Summa Defence nappasi 35 miljoonan euron tilauksen NATO-maalta

Helsingin pörssissä noteeratun Puolustus- ja turvallisuusratkaisuihin keskittyvän Summa Defencen tytäryhtiö Lännen Tractors Oy on allekirjoittanut merkittävän sopimuksen eurooppalaisen NATO-maan kanssa.

Sopimus on vahvistus viime vuoden marraskuussa tiedotetuille neuvotteluille, ja se koskee NATO-yhteensopivien Lännen 8800M-DF -monitoimikoneiden toimitusta.

Sopimuksen kokonaisarvo on 35 miljoonaa euroa, joka lisätään vuoden 2026 ensimmäisen vuosipuoliskon tilauskantaan. Toimitukseen sisältyvät myös kattavat varaosapaketit sekä sitoumus käyttöönotto ja huoltokoulutusten järjestämisestä.

Toimitukset ajoittuvat vuosille 2026, 2027 ja 2028. Lännen Tractors Oy on ryhtynyt marraskuusta 2025 alkaen toimenpiteisiin tuotantokapasiteettinsa kasvattamiseksi vastatakseen puolustussektorin kasvavaan kysyntään.

Lännen 8800M-DF edustaa Summa Defencen strategian mukaisesti kaksikäyttötuotteita, joilla on vahva jalansija yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin ylläpidossa ja joita on jatkokehitetty myös puolustuskäyttöön.

Ilmoitus allekirjoitetusta sopimuksessa sai aikaan voimakasta heiluntaa Summa Defencen osakkeella keskiviikkona. Aluksi osake ampaisi 0,94 eurosta peräti 1,12 euroon, mutta laski sitten 0,97 euroon noin kello 16.30.

Summa Defence kokoaa sateenvarjonsa alle puolustus- ja kaksikäyttöteknologian pk-yrityksiä ja tarjoaa niille rahoitusta, hallintoa ja kasvualustan kansainvälistymiseen. Konsernilla on kahdeksan tytäryhtiötä, ja sen painopistealueet ovat maa-, meri-, ilma-, avaruus- ja kyberteknologiat.

Konsernin tavoitteena on 500 miljoonan euron liikevaihto keskipitkällä aikavälillä.

Yhtiön tausta on tosin ollut kaoottinen. Johto on vaihtunut tiuhaan, ja loppuvuodesta 2025 Summa joutui turvautumaan pääomistajiltaan saatuun lyhytaikaiseen lainarahoitukseen.

Lännen Tractors on yksi Summa Defencen tytäryhtiöistä. Se valmistaa monitoimikoneita, joita käytetään sekä siviili- että puolustussektorilla esimerkiksi maanrakennuksessa ja infrastruktuurin kunnossapidossa. Yhtiö tunnetaan erityisesti takakuormaajalla varustetuista traktoreistaan ja monitoimikoneistaan, joita on myyty Suomen lisäksi kansainvälisille markkinoille.