Apetit ostaa ruotsalaisyhtiön ja panostaa lisää pakasteherneisiin

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä ja rapsista laadukkaita kasviöljyjä ja rapsipuristeita rehuraaka-aineeksi.

Apetit Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.