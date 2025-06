Kokenut strategi varoittaa: USA:n taantuma tulee, osakemarkkinat ylikuumentuneet

David Rosenberg on yksi maailman arvostetuimmista makrotalouden ja markkinoiden analyytikoista, on jälleen nostanut esiin varoituksen osakemarkkinoiden ylikuumentumisesta. Rosenberg tunnetaan pitkän linjan strategina: hän toimi Merrill Lynchin pääekonomistina ja strategina 2000-luvun alussa ja on sittemmin johtanut omaa tutkimusyhtiötään, Rosenberg Researchia, jonka asiakkaisiin kuuluu sijoittajia yli 40 maasta.

Rosenbergin analyysit ovat usein poikkeuksellisen perusteellisia ja kriittisiä, ja hänet tunnetaan erityisesti siitä, että hän uskaltaa kyseenalaistaa valtavirran näkemykset.

Viimeisimmässä analyysissään Rosenberg kuvaa nykyistä markkinatilannetta poikkeuksellisen optimistiseksi.

”Tämä ei ole osakemarkkinoiden puoliksi täynnä olevan kupin tarina. Tämä on tilanne, jossa kuppi on kokonaan täynnä – ja siinä me olemme nyt,” Rosenberg kertoo Macro Voices -podcastissa.

Hänen mukaansa sijoittajat ovat sysänneet syrjään huolet tulleista, veroista, sodista ja talouden tilasta – ja näkevät markkinat ”täysin täytenä kuppina”, eivät vain puoliksi täynnä. Rosenbergin mukaan tämä kertoo siitä, että markkinoilla vallitsee lähes täydellinen riskin unohtaminen ja usko nousun jatkumiseen.

Talouden riskejä ei ole hinnoiteltu markkinoilla tarpeeksi

Kuitenkaan talouden perustekijät eivät tue näin ruusuista kuvaa, Rosenberg varoittaa.

Rosenbergin mukaan edessä ei ole vielä meneillään oleva taantuma, vaan tuleva laskusuhdanne, joka iskee osakkeisiin vasta myöhemmin. Hänen näkemyksensä eroaa monista muista sijoitusammattilaisista, sillä hän ei usko, että nykyiset riskit – kuten geopoliittinen epävarmuus, korkea inflaatio, korkotason nousu ja presidentti Donald Trumpin uudet tullit – olisivat jo täysin hinnoiteltu markkinoille.

Päinvastoin, sijoittajat ovat nyt laittaneet nämä huolet sivuun ja keskittyvät vain mahdolliseen nousuun, Rosenberg uskoo. Se tekee markkinoista erityisen haavoittuvat, jos talouskehitys kääntyy heikompaan suuntaan.

Tässä RiskReversal-ohjelmassa keskustellaan markkinoiden tilasta, taloudellisista olosuhteista ja geopoliittisista tekijöistä. Rosenberg kuvaa S&P 500 -indeksin viimeaikaista volatiliteettia ja korostaa, että viime aikojen markkinaliikkeet perustuvat enemmän sijoittajien mielialaan ja vauhtiin kuin fundamentteihin. Videossa on suomenkielinen konekielinen tekstitys. Laita ensin tekstitykset päälle painamalla ”Tekstitykset”-painiketta. Seuraavaksi valitse suomenkielinen tekstitys valitsemalla rattaan kuvasta ”Tekstitykset” , sitten ”Automaattinen käännös” ja lopuksi valikosta ”Suomi”.

RiskReversal-podcastissa Rosenberg vertaa nykyistä sijoittajapsykologiaa 2000-luvun alun teknokuplaan: vaikka tekoäly ja teknologiset innovaatiot ovat aidosti merkittäviä, markkinoiden liikkeet ovat hänen mukaansa tällä hetkellä enemmän ”eläimellisten vaistojen” kuin talousdatan ohjaamia. Rosenbergin mukaan tämä näkyy esimerkiksi siinä, että osakkeiden arvostustasot ovat korkealla ilman vastaavaa tuloskasvua, ja sijoittajat ovat unohtaneet perinteiset riskit, kuten korkean inflaation, korkotason nousun ja heikkenevän työmarkkinan.

Rosenberg varoittaa, että talouden perustekijät ovat heikentyneet laajasti Yhdysvalloissa. Hän viittaa muun muassa siihen, että työttömyys on noussut 44 osavaltiossa ja että laajenevat tullit sekä julkisen sektorin leikkaukset lisäävät taantumapainetta

Osakkeiden arvostustaso poikkeuksellisen korkealla

Rosenberg ei ole pessimistisessä näkemyksessään täysin yksin: myös monet muut analyytikot ovat varoittaneet vuoden 2025 markkinaympäristön kasvaneista riskeistä.

Yhdysvalloissa osakemarkkinat ovat nousseet voimakkaasti kahden vuoden ajan, ja osakkeiden arvostustasot ovat korkealla.

Esimerkiksi Warren Buffettin suosima osakemarkkinoiden arvostuskerroin, Buffett-indikaattori, on nyt ennätyksellisen korkealla.

Suhdeluvussa Wilshire 5000 -kokonaismarkkinaindeksi tai yksinkertaisemmin Wilshire 5000 on markkina-arvolla painotettu indeksi kaikkien Yhdysvalloissa aktiivisesti kaupankäynnin kohteena olevien amerikkalaisten osakkeiden markkina-arvosta. Tämä indeksi suhteutetaan Buffett-indikaattorissa maan bruttokansantuotteeseen ja luku ilmoitetaan prosentteina.

Buffett-indikaattorin arvo on noussut jo 206 prosenttiin, ja se on hiuksen hienosti korkeammalla kuin koskaan ennen.

Samaan aikaan talouskasvu on hidastunut, inflaatio pysyy yli keskuspankin tavoitteen ja kuluttajien luottamus on heikentynyt.

Lisäksi uudet tullit ja geopoliittiset riskit lisäävät epävarmuutta, vaikka osa niistä onkin hetkellisesti jäänyt taka-alalle markkinoiden mielissä.