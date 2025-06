Tutkimus paljastaa: Institutionaaliset sijoittajat ja varainhoitajat odottavat järisyttävää vakaavaluuttojen markkinoiden kasvubuumia

Institutionaaliset sijoittajat eli eläkerahastot, vakuutusyhtiöiden varainhoitajat, hedge-rahastot ja varainhoitajat ennustavat vakausvaluuttojen eli stablecoinien sektorille voimakasta kasvua – sekä markkina-arvon että transaktioiden määrän osalta. Tämä selviää CrossLedger Capitalin uudesta kansainvälisestä tutkimuksesta.

Tutkimukseen osallistui institutionaalisia sijoittajia ja varainhoitajia 13 maasta. Maat olivat Yhdysvallat, Iso-Britannia, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, EU, Brasilia, Singapore, Etelä-Korea, Sveitsi ja Hongkong.

Stablecoin eli vakaavaluutta on kryptovaluutta, jonka arvo pyritään pitämään vakaana sitomalla se johonkin ulkoiseen, vakaaseen omaisuuserään, kuten Yhdysvaltain dollariin, euroon tai kultaan. Tavoitteena on tarjota digitaalisen rahan hyödyt ilman kryptomarkkinoille tyypillistä voimakasta arvonvaihtelua.

Useimmat stablecoinit ovat sidottu 1:1 suhteessa esimerkiksi dollariin, ja niiden taustalla on joko fiat-valuuttavarantoja, kryptovakuuksia tai algoritmisia mekanismeja, jotka säätelevät liikkeellä olevan kolikon määrää.

Tutkimukseen osallistuneista 85 prosenttia odottaa vakausvaluuttojen markkina-arvon ylittävän kolme biljoonaa dollaria viiden vuoden kuluessa, kun vuoden lopussa markkina-arvo oli noin 200 miljardia dollaria.

Kasvu 200 miljardista kolmeen biljoonaan tarkoittaisi vakaavaluuttojen markkina-arvon 15-kertaistumista.

Kyselyyn vastanneet sijoittajat uskovat myös vakausvaluutoilla tehtyjen transaktioiden arvon nopean kasvun jatkuvan. Viime vuoden lopussa vakausvaluutoilla prosessoitiin yli 27 biljoonan dollarin arvosta transaktioita – määrä oli kolminkertainen edellisvuoteen verrattuna.

Noin 78 prosenttia sijoittajista uskoo, että luku nousee 100 biljoonaan dollariin kahden vuoden sisällä, ja 49 prosenttia odottaa 50 biljoonan dollarin rajan ylittyvän jo tänä vuonna.

Tutkimuksen mukaan institutionaaliset sijoittajat odottavat vakausvaluuttojen käytön kasvavan nopeasti useissa eri käyttötarkoituksissa, joista erityisesti transaktiot ja pääsy DeFI-palveluihin nähdään suurimpina hyötyjinä.

DeFi-palvelut tarkoittavat hajautettuja rahoituspalveluita, jotka toimivat lohkoketjuteknologian avulla ilman perinteisiä välikäsiä, kuten pankkeja tai muita rahoituslaitoksia. DeFi-palvelut mahdollistavat esimerkiksi lainaamisen, tallettamisen, koron ansaitsemisen, kaupankäynnin ja vakuutukset suoraan käyttäjien välillä älysopimusten avulla, ilman keskitettyä hallintoa

Lähes kaikki (98 prosenttia) CrossLedger Capitalin tutkimukseen osallistuneista ovat yhtä mieltä siitä, että vakausvaluutat ovat DeFI:n peruspilari, tarjoten sille tarvittavaa vakautta ja likviditeettiä.

Kyselyyn vastanneet sijoittajat kuitenkin näkevät vakausvaluuttoihin sijoittamisessa myös riskejä.

Suurimpana riskinä pidetään vakausvaluuttojen riippuvuutta niiden reserveistä, olivatpa ne sitten jalometalleja tai fiat-valuuttoja. Sääntely-ympäristön epävarmuus nähdään toiseksi suurimpana riskinä, ja Yhdysvaltain dollarin epävakaus kolmantena, koska suurin osa vakausvaluutoista on sidottu siihen.

Vakaavaluuttojen tulevaisuuden kannalta Yhdysvaltain senaatin tuore päätös on tärkeä. Senaatti hyväksyi kesäkuussa GENIUS Act -nimisen lakiesityksen, joka luo ensimmäisen liittovaltiotason sääntelykehyksen dollaripohjaisille stablecoineille.

GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins) asettaa kattavat standardit stablecoineille, eli Yhdysvaltain dollariin sidotuille digitaalisille tokeneille, joista on tullut koko kryptomarkkinan peruspilari.

Laki määrittelee vaatimukset täysimääräiselle reservivakuudelle, kuukausittaisille tilintarkastuksille ja tiukalle rahanpesun vastaiselle valvonnalle. Lisäksi se antaa liittovaltion viranomaisille – kuten valtiovarainministeriölle, keskuspankille ja pankkivalvontaviranomaisille – valtuudet valvoa stablecoinien liikkeellelaskijoita ja panna sääntöjä täytäntöön.

Yksi lakiesityksen keskeisistä piirteistä on mahdollisuus laajentaa stablecoinien liikkeellelaskijoiden joukkoa: pankkien ja fintech-yritysten lisäksi myös suuret vähittäiskauppiaat voisivat laskea liikkeelle omia stablecoinejaan, kunhan ne täyttävät sääntelyvaatimukset. Laki antaa stablecoinien haltijoille myös erityisaseman mahdollisissa konkurssitilanteissa, jolloin heidän saatavansa maksetaan ennen muita velkojia.

Lisäksi lakiesitys rajoittaa muiden kuin finanssialan pörssiyhtiöiden, kuten suurten teknologiayhtiöiden, mahdollisuutta laskea stablecoineja liikkeelle, elleivät ne täytä tiukkoja riskienhallinta- ja tietosuojakriteerejä.

GENIUS Act vahvistaa dollarin asemaa, suojaa kuluttajia ja lisää Yhdysvaltain valtionvelkakirjojen kysyntää sekä tarjoaa tarvittavaa sääntelyvarmuutta innovaation ja institutionaalisen käyttöönoton tueksi.