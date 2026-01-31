Tutkimus: Palkankorotuksen pyytäminen on monelle työntekijälle vaikea rasti

Dark Mode Light Mode
Trumpin Fed-valinta heilutti markkinoita – Warsh rauhoitti dollaria ja romahdutti kullan
Palkankorotuksen pyytäminen tuntuu työntekijöistä erityisen vaikealta kiristyneessä taloustilanteessa. Silti monet olisivat valmiita vaihtamaan työpaikkaa, jos palkka ei nouse pyynnöstä huolimatta.
31.1.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
Jopa 40 prosenttia työntekijöistä kokee palkankorotuksen pyytämisen epämiellyttäväksi, kertoo kansainvälisen rekrytoinnin ja HR-palveluiden asiantuntijayritys Remoten tuore kysely.

Kyselyyn vastasi 6 200 työntekijää Yhdysvalloista, Alankomaista, Saksasta, Isosta-Britanniasta, Ruotsista, Ranskasta ja Espanjasta.

”Kun neljä kymmenestä työntekijästä arkailee palkankorotuksen pyytämistä, kyseessä on selkeä kulttuuriongelma. Psykologisesti turvallisessa työyhteisössä palkasta on voitava keskustella avoimesti ilman pelkoa seurauksista tai leimautumisesta. Kun puhe palkasta on rehellistä, luottamus kasvaa ja perusteettomat palkkaerot kapenevat”, sanoo Remoten henkilöstöjohtaja Barbara Matthews.

Moni työntekijä toteaa, että palkkojen läpinäkyvyys on erityisen tärkeää.

Vuonna 2026 voimaan tuleva EU:n palkka-avoimuusdirektiivi velvoittaa työnantajia lisäämään palkkojen läpinäkyvyyttä. Direktiivi edellyttää, että palkat tai palkkahaitarit ilmoitetaan jo rekrytointivaiheessa, työntekijät saavat tietoa omasta ja vertailuryhmän palkkatasosta ja vähintään 100 hengen yritykset raportoivat palkkaeroistaan. Lisäksi selittymättömät palkkaerot on korjattava määräajassa.

Vastaajista yli puolet – 56 prosenttia – ei kuitenkaan koe palkankorotuksen pyytämisessä ongelmia, vaan se on heille luontevaa. Vastaajista 22 prosenttia kokeen sen erityisen luontevaksi, 34 prosenttia jokseenkin luontevaksi.

Työnantajille tärkeä tieto on myös se, että työntekijät ovat valmiita toimimaan, jos heidän palkkatoiveisiinsa ei reagoida. Yhteensä 56 prosenttia vastaajista olisi todennäköisesti tai erittäin todennäköisesti valmis harkitsemaan työpaikan vaihtoa, mikäli työnantaja ei tarjoa tyydyttävää ratkaisua.

Vain 18 prosenttia arvioi, että he eivät olisi kovin tai lainkaan halukkaita jättämään nykyistä rooliaan palkkakeskustelun kariutuessa.

”Palkka on organisaation rehellisin tapa kertoa, kuinka paljon se arvostaa ihmisiään. Kun työntekijä nostaa palkkansa puheeksi, hän ei pyydä vain euroja, vaan haluaa tulla nähdyksi ja saada tunnustusta. Näiden tarpeiden sivuuttaminen on kylmä viesti siitä, ettei uskollisuudella tai vaivannäöllä ole merkitystä”, Matthews kertoo.

Hänen mukaansa vain avoin vuoropuhelu rakentaa luottamusta ja antaa jokaiselle rohkeutta seistä oman osaamisensa takana.

