhtiötä.
”Mikäli it-yhtiöiden arvo notkahtaa New Yorkin pörssissä, niin tuskin Helsingin pörssikään säästyy seurauksilta”, Angervuo lisää.
Jotkut suurista pankkiiriliikkeistä ovat loihtineet esiin sijoittajille varoituksia ”nettikuplasta”.
”Spekulaatiot nettikuplan riskeistä ovat lähteneet liikkeelle Yhdysvalloissa, mikä on syytä noteerata myös Helsingin pörssin osalta”, Angervuo lisää.
Amerikan pörssi on lyönyt ennätyksiä toinen toisensa perään, mikä on vetänyt myös suomalaisia sijoittajia, kuten eläkeyhtiöitä rapakon taakse.
Suomalaisen pörssikonkarin varoitukset saavat osaltaan vetoapua rapakon takaa yhdeltä maailman tunnetuimmalta pankkiiriliikkeeltä Goldmann Sachsilta.
Sachsin toimitusjohtaja David Salomon nosti yllättäen lokakuun alussa esiin riskin it-kuplasta.