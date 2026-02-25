Tuhannet suomalaiset tekivät eläkeratkaisun, joka voi kostautua

Toukokuusta lähtien osittainen vanhuuseläke otetaan tulona huomioon yleistuen tarveharkinnassa.

Tämä tarkoittaa, että osittainen vanhuuseläke voi pienentää yleistuen määrää. Aiheesta kertoo eläkevakuutusyhtiö Varma.

”Tämä on hyvä huomioida ennen kuin osittaista vanhuuseläkettä hakee. Osittaista vanhuuseläkettä pohtivat tällä hetkellä erityisesti vuonna 1964 syntyneet, jotka täyttävät tänä vuonna ikäluokkansa osittaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan eli 62 vuotta”, kertoo kehityspäällikkö Marjukka Hietaniemi Eläketurvakeskuksesta (ETK).

Osittainen vanhuuseläke ei vaikuta ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrään nyt eikä myöskään jatkossa. Työttömyyspäiväraha määräytyy normaalisti työttömyyttä edeltävän työskentelyn perusteella.

Osittainen vanhuuseläke eli OVE on Suomen työeläkejärjestelmään vuonna 2017 tuotu eläkemuoto, joka mahdollistaa osan kertyneen työeläkkeen nostamisen ennen varsinaista vanhuuseläkeikää. Eläkkeen voi ottaa aikaisintaan 61-vuotiaana, ja se kattaa joko 25 tai 50 prosenttia siihen mennessä kertyneestä työeläkkeestä.

Keskeistä on, ettei OVE edellytä työnteon lopettamista tai edes vähentämistä. Sitä voi nostaa työn ohessa, työttömänä tai millaisessa elämäntilanteessa tahansa.

Tämä joustavuus on tehnyt siitä suositun: eläkettä nostaa jo yli 100 000 suomalaista.

Kansanedustajan mukaan tuhannet jääneet ansaan

Oppositiopuolue vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén kritisoi hallituksen yleistukea. Hänen mielestään se voi tarkoittaa huomattavaa rahanmenetystä työttömälle osittaista vanhuuseläkettä saavalle.

”Ihmisiltä ei voi muuttaa pelisääntöjä kesken kaiken. Nämä ihmiset ovat toimineet täysin laillisesti ja tehneet päätöksensä sen tiedon varassa, että OVE ei leikkaa työttömyystukea. Nyt he menettävät sekä tulevaa eläkettään että nykyistä tukeaan. Tämä on kohtuutonta ja siksi hallituksen korjattava tilanne niille tuhansille, jotka ovat jääneet ansaan”, hän toteaa tiedotteessaan.

Tilanne on Forsgrénin mukaan jälleen esimerkki siitä, miten monimutkainen ja tarveharkintaan nojaava sosiaaliturva tuottaa yllättäviä ja epäoikeudenmukaisia vaikutuksia.

”Kun järjestelmää korjataan pala kerrallaan, syntyy uusia loukkuja. Ihmisen näkökulmasta kokonaisuus ei ole ennakoitava”, Forsgrén sanoo.

Perustulossa tällaista loukku-yllätystä ei syntyisi, kansanedustaja väittää.

”Perustulo on universaali ja automaattinen. Se kuuluu kaikille eikä sen taso riipu siitä, nostaako jotakin muuta etuutta rinnalla. Se täydentää saumattomasti muita tuloja ilman rangaistavia leikkureita, eikä ihmisten tarvitse pelätä, että järjestelmä muuttuu hänen vahingokseen kesken matkan”, Forsgrén perustelee.

Miten osittainen vanhuuseläke vaikuttaa yleistuen määrään?

Yleistuen määrä on sama kuin työmarkkinatuen ja peruspäivärahan määrä eli 37,21 euroa päivässä eli keskimäärin 800 euroa kuukaudessa vuonna 2026. Tarveharkinta voi kuitenkin pienentää tukea.

Tarveharkintaa käytetään, jos hakijan pääomatulot sekä muut kuin palkkatulot, mukaan lukien osittainen vanhuuseläke, ylittävät yleistuen tarveharkinnan tulorajan 311 euroa kuukaudessa.

Jos henkilö saa näitä tuloja yli 311 euroa kuukaudessa, tulorajan ylittävistä tuloista puolet vähennetään yleistuesta.

Esimerkiksi jos henkilö saa osittaista vanhuuseläkettä 411 euroa kuukaudessa, tulorajan ylittävä osa on 100 euroa. Tästä summasta puolet eli 50 euroa vähennetään yleistuesta. Yleistuen määrä on silloin 750 euroa, ei 800 euroa.

Muutos koskee myös jo osittaista vanhuuseläkettä saavia

Jos kansalainen saa osittaista vanhuuseläkettä ja hän siirtyy toukokuussa yleistuen saajaksi, yleistuen mahdollinen tarveharkinta tehdään silloin.

Eläketurvakeskuksen (ETK) arvion mukaan noin pari tuhatta henkilöä saa samanaikaisesti joko Kelan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea sekä osittaista vanhuuseläkettä, jonka määrä ylittää tarveharkinnan tulorajan. Arvio perustuu vuoden 2024 tilastoihin.

Osittainen vanhuuseläke jatkuu, kunnes henkilö siirtyy vanhuuseläkkeelle tai hänelle myönnetään työkyvyttömyyseläke.

Osittaista vanhuuseläkettä ei voi lakkauttaa tai keskeyttää. Henkilö voi kuitenkin perua eläkkeen kolmen kuukauden kuluessa myöntämisestä.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) kertoo Iltalehdelle, että muutosta saattaisi olla vielä tulossa niiden ihmisten tilanteisiin, jotka eivät ole ennen ove:lle siirtymistä tienneet sen voivan leikata työttömyystukea. Ministeri ei kuitenkaan selkeästi lupaa mitään.