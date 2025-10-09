Nokia kipusi sijoittajien osakesuosiksi

Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard.

Muilta osin kansanosakkeiden listan järjestys pysyi entisellään. Ylivoimaisesti osakesijoittajien eniten suosimana yhtiönä pysyi odotetusti finanssikonserni Nordea, jolla on omistajakunnassaan yli 340 000 osakesijoittajaa.

Yllättävästi heinä–syyskuussa sijoittajien peruskallion kaltaisten ikisuosikkien listalla peräti seitsemän yhtiön omistajamäärä pieneni. Yhteenlaskettuna kansanosakkeista poistui lähes 30 000 osakesijoittajaa.

Kuva: Pörssisäätiö. Lähde: Euroclear.

”Helsingin pörssi on ollut vahvassa nousussa, mikä on näkynyt myös kansanosakkeiden arvostustasojen nousuna. Kun kurssit ovat korkealla, vakaista ja turvallisiksi mielletyistä osinkoyhtiöistä on kotiutettu voittoja”, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri kertoo.

Kansanosakkeiden yhteenlaskettu omistajamäärä pysytteli lähes 1,9 miljoonassa osakesijoittajassa. Karkeasti arvioiden jokainen hieman yli miljoonasta osakesijoittajasta omistaa siis kahta eri kansanosaketta.

Mikä Nokiassa houkuttaa?

Nokian osake on kääntynyt nousuun, ja viimeisen kuukauden aikana se on noussut jo 14 prosenttia.

Teknoyhtiö sai vauhtia toimitusjohtajan vaihtumisesta, sillä aprillipäivänä Nokian ruorissa aloitti Intel-taustainen Justin Hotard.

”Toimitusjohtajanvaihdos on usein avaintapahtuma, joka herättää sijoittajat miettimään yhtiön tulevaisuutta. Nokian uusi toimitusjohtaja vaikuttaa ottaneen julkisuudessa aktiivisen roolin, mikä on sijoittajien tiedontarpeiden ja tuntuman kannalta tärkeää”, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri sanoo.

Uusi toimitusjohtaja onkin pannut tuulemaan. Yhtiö ilmoitti syyskuussa muutoksista johtoryhmänsä kokoonpanossa sekä julkisti kaksi uutta organisaatiota, jotka ovat Teknologia ja tekoäly sekä Strategia ja kehitys.

Nokian tavoitteena on vahvistaa teknologiainnovaatioita, tukea liiketoiminnan kehitystä ja mahdollistaa parempi fokus teknologiaan, strategiaan ja yhtiön kehitykseen.

”Menestyäksemme tekoälyn aikakaudella meidän on keskityttävä teknologioihin, joilla voimme erottautua kilpailijoistamme, vahvistettava kyberturva- ja tekoälyosaamistamme sekä panostettava strategisiin kumppanuuksiin. Uusi Teknologia ja tekoäly -organisaatio tuo merkittävää lisäarvoa niin meille kuin asiakkaillemme. Uusi Strategia ja kehitys -organisaatio puolestaan vauhdittaa strategiamme kehittämistä ja toteuttamista sekä tukee liiketoimintojamme”, Hotard perusteli muutoksia.

Oma vaikutuksensa Nokian suosion kasvuun sijoittajien keskuudessa saattaa olla silläkin, että yhtiö panostaa yhä enemmän puolustusteollisuuden ratkaisuihin.

Nokia on päättänyt kahden uuden kehittyneen taktisen viestinnän ratkaisun lanseerauksesta. Näitä ovat Nokia Mission-Safe Phone -puhelin ja päivitetty Nokia Banshee 5G Tactical Radio -ratkaisu.

Puolustusteollisuus on tällä hetkellä toimialana kovassa nosteessa, kun Eurooppa panostaa puolustusteollisuuteen aiempaa voimallisemmin.

Kun 5G-teknologia vauhdittaa taistelukenttien digitalisaatiota, puolustusvoimat tarvitsevat päätelaitteita, jotka kykenevät hyödyntämään sen täyden potentiaalin. Nokia Mission-Safe Phone on erityisesti puolustuskäyttöön suunniteltu älypuhelin, joka on kehitetty kestävyyden, turvallisuuden ja suorituskyvyn ehdoilla.

Nokian verkkoinfrastruktuurin kasvunäkymät näyttävät nyt lupaavilta. Lisäksi Infinera-kauppa tuo yhtiölle merkittäviä synergiahyötyjä.

Infinera on yhdysvaltalainen optisten verkkojen teknologiayhtiö, joka on Nokialle tärkeä tekijä kuituverkkoliiketoiminnan kasvattamisessa.

Nokia hyötyy globaalista kysynnästä kuituinfrastruktuurille, kun operaattorit ja yritykset investoivat nopeampiin ja luotettavampiin yhteyksiin digitalisaation, älykkäiden kaupunkien ja teollisuuden tarpeisiin.

Kasvuhakuiset kiinnostavat

Nokian lisäksi lisää osakesijoittajia omistajakuntaansa saivat heinä–syyskuussa kansanosakkeet Elisa ja Kesko. Teleyhtiö Elisa nousi myös kaikista pörssin yhtiöistä eniten uusia osakesijoittajia heinä–syyskuussa houkutelleeksi yhtiöksi.

Eniten uusia omistajia saaneiden yhtiöiden joukossa Elisa ja pakkausvalmistaja Huhtamäki tunnetaan osinkoyhtiöinä, mutta valtaosin lista painottuu kasvuhakuisiin yhtiöihin.

Elisa, ohjelmistoyritys Qt Group ja tietoturvayhtiö SSH Communications Security hakevat kasvua kyberturvallisuudesta ja yhteistyöstä puolustusteollisuuden kanssa. Terveydenhuollon toimijana Terveystalo taas pyrkii vastaamaan muiden muassa väestön ikääntymisen megatrendiin.

”Yhteiskunnallisessa keskustelussa on peräänkuulutettu omistajilta kasvuhalukkuutta. Tavalliset osakesijoittajat ovat vastanneet huutoon lisäämällä alkusyksyllä sijoituksia kasvuhakuisiin yhtiöihin”, Lounasmeri sanoo.