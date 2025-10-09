Apetit ostaa ruotsalaisyhtiön ja panostaa lisää pakasteherneisiin

Elintarvikeyhtiö Apetit ja Foodhills AB:n omistajat ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Apetit ostaa 100 prosenttia Foodhillsin osakekannasta. Kaupan arvioidaan toteutuvan viimeistään marraskuun lopussa. Kaupan toteutuminen edellyttää Ruotsin viranomaisen hyväksyntää.
Foodhills on Ruotsin Skånen alueella toimiva ja maan suurin pakasteherneen viljelyttäjä ja tuottaja.
Kauppahinta on vain 100 Ruotsin kruunua, mutta kaupassa maksetaan 20-30 miljoonan kruunun Foodhillsin lainoja edelliselle omistajalle. Kaupan yritysarvo on yhteensä 60 miljoonaa kruunua.
Foodhillsin hankinta on Apetitin strategian mukainen kasvuhanke, joka vahvistaa yhtiön asemaa Ruotsissa. Yrityskaupalla on luontaiset synergiat Apetitin nykyiseen toimintaan.
Kauppa edistää kahta Apetitin strategista painopistealuetta: Apetitin aseman vahvistamista Ruotsissa sekä pakasteherneen volyymin nostamista. Kaupalla Apetit saa vahvan alustan Ruotsin markkinaan.
”Kauppa vahvistaa Apetitin roolia merkittävänä pohjoismaisena pakasteherneen ja kasvipohjaisen ruoan tuottajana. Sen myötä Apetitin pakasteherneen viljelyala ja tuotantokapasiteetti kasvavat merkittävästi. Arvioidemme mukaan Apetit tuottaa jatkossa yli 10 prosenttia Euroopan pakasteherneestä. Sen viljelyttäminen ja tuottaminen ovat Apetitin ydinosaamisaluetta”, Apetitin toimitusjohtaja Esa Mäki sanoo.
Foodhillsin liikevaihto viime vuonna oli 168 miljoonaa kruunua ja liiketulos tappiolla -55 miljoonaa kruunua.
Foodhills on investoinut vuoden 2018 jälkeen yli 200 miljoonaa kruunua Bjuvissa sijaitsevaan tuotantolaitokseen. Foodhillsin noin 300 sopimusviljelijän pellot sijaitsevat Skånen ja Hallandin alueella.
”Foodhillsin Bjuvin tehtaalle tehdyt investoinnit mahdollistavat merkittävän kasvun Ruotsin markkinoilla sekä viennissä. Aloitamme välittömästi kaupallisen toimintamallin kehittämisen sekä mahdollisuuksien tarkastelun volyymin kasvattamiseksi sekä pakasteherneen että muiden avomaavihannesten osalta”, Mäki kertoo.
Foodhillsin toiminta raportoidaan osana Apetitin Ruokaratkaisut -liiketoimintasegmenttiä kaupan toteutumisesta alkaen. Kaupan vaikutus Ruokaratkaisujen liikevaihtoon on noin 20 prosenttia. Tulosvaikutus on lyhyellä tähtäimellä neutraali tai hieman negatiivinen, minkä jälkeen Apetit arvioi tulosvaikutuksen olevan hieman positiivinen.
Apetit täsmentää samalla tulosohjeistustaan: konsernin liiketuloksen ilman yrityskaupan tulosvaikutusta arvioidaan laskevan hieman vertailuvuodesta, jolloin se oli 9,3 miljoonaa euroa.