Endomines sai lupaavia tuloksia kultaesiintymässä

Endomines raportoi toukokuussa Ukkolanvaarassa sijaitsevan Ukko-esiintymän ensimmäisen kairareiän tulokset.

Endominesin Ukkolanvaara on uusi ja poikkeuksellisen lupaava kultaesiintymä Ilomantsissa, Pohjois-Karjalassa. Alue kuuluu niin sanotulle eteläiselle kultalinjalle, joka on osa laajempaa Karjalan kultalinjaa.

Yhtiö totesi tiedotteessaan 28. toukokuuta tulosten olevan poikkeuksellisia, sillä kyseinen kairareikä lävisti kolme merkittävää kultavyöhykettä.

”Kolme näin korkeapitoista kultavyöhykettä samassa kairareiässä on jotain, mitä emme ole malminetsinnässä aikaisemmin koskaan nähneet”, totesi yhtiön toimitusjohtaja Kari Vyhtinen toukokuussa.

Endomines on nyt kairannut Ukko-esiintymän kairausohjelmasta 17 kairareikää ja saanut tulokset yhdeksästä kairareiästä. Tulokset ovat erinomaisia ja osoittavat, että kairareiässä löydetty korkeapitoinen kultavyöhyke jatkuu vähintään 150 metrin syvyyteen.

Alueella laaja kultamuodostelma

Lisäksi tulokset osoittavat, että rautamuodostuma on johdonmukaisesti mineralisoitunut ja Ukko-esiintymän kultavyöhyke on vähintään 400 metriä pitkä.

”Ukkolanvaarassa toteutetusta kairausohjelmasta on saatu nyt noin puolet tuloksista. Ensimmäinen kairareikä, UKKO-001, oli poikkeuksellisen lupaava, ja nyt saadut tulokset vahvistavat alueen merkittävän kultapotentiaalin. Tulosten perusteella Ukko-esiintymän kultavyöhyke vaikuttaa jatkuvan sekä syvälle että laajalle. Lisäksi tulokset osoittavat, että kulta esiintyy alueella rautamuodostuman yhteydessä, mikä viittaa usein laajoihin muodostumiin”, Vyhtinen toteaa.

Vyhtinen uskoo kairausohjelmasta saadun lisätiedon perusteella Ukko-esiintymän olevan merkittävä. Yhtiö sisällyttää alueen pitkän tähtäimen strategiseen suunnitteluunsa.

”Olemme myös varanneet Karjalan kultalinjalta muita alueita, joissa samantyyppisten mineralisaatioiden esiintyminen on mahdollista. Uuden, merkittävän esiintymän löytyminen Karjalan kultalinjalta korostaa alueen valtavaa malminetsintäpotentiaalia.”

Lopulliset tulokset valmistuvat alkusyksystä

Tähän mennessä Ukkolanvaarassa on kairattu 17 reikää, joiden kokonaispituus on 4666 metriä. Endominesin mukaan kairaus on edelleen käynnissä, ja kahdeksan kairareiän analyysitulokset ovat vielä kesken.

Visuaalisen tarkastuksen perusteella näkyvää kultaa on havaittu kahdeksassa 17:stä kairareiästä. Näkyvä kulta on muuttuneen rautamuodostelman yhteydessä, mikä tukee tulkintaa laajasta kultamineraalisoituneesta muodostelmasta.

Merkittävän kokonaispotentiaalinsa vuoksi Ukkolanvaaran alue on nyt yhtiön ensisijainen tutkimuskohde vuoden 2025 kairauksille, pohjamoreeninäytteenotolle, geofysikaalisille tutkimuksille ja geologisille kartoituskampanjoille.