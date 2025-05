Nokia tuo uuden ratkaisun teleoperaattoreille

Nokia on esitellyt ratkaisun, jonka avulla laajakaistaoperaattorit voivat tarjota 10G-, 25G- ja 50G-nopeuksisia PON-yhteyksiä (Passive Optical Network) samanaikaisesti yhden kuituverkon kautta. Innovaatio mahdollistaa sen, että operaattorit voivat joustavasti ottaa käyttöön ja päivittää laajakaistapalveluja ilman, että olemassa olevaa infrastruktuuria tarvitsee vaihtaa. Ratkaisu palvelee sekä kuluttaja- että yritysasiakkaita.

Nokian ratkaisu hyödyntää eri aallonpituuksia, jolloin useat eri nopeudet voivat toimia rinnakkain ilman palvelukatkoksia. Tämä tekee verkosta helposti päivitettävän ja tulevaisuuden tarpeisiin skaalautuvan, sillä operaattorit voivat siirtyä 10G- ja 25G-nopeuksista 50G-nopeuksiin ja edelleen eteenpäin ilman suuria investointeja.

Ratkaisu mahdollistaa myös sen, että operaattorit voivat tarjota erilaisia laajakaistapalveluja erilaisille asiakasryhmille, kuten massamarkkinoille ja yritysasiakkaille.

Moninopeuksinen kuituratkaisu tukee laajakaistan nopeaa käyttöönottoa ja valmistaa verkot tulevaisuuden tarpeisiin, kuten pilvipalveluihin, pelaamiseen ja Wi-Fi 7 -yhteyksiin. Koska useat PON-sukupolvet voivat toimia rinnakkain, operaattorit voivat kasvattaa kapasiteettia ja nopeuksia nopeasti ja kustannustehokkaasti, mikä auttaa vastaamaan kilpailun tuomiin haasteisiin.

Nokian uusi ratkaisu antaa operaattoreille mahdollisuuden toteuttaa erilaisia käyttöönottoja, pienistä päivityksistä suuriin laajakaistahankkeisiin, ilman palvelukatkoksia tai infrastruktuurin uusimista.

Tekniikka on jo käytössä useilla suurilla operaattoreilla, kuten Google Fiberilla, Frontierilla ja Hong Kong Broadbandilla, jotka hyödyntävät sitä nopeampien ja luotettavampien yhteyksien tarjoamiseen.

Kuituverkkoliiketoiminta on tärkeä osa Nokian kasvustrategiaa

Nokian laajakaistaverkkojen liiketoimintayksikön johtaja Geert Heyninckin mukaan siirtyminen seuraavan sukupolven PON-teknologiaan antaa operaattoreille kilpailuetua ja mahdollistaa erilaisten palveluiden tarjoamisen sekä kuluttajille että yrityksille.

Nokian moninopeuksinen kuituratkaisu auttaa operaattoreita vastaamaan kasvavaan laajakaistakysyntään tehokkaasti ja varmistaa, että verkot ovat valmiita tulevaisuuden palveluihin ja sovelluksiin.

Nokian kuituverkkoliiketoiminta on keskeinen osa yhtiön Network Infrastructure -segmenttiä, joka tuottaa merkittävän osan konsernin liikevaihdosta ja on viime aikoina kasvanut vahvasti.

Nokian Network Infrastructure -segmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä 11 prosenttia verrattuna vastaavaan jaksoon edellisvuonna. Kasvua tuli kaikista segmentin liiketoimintayksiköistä, ja erityisen vahvaa kehitys oli optisten verkkojen liiketoiminnassa, jossa kasvu oli 15 prosenttia.

Kasvun taustalla oli muun muassa Infinera-yrityskaupan tuoma mittakaavaetu ja vahva kysyntä erityisesti hyperskaalaajien ja datakeskusasiakkaiden keskuudessa

Kuituliiketoiminnan kasvua ovat vauhdittaneet laajat strategiset sopimukset, kuten monivuotinen yhteistyö AT&T:n kanssa Yhdysvalloissa, jossa Nokia toimittaa kuituratkaisuja yhden maailman suurimmista laajakaistaverkoista laajentamiseen ja päivittämiseen.

Nokia hyötyy kuituinfrastruktuurin kysynnän kasvusta

Tärkeä tekijä Nokian kuituverkkoliiketoiminnassa on yhdysvaltalainen optisten verkkojen teknologiayhtiö Infineran osto, joka saatiin päätökseen helmikuun 2025 lopussa. Kaupan arvo oli noin 2,3 miljardia dollaria, ja Infinera siirtyi osaksi Nokian Optical Networks -liiketoimintaa.

Nokia on onnistunut laajentamaan asiakaskuntaansa myös yrityssektorille, jonka osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta on kasvanut ja jonka kehittäminen on yksi Nokian strategisista painopisteistä.

Yhtiö hyötyy globaalista kysynnästä kuituinfrastruktuurille, kun operaattorit ja yritykset investoivat nopeampiin ja luotettavampiin yhteyksiin digitalisaation, älykkäiden kaupunkien ja teollisuuden tarpeisiin.

Lisäksi Nokia on pystynyt kasvattamaan markkinaosuuttaan erityisesti Pohjois-Amerikassa, jossa kuituverkkoinvestoinnit ovat lisääntyneet yksityisen pääoman ja julkisten ohjelmien, kuten BEAD:n, vauhdittamana.

Liiketoiminnan kannattavuus on pysynyt vahvana, ja kuituverkkoliiketoiminta on tukenut koko Network Infrastructure -segmentin tulosparannusta. Nokian strategiana on ollut panostaa pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, laajoihin sopimuksiin ja markkina-alueiden laajentamiseen, mikä on tuonut vakautta ja kasvua myös haastavina markkinavuosina.

Yhtiö näkee kuituverkot keskeisenä kasvun ajurina tulevina vuosina, kun globaalit tietoliikenne- ja yritysasiakkaat siirtyvät yhä nopeampiin ja monipuolisempiin laajakaistaratkaisuihin.

